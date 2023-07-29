https://ukraina.ru/20230729/1048332554.html
Смотрите страшное видео без комментариев. Военный эксперт о том, куда Россия завела ВСУ
Смотрите страшное видео без комментариев. Военный эксперт о том, куда Россия завела ВСУ - 29.07.2023 Украина.ру
Смотрите страшное видео без комментариев. Военный эксперт о том, куда Россия завела ВСУ
Обстановку на Запорожском направлении наглядно описал известный украинский военкор Бутусов, который разместил страшное 11-минутное видео без комментариев, когда 47-ая бригада ВСУ погибла на российских минных полях. Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2023-07-29T05:00
2023-07-29T05:00
2023-07-29T05:00
новости
россия
всу
запорожская область
мины
танк
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На кадрах, которые опубликовал Бутусов, видно, как подорвались два танка, БТР "Брэдли", а у трех украинских солдат просто оторвало ноги, отметил эксперт.В целом ВС РФ по-прежнему сидят в глухой обороне. Мы не ставим задач по развитию собственного наступления. Зато Украина каждый день постоянно пытается перейти в наступление на наши подготовленные оборонительные рубежи, уточнил специалист.По его словам, ВСУ бросают своих солдат, офицеров и технику в мясные штурмы, чтобы дойти хотя бы до первой линии обороны. Но это видео Бутусова показывает, что никакой линии обороны там нет и в помине. Там даже нет стрелкового боя, который в современной войне ведется на дистанции в 300-500 метров. Есть просто бессмысленная гибель на минных полях.Таково сейчас состояние этой нашей позиционной линии обороны, которая идет от Васильевки до Донецка, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, запорожская область, мины, танк
Смотрите страшное видео без комментариев. Военный эксперт о том, куда Россия завела ВСУ
Обстановку на Запорожском направлении наглядно описал известный украинский военкор Бутусов, который разместил страшное 11-минутное видео без комментариев, когда 47-ая бригада ВСУ погибла на российских минных полях. Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
На кадрах, которые опубликовал Бутусов, видно, как подорвались два танка, БТР "Брэдли", а у трех украинских солдат просто оторвало ноги, отметил эксперт.
В целом ВС РФ по-прежнему сидят в глухой обороне. Мы не ставим задач по развитию собственного наступления. Зато Украина каждый день постоянно пытается перейти в наступление на наши подготовленные оборонительные рубежи, уточнил специалист.
По его словам, ВСУ бросают своих солдат, офицеров и технику в мясные штурмы, чтобы дойти хотя бы до первой линии обороны. Но это видео Бутусова показывает, что никакой линии обороны там нет и в помине. Там даже нет стрелкового боя, который в современной войне ведется на дистанции в 300-500 метров. Есть просто бессмысленная гибель на минных полях.
"Более того, там видно, что минные поля были протралены, но потом оказалось, что их за ночь снова заминировали либо саперами, либо с помощью систем дистанционного минирования вроде "Земледелия". В результате украинские солдаты и техника погибли снова", - констатировал Анпилогов.
Таково сейчас состояние этой нашей позиционной линии обороны, которая идет от Васильевки до Донецка, заключил собеседник издания.