Смотрите страшное видео без комментариев. Военный эксперт о том, куда Россия завела ВСУ - 29.07.2023 Украина.ру
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Смотрите страшное видео без комментариев. Военный эксперт о том, куда Россия завела ВСУ
Смотрите страшное видео без комментариев. Военный эксперт о том, куда Россия завела ВСУ - 29.07.2023 Украина.ру
Смотрите страшное видео без комментариев. Военный эксперт о том, куда Россия завела ВСУ
Обстановку на Запорожском направлении наглядно описал известный украинский военкор Бутусов, который разместил страшное 11-минутное видео без комментариев, когда 47-ая бригада ВСУ погибла на российских минных полях. Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2023-07-29T05:00
2023-07-29T05:00
новости
россия
всу
запорожская область
мины
танк
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На кадрах, которые опубликовал Бутусов, видно, как подорвались два танка, БТР "Брэдли", а у трех украинских солдат просто оторвало ноги, отметил эксперт.В целом ВС РФ по-прежнему сидят в глухой обороне. Мы не ставим задач по развитию собственного наступления. Зато Украина каждый день постоянно пытается перейти в наступление на наши подготовленные оборонительные рубежи, уточнил специалист.По его словам, ВСУ бросают своих солдат, офицеров и технику в мясные штурмы, чтобы дойти хотя бы до первой линии обороны. Но это видео Бутусова показывает, что никакой линии обороны там нет и в помине. Там даже нет стрелкового боя, который в современной войне ведется на дистанции в 300-500 метров. Есть просто бессмысленная гибель на минных полях.Таково сейчас состояние этой нашей позиционной линии обороны, которая идет от Васильевки до Донецка, заключил собеседник издания.
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Новости
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, всу, запорожская область, мины, танк
Новости, Россия, ВСУ, Запорожская область, мины, танк

Смотрите страшное видео без комментариев. Военный эксперт о том, куда Россия завела ВСУ

05:00 29.07.2023
 
© Фото : 36 окрема бригада морської піхоти36 бригада морской пехоты Украина
36 бригада морской пехоты Украина - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© Фото : 36 окрема бригада морської піхоти
Читать в
Обстановку на Запорожском направлении наглядно описал известный украинский военкор Бутусов, который разместил страшное 11-минутное видео без комментариев, когда 47-ая бригада ВСУ погибла на российских минных полях. Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
На кадрах, которые опубликовал Бутусов, видно, как подорвались два танка, БТР "Брэдли", а у трех украинских солдат просто оторвало ноги, отметил эксперт.
В целом ВС РФ по-прежнему сидят в глухой обороне. Мы не ставим задач по развитию собственного наступления. Зато Украина каждый день постоянно пытается перейти в наступление на наши подготовленные оборонительные рубежи, уточнил специалист.
По его словам, ВСУ бросают своих солдат, офицеров и технику в мясные штурмы, чтобы дойти хотя бы до первой линии обороны. Но это видео Бутусова показывает, что никакой линии обороны там нет и в помине. Там даже нет стрелкового боя, который в современной войне ведется на дистанции в 300-500 метров. Есть просто бессмысленная гибель на минных полях.
"Более того, там видно, что минные поля были протралены, но потом оказалось, что их за ночь снова заминировали либо саперами, либо с помощью систем дистанционного минирования вроде "Земледелия". В результате украинские солдаты и техника погибли снова", - констатировал Анпилогов.
Таково сейчас состояние этой нашей позиционной линии обороны, которая идет от Васильевки до Донецка, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУЗапорожская областьминытанк
 
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