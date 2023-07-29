Это не Польша. Эксперт о том, с какой страной придется воевать России, когда она разделается с ВСУ - 29.07.2023 Украина.ру
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Это не Польша. Эксперт о том, с какой страной придется воевать России, когда она разделается с ВСУ
Это не Польша. Эксперт о том, с какой страной придется воевать России, когда она разделается с ВСУ - 29.07.2023 Украина.ру
Это не Польша. Эксперт о том, с какой страной придется воевать России, когда она разделается с ВСУ
Если ВСУ потерпят серьезное поражение, и какой-то из стран НАТО придется напрямую воевать с Россией, то США попытаются втянуть в этот конфликт не Польшу, а Латвию, Эстонию и Литву. Об этом рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в интервью изданию Украина.ру
2023-07-29T05:15
2023-07-29T05:15
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Эти три страны будто предопределены на убой. Их будто специально приняли в НАТО, чтобы они сыграли роль сакральной жертвы. Никаких других функций в НАТО у них не прослеживается, считает эксперт.По его словам, эти страны не могут быть полноценным звеном в системе военного сдерживания России, потому что их невозможно оборонять, так как это узкая полоска земли между российской границей и Балтийским морем.Пока все крупные державы стремятся сохранить на Украине формат прокси-войны, при которой фактическое выяснение отношение между Россией и НАТО ведется на ограниченной территории, заключил собеседник издания.
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новости, россия, литва, латвия, эстония, всу, украина, сво, политика, сша, нато
Новости, Россия, Литва, Латвия, Эстония, ВСУ, Украина, СВО, политика, США, НАТО

Это не Польша. Эксперт о том, с какой страной придется воевать России, когда она разделается с ВСУ

05:15 29.07.2023
 
© © Lietuvos Respublikos SeimasЛитва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
© © Lietuvos Respublikos Seimas
Читать в
Если ВСУ потерпят серьезное поражение, и какой-то из стран НАТО придется напрямую воевать с Россией, то США попытаются втянуть в этот конфликт не Польшу, а Латвию, Эстонию и Литву. Об этом рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в интервью изданию Украина.ру
Эти три страны будто предопределены на убой. Их будто специально приняли в НАТО, чтобы они сыграли роль сакральной жертвы. Никаких других функций в НАТО у них не прослеживается, считает эксперт.
По его словам, эти страны не могут быть полноценным звеном в системе военного сдерживания России, потому что их невозможно оборонять, так как это узкая полоска земли между российской границей и Балтийским морем.
"А Польша — это совершенно другая история. Вовлечение Польши в военный конфликт с Россией станет аналогом Второй мировой войны в Европе. С Украиной пока такого нет. Да, это самый масштабный конфликт на континенте со времен Второй мировой, но пока все вовлеченные участники стараются этот конфликт локализовать", - пояснил Носович.
Пока все крупные державы стремятся сохранить на Украине формат прокси-войны, при которой фактическое выяснение отношение между Россией и НАТО ведется на ограниченной территории, заключил собеседник издания.
 
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