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Это не Польша. Эксперт о том, с какой страной придется воевать России, когда она разделается с ВСУ
Это не Польша. Эксперт о том, с какой страной придется воевать России, когда она разделается с ВСУ - 29.07.2023 Украина.ру
Это не Польша. Эксперт о том, с какой страной придется воевать России, когда она разделается с ВСУ
Если ВСУ потерпят серьезное поражение, и какой-то из стран НАТО придется напрямую воевать с Россией, то США попытаются втянуть в этот конфликт не Польшу, а Латвию, Эстонию и Литву. Об этом рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в интервью изданию Украина.ру
2023-07-29T05:15
2023-07-29T05:15
2023-07-29T05:15
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Эти три страны будто предопределены на убой. Их будто специально приняли в НАТО, чтобы они сыграли роль сакральной жертвы. Никаких других функций в НАТО у них не прослеживается, считает эксперт.По его словам, эти страны не могут быть полноценным звеном в системе военного сдерживания России, потому что их невозможно оборонять, так как это узкая полоска земли между российской границей и Балтийским морем.Пока все крупные державы стремятся сохранить на Украине формат прокси-войны, при которой фактическое выяснение отношение между Россией и НАТО ведется на ограниченной территории, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, литва, латвия, эстония, всу, украина, сво, политика, сша, нато
Новости, Россия, Литва, Латвия, Эстония, ВСУ, Украина, СВО, политика, США, НАТО
Это не Польша. Эксперт о том, с какой страной придется воевать России, когда она разделается с ВСУ
Если ВСУ потерпят серьезное поражение, и какой-то из стран НАТО придется напрямую воевать с Россией, то США попытаются втянуть в этот конфликт не Польшу, а Латвию, Эстонию и Литву. Об этом рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в интервью изданию Украина.ру
Эти три страны будто предопределены на убой. Их будто специально приняли в НАТО, чтобы они сыграли роль сакральной жертвы. Никаких других функций в НАТО у них не прослеживается, считает эксперт.
По его словам, эти страны не могут быть полноценным звеном в системе военного сдерживания России, потому что их невозможно оборонять, так как это узкая полоска земли между российской границей и Балтийским морем.
"А Польша — это совершенно другая история. Вовлечение Польши в военный конфликт с Россией станет аналогом Второй мировой войны в Европе. С Украиной пока такого нет. Да, это самый масштабный конфликт на континенте со времен Второй мировой, но пока все вовлеченные участники стараются этот конфликт локализовать", - пояснил Носович.
Пока все крупные державы стремятся сохранить на Украине формат прокси-войны, при которой фактическое выяснение отношение между Россией и НАТО ведется на ограниченной территории, заключил собеседник издания.