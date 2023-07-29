https://ukraina.ru/20230729/1048331576.html

Это не Польша. Эксперт о том, с какой страной придется воевать России, когда она разделается с ВСУ

Это не Польша. Эксперт о том, с какой страной придется воевать России, когда она разделается с ВСУ - 29.07.2023 Украина.ру

Это не Польша. Эксперт о том, с какой страной придется воевать России, когда она разделается с ВСУ

Если ВСУ потерпят серьезное поражение, и какой-то из стран НАТО придется напрямую воевать с Россией, то США попытаются втянуть в этот конфликт не Польшу, а Латвию, Эстонию и Литву. Об этом рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

2023-07-29T05:15

2023-07-29T05:15

2023-07-29T05:15

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Эти три страны будто предопределены на убой. Их будто специально приняли в НАТО, чтобы они сыграли роль сакральной жертвы. Никаких других функций в НАТО у них не прослеживается, считает эксперт.По его словам, эти страны не могут быть полноценным звеном в системе военного сдерживания России, потому что их невозможно оборонять, так как это узкая полоска земли между российской границей и Балтийским морем.Пока все крупные державы стремятся сохранить на Украине формат прокси-войны, при которой фактическое выяснение отношение между Россией и НАТО ведется на ограниченной территории, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, литва, латвия, эстония, всу, украина, сво, политика, сша, нато