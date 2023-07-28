https://ukraina.ru/20230728/1048326228.html
За "дружбу" с Навкой: МВД Литвы требует лишить гражданства тринадцатикратную чемпионку страны
За "дружбу" с Навкой: МВД Литвы требует лишить гражданства тринадцатикратную чемпионку страны - 28.07.2023 Украина.ру
За "дружбу" с Навкой: МВД Литвы требует лишить гражданства тринадцатикратную чемпионку страны
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту страны Гитанасу Науседе с просьбой лишить гражданства фигуристку, тринадцатикратную чемпионку Литвы Маргариту Дробязко. Причина - тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой. Об этом - 28 июля написало местное издание LRT
2023-07-28T11:37
2023-07-28T11:37
2023-07-28T11:37
новости
литва
татьяна навка
гражданство
чемпионка
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В МВД страны отметили, что из общедоступных источников им известно о том, что Дробязко сотрудничает с женой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяной Навкой, участвует в организованных ею танцевальных представлениях и, вероятно, даже получает за это вознаграждение."Мероприятия, в которых участвует Дробязко, способствуют формированию образа России как великой страны, организующей исключительные события в мире, тем самым способствуя развитию нарратива режима Российской Федерации о "русском мире" и усилению полномочий режима Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.Также в Министерстве внутренних дел Литвы заявили, что Дробязко не осудила действия России на Украине..Маргарита Дробязко, родившаяся и проживающая в России, получила Литовское гражданство в виде исключения за заслуги в области спорта.Согласно литовскому законодательству, гражданина страны можно лишить гражданства не только за действия, угрожающие национальной безопасности, но и за публичное выражение поддержки государству, признанного представляющим угрозу для Литвы или ее союзников.
https://ukraina.ru/20230728/1048322224.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, литва, татьяна навка, гражданство, чемпионка
За "дружбу" с Навкой: МВД Литвы требует лишить гражданства тринадцатикратную чемпионку страны
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту страны Гитанасу Науседе с просьбой лишить гражданства фигуристку, тринадцатикратную чемпионку Литвы Маргариту Дробязко. Причина - тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой. Об этом - 28 июля написало местное издание LRT
В МВД страны отметили, что из общедоступных источников им известно о том, что Дробязко сотрудничает с женой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяной Навкой, участвует в организованных ею танцевальных представлениях и, вероятно, даже получает за это вознаграждение.
"Мероприятия, в которых участвует Дробязко, способствуют формированию образа России как великой страны, организующей исключительные события в мире, тем самым способствуя развитию нарратива режима Российской Федерации о "русском мире" и усилению полномочий режима Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.
Также в Министерстве внутренних дел Литвы заявили, что Дробязко не осудила действия России на Украине..
Маргарита Дробязко, родившаяся и проживающая в России, получила Литовское гражданство в виде исключения за заслуги в области спорта.
Согласно литовскому законодательству, гражданина страны можно лишить гражданства не только за действия, угрожающие национальной безопасности, но и за публичное выражение поддержки государству, признанного представляющим угрозу для Литвы или ее союзников.