https://ukraina.ru/20230728/1048326228.html

За "дружбу" с Навкой: МВД Литвы требует лишить гражданства тринадцатикратную чемпионку страны

За "дружбу" с Навкой: МВД Литвы требует лишить гражданства тринадцатикратную чемпионку страны - 28.07.2023 Украина.ру

За "дружбу" с Навкой: МВД Литвы требует лишить гражданства тринадцатикратную чемпионку страны

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту страны Гитанасу Науседе с просьбой лишить гражданства фигуристку, тринадцатикратную чемпионку Литвы Маргариту Дробязко. Причина - тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой. Об этом - 28 июля написало местное издание LRT

2023-07-28T11:37

2023-07-28T11:37

2023-07-28T11:37

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В МВД страны отметили, что из общедоступных источников им известно о том, что Дробязко сотрудничает с женой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяной Навкой, участвует в организованных ею танцевальных представлениях и, вероятно, даже получает за это вознаграждение."Мероприятия, в которых участвует Дробязко, способствуют формированию образа России как великой страны, организующей исключительные события в мире, тем самым способствуя развитию нарратива режима Российской Федерации о "русском мире" и усилению полномочий режима Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.Также в Министерстве внутренних дел Литвы заявили, что Дробязко не осудила действия России на Украине..Маргарита Дробязко, родившаяся и проживающая в России, получила Литовское гражданство в виде исключения за заслуги в области спорта.Согласно литовскому законодательству, гражданина страны можно лишить гражданства не только за действия, угрожающие национальной безопасности, но и за публичное выражение поддержки государству, признанного представляющим угрозу для Литвы или ее союзников.

https://ukraina.ru/20230728/1048322224.html

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новости, литва, татьяна навка, гражданство, чемпионка