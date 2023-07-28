Военкор Медведев о том, хотят ли бойцы отомстить за гибель товарищей и что даёт им силы идти вперёд - 28.07.2023 Украина.ру
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Военкор Медведев о том, хотят ли бойцы отомстить за гибель товарищей и что даёт им силы идти вперёд
Военкор Медведев о том, хотят ли бойцы отомстить за гибель товарищей и что даёт им силы идти вперёд - 28.07.2023 Украина.ру
Военкор Медведев о том, хотят ли бойцы отомстить за гибель товарищей и что даёт им силы идти вперёд
Неудачи не висят у бойцов тяжелым камнем на сердце. Это помешало бы им выполнять текущие задачи. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
2023-07-28T07:15
2023-07-28T07:15
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новые регионы
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Но многие ребята воюют на Донбассе с 2014 года. У многих погибли друзья и товарищи. Это дает им силы идти вперед. При этом никто "не рвет на себе волосы", но в памяти это остается. "Отомстить" – это неправильная формулировка, бойцы хотят добиться справедливости, рассказал военкор.В рядах защитников Донбасса воюют тысячи людей, которые приехали сюда с 2014 года с территорий, пока еще оккупированных Украиной. Они не захватчики, они возвращаются домой, добавил военкор.Каждое военное преступление Киева лишний раз доказывает бойцам ВС РФ, что отступать некуда. Мы должны идти вперед, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230727/1048306333.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, всу, вс рф, бойцы, донбасс, новые регионы
Новости, ВСУ, ВС РФ, бойцы, Донбасс, Новые регионы

Военкор Медведев о том, хотят ли бойцы отомстить за гибель товарищей и что даёт им силы идти вперёд

07:15 28.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота расчета самоходного миномета "Нона-СВК" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа расчета самоходного миномета Нона-СВК ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Неудачи не висят у бойцов тяжелым камнем на сердце. Это помешало бы им выполнять текущие задачи. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
Но многие ребята воюют на Донбассе с 2014 года. У многих погибли друзья и товарищи. Это дает им силы идти вперед. При этом никто "не рвет на себе волосы", но в памяти это остается. "Отомстить" – это неправильная формулировка, бойцы хотят добиться справедливости, рассказал военкор.
"Давайте не забывать, что много наших военнослужащих под Донецком – это местные жители. Это Украина лезет в Донбасс. Мы же бьемся за свои дома и защищаем свои семьи", - отметил Медведев.
В рядах защитников Донбасса воюют тысячи людей, которые приехали сюда с 2014 года с территорий, пока еще оккупированных Украиной. Они не захватчики, они возвращаются домой, добавил военкор.
Каждое военное преступление Киева лишний раз доказывает бойцам ВС РФ, что отступать некуда. Мы должны идти вперед, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Работа танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Вчера, 15:39
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