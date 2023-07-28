https://ukraina.ru/20230728/1048309791.html

Военкор Медведев о том, хотят ли бойцы отомстить за гибель товарищей и что даёт им силы идти вперёд

Военкор Медведев о том, хотят ли бойцы отомстить за гибель товарищей и что даёт им силы идти вперёд - 28.07.2023 Украина.ру

Военкор Медведев о том, хотят ли бойцы отомстить за гибель товарищей и что даёт им силы идти вперёд

Неудачи не висят у бойцов тяжелым камнем на сердце. Это помешало бы им выполнять текущие задачи. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев

2023-07-28T07:15

2023-07-28T07:15

2023-07-28T07:15

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Но многие ребята воюют на Донбассе с 2014 года. У многих погибли друзья и товарищи. Это дает им силы идти вперед. При этом никто "не рвет на себе волосы", но в памяти это остается. "Отомстить" – это неправильная формулировка, бойцы хотят добиться справедливости, рассказал военкор.В рядах защитников Донбасса воюют тысячи людей, которые приехали сюда с 2014 года с территорий, пока еще оккупированных Украиной. Они не захватчики, они возвращаются домой, добавил военкор.Каждое военное преступление Киева лишний раз доказывает бойцам ВС РФ, что отступать некуда. Мы должны идти вперед, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230727/1048306333.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, вс рф, бойцы, донбасс, новые регионы