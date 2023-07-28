Военкор Медведев: ВСУ шли на прорыв "ударными кулаками", но у них ничего не получилось под Угледаром - 28.07.2023 Украина.ру
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Военкор Медведев: ВСУ шли на прорыв "ударными кулаками", но у них ничего не получилось под Угледаром
Военкор Медведев: ВСУ шли на прорыв "ударными кулаками", но у них ничего не получилось под Угледаром - 28.07.2023 Украина.ру
Военкор Медведев: ВСУ шли на прорыв "ударными кулаками", но у них ничего не получилось под Угледаром
Под Угледаром была серьезная попытка прорыва, которая обернулась для ВСУ большими потерями в технике и личном составе. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
2023-07-28T04:00
2023-07-28T04:00
новости
военкор
угледар
вс рф
наступление
потери всу
новые регионы
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На Угледарском направлении российским бойцам впервые пришлось столкнуться с огромным количеством личного состава противника. Украина подтянула туда большие резервы, рассказал Медведев.На самом деле ВСУ проявили этом направлении большую активность. Украинские войска пытались продвигаться вперед и прорывать российскую линию обороны, добавил военкор.Все незначительные моменты, о которых стало известно в последующем, создали впечатление того, что под Угледаром ничего не происходило. В действительности это была серьезная попытка прорыва, которая обернулась для ВСУ большими потерями в технике и личном составе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230727/1048283335.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, военкор, угледар, вс рф, наступление, потери всу, новые регионы
Новости, военкор, Угледар, ВС РФ, наступление, потери ВСУ, Новые регионы

Военкор Медведев: ВСУ шли на прорыв "ударными кулаками", но у них ничего не получилось под Угледаром

04:00 28.07.2023
 
© из личного архива
© из личного архива
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Под Угледаром была серьезная попытка прорыва, которая обернулась для ВСУ большими потерями в технике и личном составе. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
На Угледарском направлении российским бойцам впервые пришлось столкнуться с огромным количеством личного состава противника. Украина подтянула туда большие резервы, рассказал Медведев.
На самом деле ВСУ проявили этом направлении большую активность. Украинские войска пытались продвигаться вперед и прорывать российскую линию обороны, добавил военкор.
"Они [ВСУ] делали это не только мелкими группами, но и более серьезными ударными кулаками при поддержке тяжелой техники. Другое дело, что ничего у них не получилось", - уточнил Медведев.
Все незначительные моменты, о которых стало известно в последующем, создали впечатление того, что под Угледаром ничего не происходило. В действительности это была серьезная попытка прорыва, которая обернулась для ВСУ большими потерями в технике и личном составе, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Боевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Вчера, 07:05
Илья Мощанский: "Мы выбивали ВСУ с высот Клещеевки, а они их занимали на следующий день"В районе Клещеевки российские войска находятся в низине и отражают украинские атаки на окраинах сел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
 
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Заголовок открываемого материала
04:04Кирилл Копылов: Если Россия разгромит ВСУ в "Стодневном наступлении", за них могут вступиться британцы
04:00Военкор Медведев: ВСУ шли на прорыв "ударными кулаками", но у них ничего не получилось под Угледаром
03:46Андрей Клинцевич считает, что Запад не готов к прямому конфликту с РФ и будет действовать исподтишка
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