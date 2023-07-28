Военкор Медведев: ВСУ шли на прорыв "ударными кулаками", но у них ничего не получилось под Угледаром
© из личного архива
© из личного архива
Под Угледаром была серьезная попытка прорыва, которая обернулась для ВСУ большими потерями в технике и личном составе. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
На Угледарском направлении российским бойцам впервые пришлось столкнуться с огромным количеством личного состава противника. Украина подтянула туда большие резервы, рассказал Медведев.
На самом деле ВСУ проявили этом направлении большую активность. Украинские войска пытались продвигаться вперед и прорывать российскую линию обороны, добавил военкор.
"Они [ВСУ] делали это не только мелкими группами, но и более серьезными ударными кулаками при поддержке тяжелой техники. Другое дело, что ничего у них не получилось", - уточнил Медведев.
Все незначительные моменты, о которых стало известно в последующем, создали впечатление того, что под Угледаром ничего не происходило. В действительности это была серьезная попытка прорыва, которая обернулась для ВСУ большими потерями в технике и личном составе, заключил собеседник издания.
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