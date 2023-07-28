https://ukraina.ru/20230728/1048291001.html

Военкор Медведев: ВСУ шли на прорыв "ударными кулаками", но у них ничего не получилось под Угледаром

Военкор Медведев: ВСУ шли на прорыв "ударными кулаками", но у них ничего не получилось под Угледаром - 28.07.2023 Украина.ру

Военкор Медведев: ВСУ шли на прорыв "ударными кулаками", но у них ничего не получилось под Угледаром

Под Угледаром была серьезная попытка прорыва, которая обернулась для ВСУ большими потерями в технике и личном составе. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев

2023-07-28T04:00

2023-07-28T04:00

2023-07-28T04:00

новости

военкор

угледар

вс рф

наступление

потери всу

новые регионы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0c/1047974359_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_0013f6aa6e74330a5ffe0a0b2df27b8a.jpg

На Угледарском направлении российским бойцам впервые пришлось столкнуться с огромным количеством личного состава противника. Украина подтянула туда большие резервы, рассказал Медведев.На самом деле ВСУ проявили этом направлении большую активность. Украинские войска пытались продвигаться вперед и прорывать российскую линию обороны, добавил военкор.Все незначительные моменты, о которых стало известно в последующем, создали впечатление того, что под Угледаром ничего не происходило. В действительности это была серьезная попытка прорыва, которая обернулась для ВСУ большими потерями в технике и личном составе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230727/1048283335.html

угледар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, военкор, угледар, вс рф, наступление, потери всу, новые регионы