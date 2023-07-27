Первые Всемирные игры дружбы Россия проведет уже в 2024 году - министр спорта - 27.07.2023 Украина.ру
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Первые Всемирные игры дружбы Россия проведет уже в 2024 году - министр спорта
Первые Всемирные игры дружбы Россия проведет уже в 2024 году - министр спорта - 27.07.2023 Украина.ру
Первые Всемирные игры дружбы Россия проведет уже в 2024 году - министр спорта
Россия проведет Всемирные игры дружбы в 2024 году. Об этом 27 июля в рамках форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге заявил министр спорта страны Олег Матыцин
2023-07-27T11:24
2023-07-27T11:55
новости
россия
игры дружбы
спорт
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Уже известно, что соревнования пройдут в Москве и Екатеринбурге. Планируется, что Игры дружбы будут проходить раз в четыре года.Российским спортсменам уже не первый раз чинят препятствия для участия в Олимпиаде. Однако если ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предлагал им выступление под нейтральным флагом без какого-либо упоминания России, то в конце февраля МОК рекомендовал международным федерациям попросту не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях "из-за событий на Украине".За последний месяц глава МОК Томас Бах дважды дал четко понять, что отзыва этой рекомендации не будет.Более того, Россия осталась и без трансляций Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 годы. МОК исключил РФ из числа стран, где будут вести трансляции официальные обладатели прав на телевещание соревнований.В среду, 26 июля, вице-премьер Дмитрий Чернышенко прокомментировал происходящее, отметив, что МОК превратился в монополию для своих."Заявление главы Международного олимпийского комитета не стало для нас новостью. МОК уже давно из организации, отстаивающей интересы спортсменов, превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций. У нашей страны огромный опыт, мотивация и перспектива, чтобы делать самостоятельно форматы масштаба Олимпийских игр и даже круче. Россия не будет изолирована от международного спорта, Мы уверены, что сможем подготовить достойный ответ на действия мирового спортивного лобби", - заявил Чернышенко.
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новости, россия, игры дружбы, спорт
Новости, Россия, Игры дружбы, спорт

Первые Всемирные игры дружбы Россия проведет уже в 2024 году - министр спорта

11:24 27.07.2023 (обновлено: 11:55 27.07.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФутбол. ЧМ-2018. Матч Франция - Перу
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Россия проведет Всемирные игры дружбы в 2024 году. Об этом 27 июля в рамках форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге заявил министр спорта страны Олег Матыцин
Уже известно, что соревнования пройдут в Москве и Екатеринбурге. Планируется, что Игры дружбы будут проходить раз в четыре года.
Российским спортсменам уже не первый раз чинят препятствия для участия в Олимпиаде. Однако если ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предлагал им выступление под нейтральным флагом без какого-либо упоминания России, то в конце февраля МОК рекомендовал международным федерациям попросту не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях "из-за событий на Украине".
За последний месяц глава МОК Томас Бах дважды дал четко понять, что отзыва этой рекомендации не будет.
Более того, Россия осталась и без трансляций Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 годы. МОК исключил РФ из числа стран, где будут вести трансляции официальные обладатели прав на телевещание соревнований.
В среду, 26 июля, вице-премьер Дмитрий Чернышенко прокомментировал происходящее, отметив, что МОК превратился в монополию для своих.
"Заявление главы Международного олимпийского комитета не стало для нас новостью. МОК уже давно из организации, отстаивающей интересы спортсменов, превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций. У нашей страны огромный опыт, мотивация и перспектива, чтобы делать самостоятельно форматы масштаба Олимпийских игр и даже круче. Россия не будет изолирована от международного спорта, Мы уверены, что сможем подготовить достойный ответ на действия мирового спортивного лобби", - заявил Чернышенко.
 
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