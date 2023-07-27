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Первые Всемирные игры дружбы Россия проведет уже в 2024 году - министр спорта

Первые Всемирные игры дружбы Россия проведет уже в 2024 году - министр спорта - 27.07.2023 Украина.ру

Первые Всемирные игры дружбы Россия проведет уже в 2024 году - министр спорта

Россия проведет Всемирные игры дружбы в 2024 году. Об этом 27 июля в рамках форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге заявил министр спорта страны Олег Матыцин

2023-07-27T11:24

2023-07-27T11:24

2023-07-27T11:55

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россия

игры дружбы

спорт

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Уже известно, что соревнования пройдут в Москве и Екатеринбурге. Планируется, что Игры дружбы будут проходить раз в четыре года.Российским спортсменам уже не первый раз чинят препятствия для участия в Олимпиаде. Однако если ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предлагал им выступление под нейтральным флагом без какого-либо упоминания России, то в конце февраля МОК рекомендовал международным федерациям попросту не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях "из-за событий на Украине".За последний месяц глава МОК Томас Бах дважды дал четко понять, что отзыва этой рекомендации не будет.Более того, Россия осталась и без трансляций Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 годы. МОК исключил РФ из числа стран, где будут вести трансляции официальные обладатели прав на телевещание соревнований.В среду, 26 июля, вице-премьер Дмитрий Чернышенко прокомментировал происходящее, отметив, что МОК превратился в монополию для своих."Заявление главы Международного олимпийского комитета не стало для нас новостью. МОК уже давно из организации, отстаивающей интересы спортсменов, превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций. У нашей страны огромный опыт, мотивация и перспектива, чтобы делать самостоятельно форматы масштаба Олимпийских игр и даже круче. Россия не будет изолирована от международного спорта, Мы уверены, что сможем подготовить достойный ответ на действия мирового спортивного лобби", - заявил Чернышенко.

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новости, россия, игры дружбы, спорт