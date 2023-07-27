Охота на ведьм? Еще одному украинскому чиновнику грозит увольнение за заморский отдых - 27.07.2023 Украина.ру
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Охота на ведьм? Еще одному украинскому чиновнику грозит увольнение за заморский отдых
Охота на ведьм? Еще одному украинскому чиновнику грозит увольнение за заморский отдых - 27.07.2023 Украина.ру
Охота на ведьм? Еще одному украинскому чиновнику грозит увольнение за заморский отдых
После скандальной истории с депутатом от "Слуги народа" Юрием Аристовым, в отдыхе за границей обвинили еще одного украинского чиновника - главу Департамента культуры киевской администрации Сергея Анжияка. Соответствующий пост в соцсетях написала киевская писательница и краевед Аннабелла Морина
2023-07-27T11:03
2023-07-27T11:03
новости
украина
чиновник
увольнение
отдых
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Телеграм-канал "Укропский фреш" добавил, что Анжияк известен на Украине также своими коррупционными схемами. Только за 2023 года чиновнику трижды вменяли получение взятки, а также обвиняли в махинации с работой театров, вывозе культурных ценностей, создании "мертвых душ" в учреждениях культуры и самом департаменте, незаконной застройке и финансовых махинациях с аттракционами в парках культуры и отдыха.По мнению авторов канала теперь Анжияку действительно грозит увольнение."Охота на ведьм?", "Коррумпированному чиновнику на Украине могут простить все, кроме отдыха в Испании", "А чего всех остальных не проверят?", "А Тимошенко чего за путешествия по морям не уволят?", "Зачем разыгрывалась история с Аристовым еще как-то было понятно, но вот про этого человека не совсем понятна цель", - отреагировали пользователи сети.Во вторник, 25 июля, украинское издание "Слідства.Інфо" опубликовало материал, в котором обвинило заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, парламентария от партии "Слуга Народа" Юрия Аристова в том, что он позволил себе отдых в фешенебельном отеле на Мальдивах. На Украине запрещен выезд депутатов и чиновников за границу во время военного положения.Буквально через пару часов после публикации Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата.Владимир Зеленский бурно отреагировал на мальдивское путешествие своего однопартийца и бывшего партнера по бизнесу, заявив, что "вас не будет таких".А уже буквально через пару часов на Украине запретили выезд всем без исключения депутатам и чиновникам за пределы страны.Примечательно, что в начале этого года уже были аналогичные скандалы. Сначала депутат Верховной Рады Николай Тищенко был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.А вот лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко примерно в то же время отправившаяся в вояж в Дубай, избежала санкций.
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новости, украина, чиновник, увольнение, отдых
Новости, Украина, чиновник, увольнение, отдых

Охота на ведьм? Еще одному украинскому чиновнику грозит увольнение за заморский отдых

11:03 27.07.2023
 
© kyivcity.gov.ua
© kyivcity.gov.ua
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После скандальной истории с депутатом от "Слуги народа" Юрием Аристовым, в отдыхе за границей обвинили еще одного украинского чиновника - главу Департамента культуры киевской администрации Сергея Анжияка. Соответствующий пост в соцсетях написала киевская писательница и краевед Аннабелла Морина
"Вчера президент пропесочил госслужащих, выезжающих за границу в личных целях и продолжающих прекрасную жизнь во время войны за наш счет. А у меня такой же горячий случай из киевской администрации. Виталий Кличко, а вы в курсе, где именно вчера за бюджет отмечал свой день рождения директор Департамента культуры киевской администрации Сергей Анжияк? Прекрасный город Барселона, на целую неделю на двоих вместе с любимой секретаршей. Да-да, друзья, это тот самый Анжияк, который занимался секс-играми", - написала она.
Телеграм-канал "Укропский фреш" добавил, что Анжияк известен на Украине также своими коррупционными схемами. Только за 2023 года чиновнику трижды вменяли получение взятки, а также обвиняли в махинации с работой театров, вывозе культурных ценностей, создании "мертвых душ" в учреждениях культуры и самом департаменте, незаконной застройке и финансовых махинациях с аттракционами в парках культуры и отдыха.
По мнению авторов канала теперь Анжияку действительно грозит увольнение.
"Охота на ведьм?", "Коррумпированному чиновнику на Украине могут простить все, кроме отдыха в Испании", "А чего всех остальных не проверят?", "А Тимошенко чего за путешествия по морям не уволят?", "Зачем разыгрывалась история с Аристовым еще как-то было понятно, но вот про этого человека не совсем понятна цель", - отреагировали пользователи сети.
Во вторник, 25 июля, украинское издание "Слідства.Інфо" опубликовало материал, в котором обвинило заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, парламентария от партии "Слуга Народа" Юрия Аристова в том, что он позволил себе отдых в фешенебельном отеле на Мальдивах. На Украине запрещен выезд депутатов и чиновников за границу во время военного положения.
Буквально через пару часов после публикации Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата.
Владимир Зеленский бурно отреагировал на мальдивское путешествие своего однопартийца и бывшего партнера по бизнесу, заявив, что "вас не будет таких".
А уже буквально через пару часов на Украине запретили выезд всем без исключения депутатам и чиновникам за пределы страны.
Страны мира. Мальдивы - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Вчера, 16:59
Так вот для чего нужна была "мальдивская" история: на украинских чиновников наложили запрет Днем 26 июня на посты пограничных пунктов Украины были разосланы указания о запрете на выезд за границу всех чиновников и депутатов страны. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил парламентарий Алексей Гончаренко
Примечательно, что в начале этого года уже были аналогичные скандалы. Сначала депутат Верховной Рады Николай Тищенко был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.
А вот лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко примерно в то же время отправившаяся в вояж в Дубай, избежала санкций.
 
НовостиУкраиначиновникувольнениеотдых
 
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