https://ukraina.ru/20230727/1048293206.html

Охота на ведьм? Еще одному украинскому чиновнику грозит увольнение за заморский отдых

Охота на ведьм? Еще одному украинскому чиновнику грозит увольнение за заморский отдых - 27.07.2023 Украина.ру

Охота на ведьм? Еще одному украинскому чиновнику грозит увольнение за заморский отдых

После скандальной истории с депутатом от "Слуги народа" Юрием Аристовым, в отдыхе за границей обвинили еще одного украинского чиновника - главу Департамента культуры киевской администрации Сергея Анжияка. Соответствующий пост в соцсетях написала киевская писательница и краевед Аннабелла Морина

2023-07-27T11:03

2023-07-27T11:03

2023-07-27T11:03

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украина

чиновник

увольнение

отдых

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Телеграм-канал "Укропский фреш" добавил, что Анжияк известен на Украине также своими коррупционными схемами. Только за 2023 года чиновнику трижды вменяли получение взятки, а также обвиняли в махинации с работой театров, вывозе культурных ценностей, создании "мертвых душ" в учреждениях культуры и самом департаменте, незаконной застройке и финансовых махинациях с аттракционами в парках культуры и отдыха.По мнению авторов канала теперь Анжияку действительно грозит увольнение."Охота на ведьм?", "Коррумпированному чиновнику на Украине могут простить все, кроме отдыха в Испании", "А чего всех остальных не проверят?", "А Тимошенко чего за путешествия по морям не уволят?", "Зачем разыгрывалась история с Аристовым еще как-то было понятно, но вот про этого человека не совсем понятна цель", - отреагировали пользователи сети.Во вторник, 25 июля, украинское издание "Слідства.Інфо" опубликовало материал, в котором обвинило заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, парламентария от партии "Слуга Народа" Юрия Аристова в том, что он позволил себе отдых в фешенебельном отеле на Мальдивах. На Украине запрещен выезд депутатов и чиновников за границу во время военного положения.Буквально через пару часов после публикации Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата.Владимир Зеленский бурно отреагировал на мальдивское путешествие своего однопартийца и бывшего партнера по бизнесу, заявив, что "вас не будет таких".А уже буквально через пару часов на Украине запретили выезд всем без исключения депутатам и чиновникам за пределы страны.Примечательно, что в начале этого года уже были аналогичные скандалы. Сначала депутат Верховной Рады Николай Тищенко был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.А вот лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко примерно в то же время отправившаяся в вояж в Дубай, избежала санкций.

https://ukraina.ru/20230726/1048277770.html

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новости, украина, чиновник, увольнение, отдых