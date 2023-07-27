GT: США извлекли неправильные уроки из Корейской войны и могут их повторить сегодня - 27.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230727/1048289646.html
GT: США извлекли неправильные уроки из Корейской войны и могут их повторить сегодня
GT: США извлекли неправильные уроки из Корейской войны и могут их повторить сегодня - 27.07.2023 Украина.ру
GT: США извлекли неправильные уроки из Корейской войны и могут их повторить сегодня
Военная мощь Китая значительно возросла, поэтому последствия американско-китайского конфликта могут быть намного серьезнее
2023-07-27T10:01
2023-07-27T10:01
новости
сша
китай
южная корея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/14/1045508418_27:128:3440:2048_1920x0_80_0_0_4f3e9848a427d638c878fa03f7cda097.jpg
США извлекли неправильные уроки из Корейской войны, и это может привести к новым кризисам и повторениям ошибок прошлого. Об этом говорится в статье Global Times, опубликованной 27 июля, в день 70-летней годовщины подписания Корейского соглашения о перемирии.Накануне этого памятного дня американская подводная лодка с ядерной баллистической ракетой посетила южнокорейский Пусан, что стало первым визитом американской подводной лодки в южнокорейский порт с 1981 года. Некоторые конгрессмены США открыто заявили, что этот шаг является не только предупреждением Северной Корее, но и сдерживающим фактором против Китая, отмечается в статье."Корейская война является одним из самых глубоких региональных конфликтов после Второй мировой войны, и она рассматривается как "крупнейшее поражение в истории армии США". По иронии судьбы, это "крупнейшее поражение", которое было названо "кошмаром", стало "забытой войной" внутри США, которую Вашингтон специально игнорирует. Эта небрежность и забывчивость могут привести к тому, что американский народ не осознает необходимости извлекать уроки из прошлого и допустит их повторения. Еще серьезнее, хуже и опаснее то, что некоторые американские политические элиты извлекли совершенно неправильные уроки из Корейской войны, подталкивая страну к активному разжиганию кризисов и даже войн", - отмечает автор публикации американского издания.По его мнению, семьдесят лет назад США ошиблись, когда пренебрегли предупреждениями Китая о том, что, если американские войска пересекут 38-ю параллель, Китай не будет сидеть сложа руки. Поэтому их застало врасплох столкновение с Китайской народной добровольческой армией на поле боя, отметил автор."Сегодня Вашингтон также серьезно заблуждается на счет Китая. Но самая большая разница между нынешним временем и эпохой Корейской войны заключается в том, что военная мощь Китая значительно возросла. Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета Китая, несомненно, будут гораздо более серьезными", - отмечается в публикации Global Times.Так как США являются сверхдержавой, их ошибки могут оставить серьезные последствия не только на их самых, но и на весь регион и мир в целом, резюмирует автор статьи.Корейская война велась между северной и южной частью Корейского полуострова с 1950 по 1953 год. Война началась вторжением Северной Кореи в Южную после столкновения на границе и восстания в Южной Корее. Северную Корею поддерживали Китай и Советский Союз, Южную Корею – США и их союзники. Война закончилась подписанием перемирия 27 июля 1953 года.
https://ukraina.ru/20201112/1029578865.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/14/1045508418_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a22597b6c951975415ddcb360455d0e5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, китай, южная корея
Новости, США, Китай, Южная Корея

GT: США извлекли неправильные уроки из Корейской войны и могут их повторить сегодня

10:01 27.07.2023
 
© РИА Новости . Андрей Ольферт / Перейти в фотобанкСовместные десантные учения США и Южной Кореи Ssangyong
Совместные десантные учения США и Южной Кореи Ssangyong - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Андрей Ольферт
Перейти в фотобанк
Читать в
Военная мощь Китая значительно возросла, поэтому последствия американско-китайского конфликта могут быть намного серьезнее
США извлекли неправильные уроки из Корейской войны, и это может привести к новым кризисам и повторениям ошибок прошлого. Об этом говорится в статье Global Times, опубликованной 27 июля, в день 70-летней годовщины подписания Корейского соглашения о перемирии.
Накануне этого памятного дня американская подводная лодка с ядерной баллистической ракетой посетила южнокорейский Пусан, что стало первым визитом американской подводной лодки в южнокорейский порт с 1981 года. Некоторые конгрессмены США открыто заявили, что этот шаг является не только предупреждением Северной Корее, но и сдерживающим фактором против Китая, отмечается в статье.
"Корейская война является одним из самых глубоких региональных конфликтов после Второй мировой войны, и она рассматривается как "крупнейшее поражение в истории армии США". По иронии судьбы, это "крупнейшее поражение", которое было названо "кошмаром", стало "забытой войной" внутри США, которую Вашингтон специально игнорирует. Эта небрежность и забывчивость могут привести к тому, что американский народ не осознает необходимости извлекать уроки из прошлого и допустит их повторения. Еще серьезнее, хуже и опаснее то, что некоторые американские политические элиты извлекли совершенно неправильные уроки из Корейской войны, подталкивая страну к активному разжиганию кризисов и даже войн", - отмечает автор публикации американского издания.
По его мнению, семьдесят лет назад США ошиблись, когда пренебрегли предупреждениями Китая о том, что, если американские войска пересекут 38-ю параллель, Китай не будет сидеть сложа руки. Поэтому их застало врасплох столкновение с Китайской народной добровольческой армией на поле боя, отметил автор.
"Сегодня Вашингтон также серьезно заблуждается на счет Китая. Но самая большая разница между нынешним временем и эпохой Корейской войны заключается в том, что военная мощь Китая значительно возросла. Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета Китая, несомненно, будут гораздо более серьезными", - отмечается в публикации Global Times.
Так как США являются сверхдержавой, их ошибки могут оставить серьезные последствия не только на их самых, но и на весь регион и мир в целом, резюмирует автор статьи.
Корейская война велась между северной и южной частью Корейского полуострова с 1950 по 1953 год. Война началась вторжением Северной Кореи в Южную после столкновения на границе и восстания в Южной Корее. Северную Корею поддерживали Китай и Советский Союз, Южную Корею – США и их союзники. Война закончилась подписанием перемирия 27 июля 1953 года.
Церемония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября 2020, 07:30
Востоковед Вавилов рассказал, как Байден поступит с Северной КореейДемократическая партия США давно и плотно сотрудничает с частью элиты КНДР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед-китаист Николай Вавилов
 
НовостиСШАКитайЮжная Корея
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:34Украина признала потерю почти пятой части снаряжения НАТО - FT
12:32Дмитрий Выдрин: Этой осенью у наших недругов посыплется всё — от самих Штатов до их воюющих вассалов
12:32Юрист Роман Мельниченко о проблемах обменов гражданскими пленными: Мяч – на нашей стороне
12:20Митрополит Леонид: СВО проводится, чтобы не дать уничтожить людей, осмелившихся сказать нацизму "нет"
12:15"И поставил к стенке?": Зеленский подарил Залужному пистолет, и Сырскому кое-что
12:02Медведчук рассказал, в каком союзе Украину ждет хорошее будущее
12:01Духовенство и верующие УПЦ попросили Зеленского отпустить митрополита Павла
11:37Воздушные силы ВСУ заявили об ударах "Калибрами" по портам Одессы
11:36Украинское контрнаступление оправдывает ожидания Лондона - The Telegraph
11:35Сотни детей стали жертвами украинских националистов — Пушилин
11:35"Они наседают, но мы учимся быстро": Особенности борьбы с украинскими дронами. Видео
11:35Bloomberg: В США подорожала пшеница после выхода России из зерновой сделки
11:24Первые Всемирные игры дружбы Россия проведет уже в 2024 году - министр спорта
11:03Охота на ведьм? Еще одному украинскому чиновнику грозит увольнение за заморский отдых
10:37"Единая Россия" учредила оргкомитет движения борьбы против неоколониализма
10:34Украина станет первой жертвой в случае проигрыша Байдена на выборах - полковник разведки ВВС США
10:14В Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину
10:03Володин: "Многие страны откажутся покупать западную неэффективную технику"
10:02ФСБ выявила судно, которое могли использовать для доставки взрывчатки на Украину
10:01GT: США извлекли неправильные уроки из Корейской войны и могут их повторить сегодня
Лента новостейМолния