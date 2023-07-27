https://ukraina.ru/20230727/1048289646.html
GT: США извлекли неправильные уроки из Корейской войны и могут их повторить сегодня
GT: США извлекли неправильные уроки из Корейской войны и могут их повторить сегодня - 27.07.2023 Украина.ру
GT: США извлекли неправильные уроки из Корейской войны и могут их повторить сегодня
Военная мощь Китая значительно возросла, поэтому последствия американско-китайского конфликта могут быть намного серьезнее
2023-07-27T10:01
2023-07-27T10:01
2023-07-27T10:01
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сша
китай
южная корея
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США извлекли неправильные уроки из Корейской войны, и это может привести к новым кризисам и повторениям ошибок прошлого. Об этом говорится в статье Global Times, опубликованной 27 июля, в день 70-летней годовщины подписания Корейского соглашения о перемирии.Накануне этого памятного дня американская подводная лодка с ядерной баллистической ракетой посетила южнокорейский Пусан, что стало первым визитом американской подводной лодки в южнокорейский порт с 1981 года. Некоторые конгрессмены США открыто заявили, что этот шаг является не только предупреждением Северной Корее, но и сдерживающим фактором против Китая, отмечается в статье."Корейская война является одним из самых глубоких региональных конфликтов после Второй мировой войны, и она рассматривается как "крупнейшее поражение в истории армии США". По иронии судьбы, это "крупнейшее поражение", которое было названо "кошмаром", стало "забытой войной" внутри США, которую Вашингтон специально игнорирует. Эта небрежность и забывчивость могут привести к тому, что американский народ не осознает необходимости извлекать уроки из прошлого и допустит их повторения. Еще серьезнее, хуже и опаснее то, что некоторые американские политические элиты извлекли совершенно неправильные уроки из Корейской войны, подталкивая страну к активному разжиганию кризисов и даже войн", - отмечает автор публикации американского издания.По его мнению, семьдесят лет назад США ошиблись, когда пренебрегли предупреждениями Китая о том, что, если американские войска пересекут 38-ю параллель, Китай не будет сидеть сложа руки. Поэтому их застало врасплох столкновение с Китайской народной добровольческой армией на поле боя, отметил автор."Сегодня Вашингтон также серьезно заблуждается на счет Китая. Но самая большая разница между нынешним временем и эпохой Корейской войны заключается в том, что военная мощь Китая значительно возросла. Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета Китая, несомненно, будут гораздо более серьезными", - отмечается в публикации Global Times.Так как США являются сверхдержавой, их ошибки могут оставить серьезные последствия не только на их самых, но и на весь регион и мир в целом, резюмирует автор статьи.Корейская война велась между северной и южной частью Корейского полуострова с 1950 по 1953 год. Война началась вторжением Северной Кореи в Южную после столкновения на границе и восстания в Южной Корее. Северную Корею поддерживали Китай и Советский Союз, Южную Корею – США и их союзники. Война закончилась подписанием перемирия 27 июля 1953 года.
https://ukraina.ru/20201112/1029578865.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, китай, южная корея
GT: США извлекли неправильные уроки из Корейской войны и могут их повторить сегодня
Военная мощь Китая значительно возросла, поэтому последствия американско-китайского конфликта могут быть намного серьезнее
США извлекли неправильные уроки из Корейской войны, и это может привести к новым кризисам и повторениям ошибок прошлого. Об этом говорится в статье Global Times, опубликованной 27 июля, в день 70-летней годовщины подписания Корейского соглашения о перемирии.
Накануне этого памятного дня американская подводная лодка с ядерной баллистической ракетой посетила южнокорейский Пусан, что стало первым визитом американской подводной лодки в южнокорейский порт с 1981 года. Некоторые конгрессмены США открыто заявили, что этот шаг является не только предупреждением Северной Корее, но и сдерживающим фактором против Китая, отмечается в статье.
"Корейская война является одним из самых глубоких региональных конфликтов после Второй мировой войны, и она рассматривается как "крупнейшее поражение в истории армии США". По иронии судьбы, это "крупнейшее поражение", которое было названо "кошмаром", стало "забытой войной" внутри США, которую Вашингтон специально игнорирует. Эта небрежность и забывчивость могут привести к тому, что американский народ не осознает необходимости извлекать уроки из прошлого и допустит их повторения. Еще серьезнее, хуже и опаснее то, что некоторые американские политические элиты извлекли совершенно неправильные уроки из Корейской войны, подталкивая страну к активному разжиганию кризисов и даже войн", - отмечает автор публикации американского издания.
По его мнению, семьдесят лет назад США ошиблись, когда пренебрегли предупреждениями Китая о том, что, если американские войска пересекут 38-ю параллель, Китай не будет сидеть сложа руки. Поэтому их застало врасплох столкновение с Китайской народной добровольческой армией на поле боя, отметил автор.
"Сегодня Вашингтон также серьезно заблуждается на счет Китая. Но самая большая разница между нынешним временем и эпохой Корейской войны заключается в том, что военная мощь Китая значительно возросла. Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета Китая, несомненно, будут гораздо более серьезными", - отмечается в публикации Global Times.
Так как США являются сверхдержавой, их ошибки могут оставить серьезные последствия не только на их самых, но и на весь регион и мир в целом, резюмирует автор статьи.
Корейская война велась между северной и южной частью Корейского полуострова с 1950 по 1953 год. Война началась вторжением Северной Кореи в Южную после столкновения на границе и восстания в Южной Корее. Северную Корею поддерживали Китай и Советский Союз, Южную Корею – США и их союзники. Война закончилась подписанием перемирия 27 июля 1953 года.