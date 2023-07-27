Судью, выписавшую "ордер на арест" Путина, объявили в уголовный розыск - 27.07.2023 Украина.ру
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Судью, выписавшую "ордер на арест" Путина, объявили в уголовный розыск
Судью, выписавшую "ордер на арест" Путина, объявили в уголовный розыск - 27.07.2023 Украина.ру
Судью, выписавшую "ордер на арест" Путина, объявили в уголовный розыск
МВД России объявило в розыск ещё одну судью Международного уголовного суда Томоко Аканэ, следует из ведомственной базы разыскиваемых
2023-07-27T07:40
2023-07-27T07:40
новости
россия
мвд
международный уголовный суд
международный уголовный суд
владимир путин
судья
розыск
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Судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест президента России Владимира Путина, разыскивает МВД России.21 мая следователи СК РФ заочно предъявили обвинения прокурору Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Розарио Сальваторе Айтале Международного уголовного суда по нескольким пунктам. Обвиняемых объявили в розыск.Томоко Аканэ была одной из судей, кто вынес „незаконные решения об аресте“ Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, отмечали в Следственном комитете.Их обвинили в совершении "военного преступления, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию“.МИД РФ оценил решение МУС "юридически ничтожным". В частности, представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что для России решения Международного уголовного суда не имеют значения с юридической точки зрения.В основе деятельности Международного уголовного суда в Гааге лежит Римский статут 1998 года. Москва участвовала в разработке этого документа и подписала в 2000-м, но в 2016 году отказалась быть участницей соглашения.
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новости, россия, мвд, международный уголовный суд, международный уголовный суд, владимир путин, судья, розыск
Новости, Россия, МВД, Международный уголовный суд, Международный уголовный суд, Владимир Путин, судья, розыск

Судью, выписавшую "ордер на арест" Путина, объявили в уголовный розыск

07:40 27.07.2023
 
© Twitter / Int'l Criminal CourtМеждународный уголовный суд (МУС) в Гааге
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Twitter / Int'l Criminal Court
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МВД России объявило в розыск ещё одну судью Международного уголовного суда Томоко Аканэ, следует из ведомственной базы разыскиваемых
Судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест президента России Владимира Путина, разыскивает МВД России.
21 мая следователи СК РФ заочно предъявили обвинения прокурору Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Розарио Сальваторе Айтале Международного уголовного суда по нескольким пунктам. Обвиняемых объявили в розыск.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке Томоко Аканэ.
Томоко Аканэ была одной из судей, кто вынес „незаконные решения об аресте“ Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, отмечали в Следственном комитете.
Их обвинили в совершении "военного преступления, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию“.
МИД РФ оценил решение МУС "юридически ничтожным". В частности, представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что для России решения Международного уголовного суда не имеют значения с юридической точки зрения.
В основе деятельности Международного уголовного суда в Гааге лежит Римский статут 1998 года. Москва участвовала в разработке этого документа и подписала в 2000-м, но в 2016 году отказалась быть участницей соглашения.
Тарек Виллиам Сааб
24 июля, 19:08
Генеральный прокурор Венесуэлы: Международный уголовный суд - послушное орудие ЗападаМеждународный уголовный суд (МУС) потерял доверие задолго до того, как выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, заявил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб в опубликованном на днях интервью.
 
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