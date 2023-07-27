https://ukraina.ru/20230727/1048283204.html
"Мы успешно защищаемся". Военный эксперт о том, когда переломится ситуация на фронте
"Мы успешно защищаемся". Военный эксперт о том, когда переломится ситуация на фронте - 27.07.2023 Украина.ру
"Мы успешно защищаемся". Военный эксперт о том, когда переломится ситуация на фронте
Ситуация для российских сил в зоне СВО несколько улучшилась. Но говорить о великом переломе пока не приходится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
2023-07-27T07:00
2023-07-27T07:00
2023-07-27T07:00
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Американские аналитики рассчитывают, что из широкого ассортимента вооружения, который они могут дать Украине, способно прорвать российскую оборону и поднять боевой дух украинцев, рассказал Мощанский.Ситуация для России в зоне СВО несколько улучшилась. Но говорить о великом переломе или прорыве обороны противника – не приходится. Чтобы говорить о серьёзном прорыве, нужно захватить что-то кроме железнодорожной станции, указал эксперт.Поэтому как только ВС РФ возьмут под контроль значимый населенный пункт, можно утверждать, что ситуация переламывается в нашу сторону. Пока она равная. Мы успешно защищаемся, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230726/1048278797.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, фронт, вс рф, наступление, атака, россия
Новости, ВСУ, фронт, ВС РФ, наступление, атака, Россия
"Мы успешно защищаемся". Военный эксперт о том, когда переломится ситуация на фронте
Ситуация для российских сил в зоне СВО несколько улучшилась. Но говорить о великом переломе пока не приходится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
Американские аналитики рассчитывают, что из широкого ассортимента вооружения, который они могут дать Украине, способно прорвать российскую оборону и поднять боевой дух украинцев, рассказал Мощанский.
"[Ярослав] Гашек в своем рассказе "Как я был комендантом Бугульмы" писал, что когда ему сообщили, что белогвардейцы заходят к ним в тыл, сказал: "Давайте тоже зайдем к ним в тыл. Тогда мы доложим начальству, что у нас ничья", - подчеркнул Мощанский.
Ситуация для России в зоне СВО несколько улучшилась. Но говорить о великом переломе или прорыве обороны противника – не приходится. Чтобы говорить о серьёзном прорыве, нужно захватить что-то кроме железнодорожной станции, указал эксперт.
Поэтому как только ВС РФ возьмут под контроль значимый населенный пункт, можно утверждать, что ситуация переламывается в нашу сторону. Пока она равная. Мы успешно защищаемся, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь