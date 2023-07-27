"Мы успешно защищаемся". Военный эксперт о том, когда переломится ситуация на фронте - 27.07.2023 Украина.ру
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"Мы успешно защищаемся". Военный эксперт о том, когда переломится ситуация на фронте
"Мы успешно защищаемся". Военный эксперт о том, когда переломится ситуация на фронте - 27.07.2023 Украина.ру
"Мы успешно защищаемся". Военный эксперт о том, когда переломится ситуация на фронте
Ситуация для российских сил в зоне СВО несколько улучшилась. Но говорить о великом переломе пока не приходится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
2023-07-27T07:00
2023-07-27T07:00
новости
всу
фронт
вс рф
наступление
атака
россия
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Американские аналитики рассчитывают, что из широкого ассортимента вооружения, который они могут дать Украине, способно прорвать российскую оборону и поднять боевой дух украинцев, рассказал Мощанский.Ситуация для России в зоне СВО несколько улучшилась. Но говорить о великом переломе или прорыве обороны противника – не приходится. Чтобы говорить о серьёзном прорыве, нужно захватить что-то кроме железнодорожной станции, указал эксперт.Поэтому как только ВС РФ возьмут под контроль значимый населенный пункт, можно утверждать, что ситуация переламывается в нашу сторону. Пока она равная. Мы успешно защищаемся, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230726/1048278797.html
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новости, всу, фронт, вс рф, наступление, атака, россия
Новости, ВСУ, фронт, ВС РФ, наступление, атака, Россия

"Мы успешно защищаемся". Военный эксперт о том, когда переломится ситуация на фронте

07:00 27.07.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" и САУ 2С19 М2 "Мста-С" на Сватовско-Кременном направлении
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град и САУ 2С19 М2 Мста-С на Сватовско-Кременном направлении - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Ситуация для российских сил в зоне СВО несколько улучшилась. Но говорить о великом переломе пока не приходится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
Американские аналитики рассчитывают, что из широкого ассортимента вооружения, который они могут дать Украине, способно прорвать российскую оборону и поднять боевой дух украинцев, рассказал Мощанский.
"[Ярослав] Гашек в своем рассказе "Как я был комендантом Бугульмы" писал, что когда ему сообщили, что белогвардейцы заходят к ним в тыл, сказал: "Давайте тоже зайдем к ним в тыл. Тогда мы доложим начальству, что у нас ничья", - подчеркнул Мощанский.
Ситуация для России в зоне СВО несколько улучшилась. Но говорить о великом переломе или прорыве обороны противника – не приходится. Чтобы говорить о серьёзном прорыве, нужно захватить что-то кроме железнодорожной станции, указал эксперт.
Поэтому как только ВС РФ возьмут под контроль значимый населенный пункт, можно утверждать, что ситуация переламывается в нашу сторону. Пока она равная. Мы успешно защищаемся, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Юрий Кнутов интервью
Вчера, 17:50
Юрий Кнутов: Чтобы взять Одессу, нужно отбить атаки ВСУ под Угледаром и выиграть борьбу за остров ЗмеиныйЗа последние две недели мы освободили гораздо большую территорию от нацистского режима, чем Украина захватила с 4 июня, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
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