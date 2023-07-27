Военный эксперт: В плен попадают несчастные люди в тапках, а не "злые волки национализма" - 27.07.2023 Украина.ру
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Военный эксперт: В плен попадают несчастные люди в тапках, а не "злые волки национализма"
Военный эксперт: В плен попадают несчастные люди в тапках, а не "злые волки национализма" - 27.07.2023 Украина.ру
Военный эксперт: В плен попадают несчастные люди в тапках, а не "злые волки национализма"
Украина еще не расходовала свой последний резерв для наступления. Из 63 тысяч подготовленных бойцов у них осталось две десантно-штурмовые бригады и десатно-штурмовой батальон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
2023-07-27T04:53
2023-07-27T04:53
новости
всу
украинская армия
наступление
пленные
украина
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Несмотря на огромные потери, в зоне боевых действий Украина накопила примерно 400 тысяч бойцов. Это мотивированный личный состав с 20 "Челленджерами" и сотней "Страйкеров", который можно ввести в прорыв и развить успех, рассказал Мощанский.При этом нередко в плен к российским бойцам попадаются несчастные люди в тапках, а не злые "волки национализма". Даже на Западе подтверждают, что в украинской армии полно случайно наловленных людей, добавил эксперт.ВС РФ сейчас продвинулись по многим позициям. Наши бойцы успешно захватывают БМП "Брэдли", а ВСУ - повесили нос. И западные специалисты ищут тактические схемы относительно того, как поставленное вооружение может изменить ситуацию для ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230726/1048269757.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, украинская армия, наступление, пленные, украина
Новости, ВСУ, украинская армия, наступление, пленные, Украина

Военный эксперт: В плен попадают несчастные люди в тапках, а не "злые волки национализма"

04:53 27.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ миномет
ВСУ миномет - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Украина еще не расходовала свой последний резерв для наступления. Из 63 тысяч подготовленных бойцов у них осталось две десантно-штурмовые бригады и десатно-штурмовой батальон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
Несмотря на огромные потери, в зоне боевых действий Украина накопила примерно 400 тысяч бойцов. Это мотивированный личный состав с 20 "Челленджерами" и сотней "Страйкеров", который можно ввести в прорыв и развить успех, рассказал Мощанский.
При этом нередко в плен к российским бойцам попадаются несчастные люди в тапках, а не злые "волки национализма". Даже на Западе подтверждают, что в украинской армии полно случайно наловленных людей, добавил эксперт.
"Поэтому американские аналитики рассчитывают, что из того ассортимента [вооружения], который они могут дать [Украине], способно прорвать нашу оборону и поднять боевой дух украинцев", - подчеркнул Мощанский.
ВС РФ сейчас продвинулись по многим позициям. Наши бойцы успешно захватывают БМП "Брэдли", а ВСУ - повесили нос. И западные специалисты ищут тактические схемы относительно того, как поставленное вооружение может изменить ситуацию для ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Вчера, 13:57
Александр Хроленко: ЧВК "Украина" оставит после себя выжженную землю и уничтоженные поколения мужчин Ни о каких морских боях с Черноморским флотом причерноморские страны НАТО не могут даже мечтать, считает военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
 
НовостиВСУукраинская армиянаступлениепленныеУкраина
 
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