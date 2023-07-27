https://ukraina.ru/20230727/1048282944.html

Военный эксперт: В плен попадают несчастные люди в тапках, а не "злые волки национализма"

Военный эксперт: В плен попадают несчастные люди в тапках, а не "злые волки национализма" - 27.07.2023 Украина.ру

Военный эксперт: В плен попадают несчастные люди в тапках, а не "злые волки национализма"

Украина еще не расходовала свой последний резерв для наступления. Из 63 тысяч подготовленных бойцов у них осталось две десантно-штурмовые бригады и десатно-штурмовой батальон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский

2023-07-27T04:53

2023-07-27T04:53

2023-07-27T04:53

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всу

украинская армия

наступление

пленные

украина

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Несмотря на огромные потери, в зоне боевых действий Украина накопила примерно 400 тысяч бойцов. Это мотивированный личный состав с 20 "Челленджерами" и сотней "Страйкеров", который можно ввести в прорыв и развить успех, рассказал Мощанский.При этом нередко в плен к российским бойцам попадаются несчастные люди в тапках, а не злые "волки национализма". Даже на Западе подтверждают, что в украинской армии полно случайно наловленных людей, добавил эксперт.ВС РФ сейчас продвинулись по многим позициям. Наши бойцы успешно захватывают БМП "Брэдли", а ВСУ - повесили нос. И западные специалисты ищут тактические схемы относительно того, как поставленное вооружение может изменить ситуацию для ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230726/1048269757.html

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новости, всу, украинская армия, наступление, пленные, украина