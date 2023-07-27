https://ukraina.ru/20230727/1048282944.html
Военный эксперт: В плен попадают несчастные люди в тапках, а не "злые волки национализма"
Военный эксперт: В плен попадают несчастные люди в тапках, а не "злые волки национализма" - 27.07.2023 Украина.ру
Военный эксперт: В плен попадают несчастные люди в тапках, а не "злые волки национализма"
Украина еще не расходовала свой последний резерв для наступления. Из 63 тысяч подготовленных бойцов у них осталось две десантно-штурмовые бригады и десатно-штурмовой батальон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
2023-07-27T04:53
2023-07-27T04:53
2023-07-27T04:53
новости
всу
украинская армия
наступление
пленные
украина
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Несмотря на огромные потери, в зоне боевых действий Украина накопила примерно 400 тысяч бойцов. Это мотивированный личный состав с 20 "Челленджерами" и сотней "Страйкеров", который можно ввести в прорыв и развить успех, рассказал Мощанский.При этом нередко в плен к российским бойцам попадаются несчастные люди в тапках, а не злые "волки национализма". Даже на Западе подтверждают, что в украинской армии полно случайно наловленных людей, добавил эксперт.ВС РФ сейчас продвинулись по многим позициям. Наши бойцы успешно захватывают БМП "Брэдли", а ВСУ - повесили нос. И западные специалисты ищут тактические схемы относительно того, как поставленное вооружение может изменить ситуацию для ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230726/1048269757.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, украинская армия, наступление, пленные, украина
Новости, ВСУ, украинская армия, наступление, пленные, Украина
Военный эксперт: В плен попадают несчастные люди в тапках, а не "злые волки национализма"
Украина еще не расходовала свой последний резерв для наступления. Из 63 тысяч подготовленных бойцов у них осталось две десантно-штурмовые бригады и десатно-штурмовой батальон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
Несмотря на огромные потери, в зоне боевых действий Украина накопила примерно 400 тысяч бойцов. Это мотивированный личный состав с 20 "Челленджерами" и сотней "Страйкеров", который можно ввести в прорыв и развить успех, рассказал Мощанский.
При этом нередко в плен к российским бойцам попадаются несчастные люди в тапках, а не злые "волки национализма". Даже на Западе подтверждают, что в украинской армии полно случайно наловленных людей, добавил эксперт.
"Поэтому американские аналитики рассчитывают, что из того ассортимента [вооружения], который они могут дать [Украине], способно прорвать нашу оборону и поднять боевой дух украинцев", - подчеркнул Мощанский.
ВС РФ сейчас продвинулись по многим позициям. Наши бойцы успешно захватывают БМП "Брэдли", а ВСУ - повесили нос. И западные специалисты ищут тактические схемы относительно того, как поставленное вооружение может изменить ситуацию для ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь