"Могли бы удержать Изюм и Херсон". Военный эксперт о том, почему ВС РФ оставили территории - 27.07.2023 Украина.ру
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"Могли бы удержать Изюм и Херсон". Военный эксперт о том, почему ВС РФ оставили территории
"Могли бы удержать Изюм и Херсон". Военный эксперт о том, почему ВС РФ оставили территории - 27.07.2023 Украина.ру
"Могли бы удержать Изюм и Херсон". Военный эксперт о том, почему ВС РФ оставили территории
В 2022 году ВС РФ были вынуждены оставить территории в Харьковской области ради сохранения личного состава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
2023-07-27T05:15
2023-07-27T05:15
новости
херсон
армия
контракты
вс рф
потери
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Российские войска в 2022 году могли бы удержать Изюм и Херсон. Но поскольку у нас контрактная армия, было принято решение "разменять" территорию ради сохранения бойцов, рассказал Мощанский.Как сложится ситуация в зоне СВО через год - неизвестно. Через год российская армия будет другой, противник тоже будет меняться. Но ВС РФ постепенно модифицируются, всё больше напоминая западную армию, за исключением дальнобойной артиллерии и боевого управления. То, что в ходе СВО погибают военачальники на генеральских должностях – означает, что они вручную пытаются рулить ситуацией. Но в целом у России относительно небольшие потери в личном составе, потому что мы стараемся "воевать техникой". И эта техника совершенствуется за счет мощной страны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230726/1048274974.html
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новости, херсон, армия, контракты, вс рф, потери
Новости, Херсон, армия, контракты, ВС РФ, потери

"Могли бы удержать Изюм и Херсон". Военный эксперт о том, почему ВС РФ оставили территории

05:15 27.07.2023
 
© РИА Новости/Константин МихальчевскийХерсон
Херсон
© РИА Новости/Константин Михальчевский
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В 2022 году ВС РФ были вынуждены оставить территории в Харьковской области ради сохранения личного состава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
Российские войска в 2022 году могли бы удержать Изюм и Херсон. Но поскольку у нас контрактная армия, было принято решение "разменять" территорию ради сохранения бойцов, рассказал Мощанский.
"Поэтому [тактика] ВС РФ в 2022 году, несмотря на большое количество танков, не показала серьезных результатов. Потому что к ним не было большого количества высокоточных снарядов и систем управления", - подчеркнул эксперт.
Как сложится ситуация в зоне СВО через год - неизвестно. Через год российская армия будет другой, противник тоже будет меняться. Но ВС РФ постепенно модифицируются, всё больше напоминая западную армию, за исключением дальнобойной артиллерии и боевого управления.
То, что в ходе СВО погибают военачальники на генеральских должностях – означает, что они вручную пытаются рулить ситуацией. Но в целом у России относительно небольшие потери в личном составе, потому что мы стараемся "воевать техникой". И эта техника совершенствуется за счет мощной страны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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