https://ukraina.ru/20230727/1048276478.html

"Могли бы удержать Изюм и Херсон". Военный эксперт о том, почему ВС РФ оставили территории

"Могли бы удержать Изюм и Херсон". Военный эксперт о том, почему ВС РФ оставили территории - 27.07.2023 Украина.ру

"Могли бы удержать Изюм и Херсон". Военный эксперт о том, почему ВС РФ оставили территории

В 2022 году ВС РФ были вынуждены оставить территории в Харьковской области ради сохранения личного состава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский

2023-07-27T05:15

2023-07-27T05:15

2023-07-27T05:15

новости

херсон

армия

контракты

вс рф

потери

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Российские войска в 2022 году могли бы удержать Изюм и Херсон. Но поскольку у нас контрактная армия, было принято решение "разменять" территорию ради сохранения бойцов, рассказал Мощанский.Как сложится ситуация в зоне СВО через год - неизвестно. Через год российская армия будет другой, противник тоже будет меняться. Но ВС РФ постепенно модифицируются, всё больше напоминая западную армию, за исключением дальнобойной артиллерии и боевого управления. То, что в ходе СВО погибают военачальники на генеральских должностях – означает, что они вручную пытаются рулить ситуацией. Но в целом у России относительно небольшие потери в личном составе, потому что мы стараемся "воевать техникой". И эта техника совершенствуется за счет мощной страны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230726/1048274974.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, армия, контракты, вс рф, потери