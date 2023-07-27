https://ukraina.ru/20230727/1048276478.html
"Могли бы удержать Изюм и Херсон". Военный эксперт о том, почему ВС РФ оставили территории
"Могли бы удержать Изюм и Херсон". Военный эксперт о том, почему ВС РФ оставили территории - 27.07.2023 Украина.ру
"Могли бы удержать Изюм и Херсон". Военный эксперт о том, почему ВС РФ оставили территории
В 2022 году ВС РФ были вынуждены оставить территории в Харьковской области ради сохранения личного состава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
2023-07-27T05:15
2023-07-27T05:15
2023-07-27T05:15
новости
херсон
армия
контракты
вс рф
потери
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0b/1040729123_0:0:598:336_1920x0_80_0_0_9d4c2371620762bab9cef3e77cb55bc1.png
Российские войска в 2022 году могли бы удержать Изюм и Херсон. Но поскольку у нас контрактная армия, было принято решение "разменять" территорию ради сохранения бойцов, рассказал Мощанский.Как сложится ситуация в зоне СВО через год - неизвестно. Через год российская армия будет другой, противник тоже будет меняться. Но ВС РФ постепенно модифицируются, всё больше напоминая западную армию, за исключением дальнобойной артиллерии и боевого управления. То, что в ходе СВО погибают военачальники на генеральских должностях – означает, что они вручную пытаются рулить ситуацией. Но в целом у России относительно небольшие потери в личном составе, потому что мы стараемся "воевать техникой". И эта техника совершенствуется за счет мощной страны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230726/1048274974.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0b/1040729123_3:0:452:337_1920x0_80_0_0_fc4024c7fdfa3b4b053d96b20c3f5cab.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, армия, контракты, вс рф, потери
Новости, Херсон, армия, контракты, ВС РФ, потери
"Могли бы удержать Изюм и Херсон". Военный эксперт о том, почему ВС РФ оставили территории
В 2022 году ВС РФ были вынуждены оставить территории в Харьковской области ради сохранения личного состава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
Российские войска в 2022 году могли бы удержать Изюм и Херсон. Но поскольку у нас контрактная армия, было принято решение "разменять" территорию ради сохранения бойцов, рассказал Мощанский.
"Поэтому [тактика] ВС РФ в 2022 году, несмотря на большое количество танков, не показала серьезных результатов. Потому что к ним не было большого количества высокоточных снарядов и систем управления", - подчеркнул эксперт.
Как сложится ситуация в зоне СВО через год - неизвестно. Через год российская армия будет другой, противник тоже будет меняться. Но ВС РФ постепенно модифицируются, всё больше напоминая западную армию, за исключением дальнобойной артиллерии и боевого управления.
То, что в ходе СВО погибают военачальники на генеральских должностях – означает, что они вручную пытаются рулить ситуацией. Но в целом у России относительно небольшие потери в личном составе, потому что мы стараемся "воевать техникой". И эта техника совершенствуется за счет мощной страны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь