https://ukraina.ru/20230727/1048273511.html

Военные эксперт рассказал, как Россия и НАТО превратили ВСУ в индейцев с магическим щитом с перьями

Военные эксперт рассказал, как Россия и НАТО превратили ВСУ в индейцев с магическим щитом с перьями - 27.07.2023 Украина.ру

Военные эксперт рассказал, как Россия и НАТО превратили ВСУ в индейцев с магическим щитом с перьями

Украина слишком понадеялась на силу западного оружия. Поэтому первая партия подбитых "Леопардов" не была оснащена даже динамической защитой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский

2023-07-27T03:48

2023-07-27T03:48

2023-07-27T03:48

новости

украина

вооружение

леопард

наступление

всу

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Сначала Украина уповала на силу западного оружия. Первые "Леопарды", которые российские войска подбили в первой фазе наступления ВСУ, были даже без динамической защиты, рассказал Мощанский.Первые БМП "Брэдли" также поставлялись ВСУ в "эконом-варианте". Только недавно отряд БАРС-11 "Кубань" смог захватить новый экземпляр БМП с мощной защитой по бортам и спереди, добавил эксперт.Наступление Украины зашло в тупик, поэтому Запад был вынужден поставлять ВСУ кассетные снаряды. На Украину приехали американские специалисты, которые придумывают для ВСУ эффективные тактические схемы для боевых действий, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230726/1048267472.html

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новости, украина, вооружение, леопард, наступление, всу