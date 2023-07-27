Военные эксперт рассказал, как Россия и НАТО превратили ВСУ в индейцев с магическим щитом с перьями
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сили спеціальних операцій ЗСУ / Генеральний штаб ЗСУбоец ССО ВСУ в Артёмовске (укр. Бахмуте)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сили спеціальних операцій ЗСУ / Генеральний штаб ЗСУ
Украина слишком понадеялась на силу западного оружия. Поэтому первая партия подбитых "Леопардов" не была оснащена даже динамической защитой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
Сначала Украина уповала на силу западного оружия. Первые "Леопарды", которые российские войска подбили в первой фазе наступления ВСУ, были даже без динамической защиты, рассказал Мощанский.
Первые БМП "Брэдли" также поставлялись ВСУ в "эконом-варианте". Только недавно отряд БАРС-11 "Кубань" смог захватить новый экземпляр БМП с мощной защитой по бортам и спереди, добавил эксперт.
"А сначала Украина уповала на силу западного оружия. Они как индейцы, у которых самый волшебный щит был в виде кружка с понатыканными перьями. Он служил защитой от пуль бледнолицых. Только носителей этого щита бледнолицые перестреляли без всяких проблем", - подчеркнул Мощанский.
Наступление Украины зашло в тупик, поэтому Запад был вынужден поставлять ВСУ кассетные снаряды. На Украину приехали американские специалисты, которые придумывают для ВСУ эффективные тактические схемы для боевых действий, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 13:35Георгий Медведев: Россия отбила атаку ВСУ под Угледаром, чтобы перейти в наступление зимойВсе новые вооружения наших войск представляют для Украины серьезную проблему. Мы видим новые разработки на фронте. Но нам пока нельзя подсвечивать это, чтобы личный раз не наводить вражеский огонь на те или иные позиции