https://ukraina.ru/20230726/1048270002.html

Зеленский заявил об усилении ПВО "там, где надо"

Зеленский заявил об усилении ПВО "там, где надо" - 26.07.2023 Украина.ру

Зеленский заявил об усилении ПВО "там, где надо"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он написал в своём телеграм-канале

2023-07-26T13:34

2023-07-26T13:34

2023-07-26T13:34

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украина

владимир зеленский

пво

риши сунак

великобритания

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25 июля Зеленский сообщил, что во время разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что Украина нуждается в срочном усилении ПВО для защиты людей, исторического наследия и продолжения "зерновой сделки".Зеленский отметил, что обсудил с Сунаком дальнейшее оборонное сотрудничество, ход украинских наступательных операций, актуальные оборонительные потребности Украины.Россия прекратила участие в "зерновой сделке" 18 июля, заранее уведомив Турцию, Украину и ООН. Президент России Владимир Путин отметил, что ни одно из российских условий сделки не было выполнено. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин подчёркивал, что Украина через морской путь отправила 32 млн тонн зерновых, но примерно столько экспортировала и через сухопутные "пути солидарности" в Европу.Очевидно, что морской путь дешевле, но у Украины есть возможность вывозить зерно и через соседние европейские страны, и эту возможность можно увеличивать. Но в Европе этого делать не хотят, так как бояться "волны недовольства" местных аграриев.

https://ukraina.ru/20230725/1048249604.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, владимир зеленский, пво, риши сунак, великобритания