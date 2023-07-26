Захарова рассказала, что способно отвратить Киев от применения кассетных снарядов - 26.07.2023 Украина.ру
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Захарова рассказала, что способно отвратить Киев от применения кассетных снарядов
Захарова рассказала, что способно отвратить Киев от применения кассетных снарядов - 26.07.2023 Украина.ру
Захарова рассказала, что способно отвратить Киев от применения кассетных снарядов
Киев использует кассетные боеприпасы вопреки призывам политиков десятков стран не нарушать гуманитарные нормы
2023-07-26T13:27
2023-07-26T13:27
новости
мид рф
кассетные боеприпасы
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Только жесткий и адекватный ответ сможет остановить преступления, которые киевский режим совершает с использованием кассетных боеприпасов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 26 июля на брифинге в Москве.Кассетные боеприпасы, поставляемые США, киевский режим начал активно применять на поле боя, отметила дипломат. В результате обстрела гражданского автомобиля кассетными боеприпасами 22 июля погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, четверо его коллег получили ранения различной степени тяжести, напомнила Захарова.По словам дипломата, международная общественность, политики десятков стран, представители профильных организаций ранее призывали не поставлять кассетные боеприпасы киевскому режиму и не применять их на Украине."Они подчеркивали, что такие действия станут нарушением гуманитарных норм. Однако никакие увещевания, видимо, не способны вразумить украинских фашистов и их вашингтонских кураторов", - рассказала Мария Захарова.Как сообщало издание Украина.ру, Пентагон 14 июля подтвердил, что кассетные снаряды, которые США планировали передать Киеву, были доставлены на Украину.Особенность кассетных снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей.Этот вид снарядов войска НАТО ранее использовали во время агрессии против СР Югославии в 1999 году. Бомбардировке кассетными бомбами подвергся крупный город на юге Сербии – Ниш. В результате бомбежки погибло 15 человек, 18 получили ранения, несколько десятков домов было повреждено.
https://ukraina.ru/20230726/1048266863.html
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Новости
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новости, мид рф, кассетные боеприпасы
Новости, МИД РФ, кассетные боеприпасы

Захарова рассказала, что способно отвратить Киев от применения кассетных снарядов

13:27 26.07.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Киев использует кассетные боеприпасы вопреки призывам политиков десятков стран не нарушать гуманитарные нормы
Только жесткий и адекватный ответ сможет остановить преступления, которые киевский режим совершает с использованием кассетных боеприпасов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 26 июля на брифинге в Москве.
Кассетные боеприпасы, поставляемые США, киевский режим начал активно применять на поле боя, отметила дипломат. В результате обстрела гражданского автомобиля кассетными боеприпасами 22 июля погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, четверо его коллег получили ранения различной степени тяжести, напомнила Захарова.
По словам дипломата, международная общественность, политики десятков стран, представители профильных организаций ранее призывали не поставлять кассетные боеприпасы киевскому режиму и не применять их на Украине.
"Они подчеркивали, что такие действия станут нарушением гуманитарных норм. Однако никакие увещевания, видимо, не способны вразумить украинских фашистов и их вашингтонских кураторов", - рассказала Мария Захарова.
Как сообщало издание Украина.ру, Пентагон 14 июля подтвердил, что кассетные снаряды, которые США планировали передать Киеву, были доставлены на Украину.
Особенность кассетных снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей.
Этот вид снарядов войска НАТО ранее использовали во время агрессии против СР Югославии в 1999 году. Бомбардировке кассетными бомбами подвергся крупный город на юге Сербии – Ниш. В результате бомбежки погибло 15 человек, 18 получили ранения, несколько десятков домов было повреждено.
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