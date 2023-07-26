https://ukraina.ru/20230726/1048263576.html

Президент Южной Кореи назначил нового посла в России

Президент Южной Кореи назначил нового посла в России - 26.07.2023 Украина.ру

Президент Южной Кореи назначил нового посла в России

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выбрал на должность нового посла в России бывшего второго замглавы МИД и экс-спецпредставителя по КНДР Ли До Хуна, сообщила 26 июля администрация президента

2023-07-26T09:54

2023-07-26T09:54

2023-07-26T09:54

корея

посол

россия

новости

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101973/97/1019739789_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_88ae0642e31ef1cb1efe5b336fc07012.jpg

"Президент Юн Сок Ёль 26 июля в среду объявил о назначении чрезвычайного и полномочного посла в РФ… Послом выбран Ли До Хун, бывший второй заместитель министра иностранных дел", - говорится в материале.Новый посол окончил Университет Ёнсе (факультет экономики). В числе прочих должностей в 2014-2016 годах дипломат был послом Южной Кореи в Сербии, а в 2017-2020 годах служил спецпредставителем МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове, с мая 2022 года он стал вторым замминистра иностранных дел страны.Весной стало известно, что посол Республики Корея в РФ Чан Хо Чжин был назначен первым замминистра МИД страны. Как пояснило агентство Рёнхап, причиной стала "цепная перестановка" в дипломатической среде Южной Кореи, вызванная уходом с поста советника по национальной безопасности при президенте, на место которого был назначен действующий посол Сеула в США, чей пост в Вашингтоне занял предыдущий первый замминистра МИД.Источник в МИД Южной Корее отмечал изданию "Чосон Ильбо", что тот факт, что бывший посол в РФ стал первым замминистра, а на его место назначен второй замминистра МИД показывает, насколько большое значение правительство страны придает отношениям с Россией на фоне ситуации на Украине.

https://ukraina.ru/20230426/1045702402.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

корея, посол, россия, новости, зарубежье