Президент Южной Кореи назначил нового посла в России - 26.07.2023 Украина.ру
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Президент Южной Кореи назначил нового посла в России
Президент Южной Кореи назначил нового посла в России - 26.07.2023 Украина.ру
Президент Южной Кореи назначил нового посла в России
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выбрал на должность нового посла в России бывшего второго замглавы МИД и экс-спецпредставителя по КНДР Ли До Хуна, сообщила 26 июля администрация президента
2023-07-26T09:54
2023-07-26T09:54
корея
посол
россия
новости
зарубежье
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"Президент Юн Сок Ёль 26 июля в среду объявил о назначении чрезвычайного и полномочного посла в РФ… Послом выбран Ли До Хун, бывший второй заместитель министра иностранных дел", - говорится в материале.Новый посол окончил Университет Ёнсе (факультет экономики). В числе прочих должностей в 2014-2016 годах дипломат был послом Южной Кореи в Сербии, а в 2017-2020 годах служил спецпредставителем МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове, с мая 2022 года он стал вторым замминистра иностранных дел страны.Весной стало известно, что посол Республики Корея в РФ Чан Хо Чжин был назначен первым замминистра МИД страны. Как пояснило агентство Рёнхап, причиной стала "цепная перестановка" в дипломатической среде Южной Кореи, вызванная уходом с поста советника по национальной безопасности при президенте, на место которого был назначен действующий посол Сеула в США, чей пост в Вашингтоне занял предыдущий первый замминистра МИД.Источник в МИД Южной Корее отмечал изданию "Чосон Ильбо", что тот факт, что бывший посол в РФ стал первым замминистра, а на его место назначен второй замминистра МИД показывает, насколько большое значение правительство страны придает отношениям с Россией на фоне ситуации на Украине.
https://ukraina.ru/20230426/1045702402.html
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корея, посол, россия, новости, зарубежье
Корея, посол, Россия, Новости, Зарубежье

Президент Южной Кореи назначил нового посла в России

09:54 26.07.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выбрал на должность нового посла в России бывшего второго замглавы МИД и экс-спецпредставителя по КНДР Ли До Хуна, сообщила 26 июля администрация президента
"Президент Юн Сок Ёль 26 июля в среду объявил о назначении чрезвычайного и полномочного посла в РФ… Послом выбран Ли До Хун, бывший второй заместитель министра иностранных дел", - говорится в материале.
Новый посол окончил Университет Ёнсе (факультет экономики). В числе прочих должностей в 2014-2016 годах дипломат был послом Южной Кореи в Сербии, а в 2017-2020 годах служил спецпредставителем МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове, с мая 2022 года он стал вторым замминистра иностранных дел страны.
Весной стало известно, что посол Республики Корея в РФ Чан Хо Чжин был назначен первым замминистра МИД страны. Как пояснило агентство Рёнхап, причиной стала "цепная перестановка" в дипломатической среде Южной Кореи, вызванная уходом с поста советника по национальной безопасности при президенте, на место которого был назначен действующий посол Сеула в США, чей пост в Вашингтоне занял предыдущий первый замминистра МИД.
Источник в МИД Южной Корее отмечал изданию "Чосон Ильбо", что тот факт, что бывший посол в РФ стал первым замминистра, а на его место назначен второй замминистра МИД показывает, насколько большое значение правительство страны придает отношениям с Россией на фоне ситуации на Украине.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
26 апреля, 15:58
Южная Корея решила обзавестись ядерным оружием при поддержке США – WSJСША и Южная Корея планируют подписать "Вашингтонскую декларацию", которая затрагивает вопросы ядерного планирования для сдерживания нападения со стороны КНДР, сообщает The Wall Street Journal, со ссылкой на официальных лиц США, 26 апреля
 
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Заголовок открываемого материала
09:54Президент Южной Кореи назначил нового посла в России
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