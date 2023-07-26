Победа КНДР в Корейской войне стала "несмываемым позором" для США - Ким Чен Ын - 26.07.2023 Украина.ру
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Победа КНДР в Корейской войне стала "несмываемым позором" для США - Ким Чен Ын
Победа КНДР в Корейской войне стала "несмываемым позором" для США - Ким Чен Ын - 26.07.2023 Украина.ру
Победа КНДР в Корейской войне стала "несмываемым позором" для США - Ким Чен Ын
Победа КНДР в Отечественной освободительной войне (Корейская война 1950-1953 годов) стала несмываемым позором для американских империалистов и истинным примером защиты родины, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
2023-07-26T09:02
2023-07-26T09:02
новости
северная корея
кндр
зарубежье
ким чен ын
сша
корейская война (1950-1953)
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Корейская война 1950-1953 годов велась ради защиты чести, суверенитета страны, глобального мира и безопасности, а победа КНДР в ней стала несмываемым позором для американских империалистов и истинным примером защиты родины, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.Агентство сообщает, что Ким Чен Ын 25 июля по случаю 70-летней годовщины Дня победы в Отечественной освободительной войне посетил Кладбище участников войны и Кладбище китайских народных добровольцев.Перемирие в Корейской войне 1950-1953 годов было заключено 27 июля 1953 года.Лидер КНДР возложил венки к могилам воинов и выразил „глубокое почтение павшим патриотам“ и китайским добровольцам, отметив, что традиция сплочённости народов Северной Кореи и Китая будет передаваться из поколения в поколение.Ким Чен Ын отметил, что корейские защитники родины надёжно отстояли честь и суверенитет КНДР - „аванпоста антиимпериалистической борьбы“ в регионе.Северокорейский лидер подчеркнул, что "бесценная" победа в той войне и продолжающееся уже 70 лет "непоколебимое противоборство с американскими империалистами" демонстрируют истинный пример защиты родины и мира и то, что КНДР нельзя покорить.КНДР, по его словам, выступала от имени "миролюбивых сил и прогрессивного человечества" против империалистов, которые хотели господствовать над другими.
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новости, северная корея, кндр, зарубежье, ким чен ын, сша, корейская война (1950-1953)
Новости, Северная Корея, КНДР, Зарубежье, Ким Чен Ын, США, Корейская война (1950-1953)

Победа КНДР в Корейской войне стала "несмываемым позором" для США - Ким Чен Ын

09:02 26.07.2023
 
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© РИА Новости . Илья Питалев
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Победа КНДР в Отечественной освободительной войне (Корейская война 1950-1953 годов) стала несмываемым позором для американских империалистов и истинным примером защиты родины, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
Корейская война 1950-1953 годов велась ради защиты чести, суверенитета страны, глобального мира и безопасности, а победа КНДР в ней стала несмываемым позором для американских империалистов и истинным примером защиты родины, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.
Агентство сообщает, что Ким Чен Ын 25 июля по случаю 70-летней годовщины Дня победы в Отечественной освободительной войне посетил Кладбище участников войны и Кладбище китайских народных добровольцев.
Перемирие в Корейской войне 1950-1953 годов было заключено 27 июля 1953 года.
Лидер КНДР возложил венки к могилам воинов и выразил „глубокое почтение павшим патриотам“ и китайским добровольцам, отметив, что традиция сплочённости народов Северной Кореи и Китая будет передаваться из поколения в поколение.
Ким Чен Ын отметил, что корейские защитники родины надёжно отстояли честь и суверенитет КНДР - „аванпоста антиимпериалистической борьбы“ в регионе.
"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что чудо 27 июля… представляет собой большую победу в истории человечества, которая нанесла возглавляющим агрессию американским империалистам навечно несмываемый позор и поражение, предотвратила новую мировую войну", - говорится в сообщении агентства.
Северокорейский лидер подчеркнул, что "бесценная" победа в той войне и продолжающееся уже 70 лет "непоколебимое противоборство с американскими империалистами" демонстрируют истинный пример защиты родины и мира и то, что КНДР нельзя покорить.
КНДР, по его словам, выступала от имени "миролюбивых сил и прогрессивного человечества" против империалистов, которые хотели господствовать над другими.
Министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева направо) в аэропорту Сунан.
07:36
СМИ: В КНДР прошла церемония встречи военной "миссии дружбы армии и народа" РоссииВ КНДР состоялась церемония встречи „миссии дружбы армии и народа“ России. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
 
НовостиСеверная КореяКНДРЗарубежьеКим Чен ЫнСШАКорейская война (1950-1953)
 
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