https://ukraina.ru/20230726/1048260452.html
СМИ: В КНДР прошла церемония встречи военной "миссии дружбы армии и народа" России
СМИ: В КНДР прошла церемония встречи военной "миссии дружбы армии и народа" России - 26.07.2023 Украина.ру
СМИ: В КНДР прошла церемония встречи военной "миссии дружбы армии и народа" России
В КНДР состоялась церемония встречи „миссии дружбы армии и народа“ России. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
2023-07-26T07:36
2023-07-26T07:36
2023-07-26T07:36
новости
кндр
россия
зарубежье
сергей шойгу
корейская народная армия
корейская война (1950-1953)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1a/1048260290_0:0:1178:663_1920x0_80_0_0_a10496b1f77abaf8ad6ed86b7ca63cdb.jpg
Российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в КНДР.Встретить Шойгу приехали министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник главного политуправления Корейской народной армии Чон Гён Тхек и заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир.К самолету прибыли и чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора и сотрудники посольства.На стоянке перед автовокзалом развевались флаги КНДР и России и был выстроен почётный караул.Министры с улыбкой пожали друг другу руки.Солдаты Корейской народной армии встретили российскую делегацию „бурными аплодисментами“, выражая „боевой привет и полную поддержку“ армии и народу страны, которая для защиты своих суверенных прав и интересов, а также международной справедливости "борется против произвола и своеволия империалистов“, говорится в статье.Военная делегация из России прибыла в КНДР для участия в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне.
https://ukraina.ru/20230725/1048233871.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1a/1048260290_23:0:1070:785_1920x0_80_0_0_0d1d280b0ad1a35c39a7291b460b4b4c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кндр, россия, зарубежье, сергей шойгу, корейская народная армия, корейская война (1950-1953)
Новости, КНДР, Россия, Зарубежье, Сергей Шойгу, Корейская народная армия, Корейская война (1950-1953)
СМИ: В КНДР прошла церемония встречи военной "миссии дружбы армии и народа" России
В КНДР состоялась церемония встречи „миссии дружбы армии и народа“ России. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
Российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в КНДР.
Встретить Шойгу приехали министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник главного политуправления Корейской народной армии Чон Гён Тхек и заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир.
К самолету прибыли и чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора и сотрудники посольства.
"Прошла церемония встречи военной делегации Российской Федерации. Были исполнены гимны Российской Федерации и КНДР", — говорится в сообщении.
На стоянке перед автовокзалом развевались флаги КНДР и России и был выстроен почётный караул.
Министры с улыбкой пожали друг другу руки.
"При сопровождении Кан Сун Нама Шойгу обошел почетный караул КНА", — сообщает агентство.
Солдаты Корейской народной армии встретили российскую делегацию „бурными аплодисментами“, выражая „боевой привет и полную поддержку“ армии и народу страны, которая для защиты своих суверенных прав и интересов, а также международной справедливости "борется против произвола и своеволия империалистов“, говорится в статье.
Военная делегация из России прибыла в КНДР для участия в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне.