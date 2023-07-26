https://ukraina.ru/20230726/1048260452.html

СМИ: В КНДР прошла церемония встречи военной "миссии дружбы армии и народа" России

СМИ: В КНДР прошла церемония встречи военной "миссии дружбы армии и народа" России - 26.07.2023 Украина.ру

СМИ: В КНДР прошла церемония встречи военной "миссии дружбы армии и народа" России

В КНДР состоялась церемония встречи „миссии дружбы армии и народа“ России. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)

2023-07-26T07:36

2023-07-26T07:36

2023-07-26T07:36

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зарубежье

сергей шойгу

корейская народная армия

корейская война (1950-1953)

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Российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в КНДР.Встретить Шойгу приехали министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник главного политуправления Корейской народной армии Чон Гён Тхек и заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир.К самолету прибыли и чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора и сотрудники посольства.На стоянке перед автовокзалом развевались флаги КНДР и России и был выстроен почётный караул.Министры с улыбкой пожали друг другу руки.Солдаты Корейской народной армии встретили российскую делегацию „бурными аплодисментами“, выражая „боевой привет и полную поддержку“ армии и народу страны, которая для защиты своих суверенных прав и интересов, а также международной справедливости "борется против произвола и своеволия империалистов“, говорится в статье.Военная делегация из России прибыла в КНДР для участия в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне.

https://ukraina.ru/20230725/1048233871.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кндр, россия, зарубежье, сергей шойгу, корейская народная армия, корейская война (1950-1953)