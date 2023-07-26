СМИ: В КНДР прошла церемония встречи военной "миссии дружбы армии и народа" России - 26.07.2023 Украина.ру
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СМИ: В КНДР прошла церемония встречи военной "миссии дружбы армии и народа" России
СМИ: В КНДР прошла церемония встречи военной "миссии дружбы армии и народа" России - 26.07.2023 Украина.ру
СМИ: В КНДР прошла церемония встречи военной "миссии дружбы армии и народа" России
В КНДР состоялась церемония встречи „миссии дружбы армии и народа“ России. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
2023-07-26T07:36
2023-07-26T07:36
новости
кндр
россия
зарубежье
сергей шойгу
корейская народная армия
корейская война (1950-1953)
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Российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в КНДР.Встретить Шойгу приехали министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник главного политуправления Корейской народной армии Чон Гён Тхек и заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир.К самолету прибыли и чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора и сотрудники посольства.На стоянке перед автовокзалом развевались флаги КНДР и России и был выстроен почётный караул.Министры с улыбкой пожали друг другу руки.Солдаты Корейской народной армии встретили российскую делегацию „бурными аплодисментами“, выражая „боевой привет и полную поддержку“ армии и народу страны, которая для защиты своих суверенных прав и интересов, а также международной справедливости "борется против произвола и своеволия империалистов“, говорится в статье.Военная делегация из России прибыла в КНДР для участия в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, кндр, россия, зарубежье, сергей шойгу, корейская народная армия, корейская война (1950-1953)
Новости, КНДР, Россия, Зарубежье, Сергей Шойгу, Корейская народная армия, Корейская война (1950-1953)

СМИ: В КНДР прошла церемония встречи военной "миссии дружбы армии и народа" России

07:36 26.07.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева направо) в аэропорту Сунан.
Министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева направо) в аэропорту Сунан.
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
В КНДР состоялась церемония встречи „миссии дружбы армии и народа“ России. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
Российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в КНДР.
Встретить Шойгу приехали министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник главного политуправления Корейской народной армии Чон Гён Тхек и заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир.
К самолету прибыли и чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора и сотрудники посольства.
"Прошла церемония встречи военной делегации Российской Федерации. Были исполнены гимны Российской Федерации и КНДР", — говорится в сообщении.
На стоянке перед автовокзалом развевались флаги КНДР и России и был выстроен почётный караул.
Министры с улыбкой пожали друг другу руки.
"При сопровождении Кан Сун Нама Шойгу обошел почетный караул КНА", — сообщает агентство.
Солдаты Корейской народной армии встретили российскую делегацию „бурными аплодисментами“, выражая „боевой привет и полную поддержку“ армии и народу страны, которая для защиты своих суверенных прав и интересов, а также международной справедливости "борется против произвола и своеволия империалистов“, говорится в статье.
Военная делегация из России прибыла в КНДР для участия в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне.
Вчера, 10:49
Шойгу посетит Северную КореюРоссийская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу 25-27 июля посетит Северную Корею для участия в торжествах по случаю 70-летия победы корейского народа в освободительной войне 1950-1953 годов. Об этом 25 июля сообщили в Минобороны России
 
НовостиКНДРРоссияЗарубежьеСергей ШойгуКорейская народная армияКорейская война (1950-1953)
 
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07:36СМИ: В КНДР прошла церемония встречи военной "миссии дружбы армии и народа" России
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