https://ukraina.ru/20230725/1048247666.html

Ксавье Моро: НАТО не готова к современной войне, а бойцы ВСУ гибнут раньше, чем могут передать свой опыт

Ксавье Моро: НАТО не готова к современной войне, а бойцы ВСУ гибнут раньше, чем могут передать свой опыт - 25.07.2023 Украина.ру

Ксавье Моро: НАТО не готова к современной войне, а бойцы ВСУ гибнут раньше, чем могут передать свой опыт

Украинские войска потеряли самых опытных и мотивированных солдат, поэтому мы сейчас наблюдаем понижение уровня компетенции ВСУ, считает военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро

2023-07-25T15:33

2023-07-25T15:33

2023-07-25T16:57

интервью

ксавье моро

всу

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Накануне командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил, что наступление ВСУ завершится к концу лета, а к весне завершится, по его словам, и военная кампания.- Ксавье, что имел в виду командир столь высокого ранга? Капитуляцию ВСУ, разгром основной части войск противника, мирное соглашение?- Я бы хотел капитуляцию, но думаю, ВСУ будут менять свою стратегию и перейдут к обороне в городах: Славянск, Краматорск, где только возможно обустроить позиции и взять заложников. Для украинской армии жители Донбасса – не люди. Большие маневры с стороны украинской армии уже невозможны. Посмотрим еще, что они могут предпринять в течение месяца, но вряд ли они сделают больше того, что уже сделали.Это тактика Гитлера, которая использовалась в 1945 году, – превратить каждый город в крепость. Но это не устроит западных спонсоров, Запад тогда потребует от Украины начинать мирные переговоры, для Зеленского – это конец.- Почему ВСУ неудачно наступают, несмотря на то, что украинские солдаты проходили обучение за границей? Это говорит о том, что военная доктрина НАТО не работает в современной войне?- Надо сначала понять, что у НАТО нет опыта такой войны. У НАТО есть опыт войны против Ирака, или, если взять Францию, в Африке, но это больше похоже на сафари, чем на войну. Там не было тяжелого оружия и такого количества боеприпасов, как у России. То, что происходит сейчас, больше похоже на Вторую или Первую мировые войны. Мне кажется, НАТО сама не готова к этому.Удивительно, что спустя 16 месяцев войны, украинские инструктора, которые приезжают с Запад должны обучать тех, кто едет на фронт. Но подготовкой украинских солдат по-прежнему занимается НАТО.Во время обеих войн в Ираке армии НАТО рассчитывали на авиацию, на бомбардировки. На Украине этого нет. Я думал, что ВСУ не будут штурмовать позиции российской армии, пока нет нормальной ПВО, авиации и достаточного количества боеприпасов. Но ВСУ начали наступление 4 июня без всего этого. Я до сих пор не понимаю нерациональность этого решения ни со стороны НАТО, ни со стороны Киева.Из-за больших потерь Киева с начала войны в украинской армии некому передавать свой опыт. Те, у кого был опыт, погибли. В 1941 году у Советского Союза были большие потери, почти 5 миллионов человек – погибших, раненых, пленных, но немецкая армия потеряла 600 тысяч солдат, которые воевали во Франции, Польши. И для немецкой армии это была катастрофа, потому что опытные офицеры и солдаты было их преимущество перед нападением на СССР. Украинские войска также потеряли самых опытных и мотивированных, поэтому мы сейчас наблюдаем понижение уровня компетенции украинской армии.В России обратная ситуация, потому что российские потери существенно меньше, там сохраняется боевой опыт. Мы видим, как российская армия набирает обороты по вооружению, координации. Результаты этого мы наблюдаем на фронте под Купянском. Единственное, что меня пугает, это то, что Киев будет создавать такие же крепости из Славянска и Краматорска, как они это делали в Артёмовске.- Польша перебрасывает войска восточным границам. А недавно Владимир Путин напомнил, о подарках Сталина Варшаве в виде немецких земель. Насколько серьезна угроза включения Польши в военный конфликт?- Если посмотреть текст устава НАТО, то Альянс окажет поддержку странам-членам, если те подвергнутся атаке. А если Польша начнет наступать в Белоруссию, она останется одна. Ну, может быть с Прибалтикой, но это ничего не значит.Переброска войск – это сигнал своим гражданам и Евросоюзу, чем военная угроза для Белоруссии и России. В Варшаве считают, что после победы над Украиной, российская армия будет наступать на Польшу и дальше до Франции. И такие настроения среди поляков стараются поддерживать. Скоро будут выборы в Польше. Польша находится в экономически очень сложной ситуации, как во Франции, может, даже хуже. Все начинают понимать, что поддержка Украины — это полный провал, люди в Польше устали от украинских беженцев. При этом Варшава хочет показать, что есть военный риск со стороны Белоруссии. Но Путин четко дал понять НАТО, что удар по Белоруссии – удар по России.- Вы упомянули устав НАТО, который предусматривает ответный удар в случае нападения на членов Альянса. После прекращения зерновой сделки Россия объявила суда, которые следуют в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов. Если под удар Черноморского флота попадут суда стран НАТО, какие могут быть сценарии развития событий?- Что касается военных судов, то, если говорить о Турции, то Анкара занимает довольно нейтральную сторону в этом конфликте. Остались Болгария и Румыния, а они располагают только старыми кораблями, которые ничего не решают в Черном море. Напомню, что у России есть шесть подлодок в составе Черноморского флота, поэтому Черное море – под контролем России.Что касается гражданских судов, им необходима страховка, чтобы пройти через Босфорский пролив и торговать. А ни одна западная страховая компания не будет страховать эти суда. Поэтому ни одно гражданское судно или военный корабль не будет следовать в Одессу и Николаев.- А спланированная провокация?- Это возможно. Но это большой риск и для НАТО, и для США. Россия это показала, когда уничтожила американский дрон MQ-9 Reaper над Черным морем в марте этого года. Все понимают, что Россия терпеть не будет. Все понимают, что реальный военный конфликт между – это Третья мировая война, это конец света. Сомневаюсь, что болгарские или румынские солдаты захотят играть свою роль в этом.На Западе рассчитывали на экономический крах в России, что россияне выйдут на улицы – "Путин должен уйти" и так далее… Но этого не произошло. Сейчас все, что они могут сделать, это затянуть этот конфликт. Уже украинское население понимает, что они никто, просто игрушки в руках США. Сейчас каждый месяц войны – это хорошо для США, это новые санкции, это создание железной стены между Россией и остальной Европой. Это уничтожение экономики Германии, что также хорошо для США.

https://ukraina.ru/20230407/1045118656.html

https://ukraina.ru/20230725/1048228564.html

https://ukraina.ru/20230724/1048224807.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

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