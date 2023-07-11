https://ukraina.ru/20230711/1047942881.html

"США и НАТО проигрывают на Украине". Почему невозможна победа Зеленского

"США и НАТО проигрывают на Украине". Почему невозможна победа Зеленского - 11.07.2023 Украина.ру

"США и НАТО проигрывают на Украине". Почему невозможна победа Зеленского

Чем дольше длится наступление ВСУ, тем сильнее разочаровывается Запад. Причём об этом уже говорят прямым текстом

2023-07-11T15:05

2023-07-11T15:05

2023-07-11T15:05

эксклюзив

россия (рф)

украина

спецоперация

вс рф

всу

контрнаступление

зарубежье

сша

кассетные боеприпасы

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"Наши собеседники в Вене отмечают: среди европейцев зреет понимание того, что лёгкой победы у Украины не будет и она в принципе невозможна. Они признают мощь и организованность российской армии, которая обрела на полях сражений колоссальный боевой опыт", — сказал руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Ситуацию для НАТО, по словам дипломата, усугубляет тот факт, что военно-промышленный комплекс альянса находится в упадке: на Украину уже поставили все запасы ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, склады опустели, а для их пополнения потребуются годы. Производство снарядов также не поспевает за темпами их использования.Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил о наращивании Соединёнными Штатами объёмов производства самых востребованных типов снарядов."Вот, что я вам скажу. Через год мы сможем производить количество снарядов, которые Украина выстреливает за месяц. Это простая арифметика. США никогда в обозримом будущем не будут производить того количества артиллерийских снарядов, которого было бы достаточно для поддержания способности Украины воевать", — подчеркнул бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.Да и сам Кирби признаёт, что выйти на желаемый уровень производства американцам не удаётся.А тем временем в России ВПК функционирует на полную мощность. В частности Курганмашзавод, входящий в структуру "Высокоточных комплексов" Ростеха, работает опережающими темпами. В июне досрочно закрыты контракты с Министерством обороны РФ по поставкам партии БМП-3 и модернизированных БМП-2М с боевым модулем "Бережок", на исполнение которых отведён срок до ноября. А всего за I полугодие 2023 года изготовлено 95% продукции от объёма выработки за целый 2022 год. Более того, во II полугодии 2023-го предприятие намерено нарастить выпуск боевых машин пехоты и машин на их базе ещё на 30%. На протяжении почти года коллектив завода работает 6 дней в неделю по 12 часов, а на некоторых производственных участках – посменно круглосуточно.Запасы американского оружия находятся на опасно низком уровне, на восполнение отправленного Украине арсенала потребуется от 10 до 15 лет, отметил в интервью телеканалу Fox News подполковник Вооружённых Сил США в отставке Дарин Гауб. Именно это подтолкнуло американские власти к решению о поставках ВСУ кассетных снарядов."При отсутствии предоставления кассетных боеприпасов у Украины не будет достаточно артиллерии не только для совершения контрнаступления, но, возможно, и для обороны позиций в целом", – признал на брифинге в Вильнюсе на полях саммита НАТО советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Впрочем, это не единственная причина, почему Вашингтон решился на поставку кассетных боеприпасов Киеву."Пентагон, похоже, заинтересован в том, чтобы избавиться от накопленных запасов, а от этих кассетных бомб действительно трудно избавиться ради извлечения прибыли, поскольку многие страны запретили их", – заявила бывший сотрудник Пентагона и Агентства национальной безопасности, подполковник ВВС в отставке Карен Квятковски в интервью РИА Новости.Международную конвенцию, запрещающую применение, передачу, производство и накопление запасов кассетных снарядов, ратифицировало 123 государства, среди них ряд союзников США, поэтому продать или поставить им этот тип вооружения в рамках договоров не получится.На вопрос журналистов, как Германия отнеслась бы к применению кассетных боеприпасов при помощи немецких орудий, представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц ответил, что на Украине нет немецкого оружия – есть украинское оружие немецкого происхождения, а это совершенно другие обстоятельства. Соответственно, за возможное применение кассетных боеприпасов при помощи немецких орудий – а использовать их можно только на орудиях стандарта НАТО – ответственность несёт Киев, не Берлин.А украинская сторона уже применяла кассетные боеприпасы в ходе СВО – это установили эксперты ООН и международная неправительственная организация Human Rights Watch. Дело было в 2022 году при бомбардировках Изюма и его окрестностей, в результате чего погибли как минимум 8 гражданских лиц, ещё 15 пострадали.Одна из главных опасностей кассетных боеприпасов – зарядов, снаряжённых большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения, – заключается в том, что это по сути мина замедленного действия, представляющая смертельную опасность для мирного населения. Не разорвавшиеся при падении боеприпасы могут сработать спустя несколько десятилетий после завершения боевых действий. Наглядным примером выступает Лаос, на который США в ходе Индокитайской войны 1964-1973 годов сбросили свыше 270 млн кассетных суббоеприпасов, 80 млн из них не сдетонировали сразу. Сейчас, спустя 50 лет, их до сих пор находят в 15 из 18 провинций страны.Согласно докладам Управления по разминированию неразорвавшихся боеприпасов при министерстве труда и социальной защиты Лаоса, всего за 60 лет от кассетных боеприпасов в стране пострадало более 50 тысяч человек, причём примерно треть из них – во время боевых действий, а две трети – уже после их завершения."Чаще всего они взрываются при полевых сельскохозяйственных работах или, когда их случайно находят дети. Особенно страшно видеть детей, у которых руки оторваны по локоть или нет одной ноги по колено. Приходилось видеть в деревнях малышей с такими травмами, зажившими уже, но от этого не менее ужасными", – рассказывает гражданин одной из англоязычных стран Майкл, сапёр по армейской специальности, участвовавший в качестве волонтёра в международной неправительственной программе помощи Лаосу в разминировании неразорвавшихся боеприпасов в 1990-х и 2000-х годах.40-50% жертв неразорвавшихся кассетных боеприпасов – дети.Член Палаты представителей США Мэтт Гетц уверен, что кассетные боеприпасы не положат конец конфликту на Украине, более того, применение снарядов такого типа – отличительная черта "самых кровавых и бесчеловечных войн" в мире.В связи с чем конгрессмен-республиканец намерен выступить в качестве соавтора поправки к оборонному бюджету США на 2024 финансовый год, запрещающей США направлять кассетные боеприпасы Украине или какой-либо другой стране, инициатором которой стала конгрессвумен от Демократической партии Сара Джейкобс.А по мнению бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, ВСУ уже вообще ничего не поможет."Украина потеряна. Украина висит на волоске в худшем смысле этого выражения. Это катастрофа. Какие-либо поставки туда ничего не изменят. Слишком поздно, это конец", – сказал полковник в интервью каналу Judging Freedom.Однако президент Украины Владимир Зеленский продолжает твердить, что инициатива на поле боя – на стороне ВСУ."Он произносит слово, которое просто не имеет отношения к реальности. Они не вклинились даже в первую линию обороны. Они понесли масштабные потери. Даже на видео видно: [техника] выглядит как горящая, дымящая свалка из танков и БМП, которые взорваны. Большинство американцев верят, что русские проигрывают, а украинцы побеждают. Один из предстоящих дней станет пробуждением для них", – заявил Ларри Джонсон.Контрнаступление ВСУ, по словам Джонсона, обернулось крахом: катастрофическая для Украины масса снаряжения уничтожена, а что ещё хуже – огромные потери среди личного состава, при этом украинская армия не добивается каких-либо значительных продвижений на российской территории. Пара километров – тут, пара – там, но она до сих пор не достигла первой линии обороны ВС РФ."Спорный вопрос, что будет с Украиной после декабря. Считаю, что у неё нет шансов продолжать военные действия из-за потерь среди личного состава и нехватки вооружений", – подытожил бывший аналитик ЦРУ.Никакого другого выхода, кроме как провести переговоры и получить, что возможно, для Украины нет, поскольку она не в том положении, чтобы диктовать какие-либо условия России, подчёркивает Макгрегор."И США, и НАТО понимают, что время работает не на них. Они проигрывают на Украине", – констатирует Константин Гаврилов.

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https://ukraina.ru/20230708/1047888841.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия (рф), украина, спецоперация, вс рф, всу, контрнаступление, зарубежье, сша, кассетные боеприпасы, джо байден