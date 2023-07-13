https://ukraina.ru/20230713/1047980671.html

Александр Полищук: Отправляя отъявленных нацистов на убой, НАТО помогает России денацифицировать Украину

Александр Полищук: Отправляя отъявленных нацистов на убой, НАТО помогает России денацифицировать Украину - 13.07.2023 Украина.ру

Александр Полищук: Отправляя отъявленных нацистов на убой, НАТО помогает России денацифицировать Украину

Уже сейчас Европа с удовольствием сделает все, чтобы как можно больше утилизировать своих спасителей в боях против ВС РФ, считает военный историк, автор книги... Украина.ру, 13.07.2023

2023-07-13T10:22

2023-07-13T10:22

2023-07-13T10:23

интервью

всу

украина

нато

чвк "вагнер"

пригожин

курская битва

владимир зеленский

владимир путин

кадыров

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Уже сейчас Европа с удовольствием сделает все, чтобы как можно больше утилизировать своих спасителей в боях против ВС РФ, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Бойцы российского отряда "Керчь" захватили исправную американскую БМП "Брэдли". После этого солдаты на видео передали привет президенту Украины Владимиру Зеленскому.- Александр, щедрая рука Запада снабдила ВСУ бронетехникой стран НАТО, однако она прекрасно горит или становится добычей наших бойцов и объектом пристального изучения военных специалистов. А как изучение трофейной техники влияло на ход войн? Можно ли сделать неправильные выводы, покопавшись в начинке иностранных машин?- Ну это немножко шапкозакидательское мнение – "прекрасно горит" она только потому, что наше командование выстроило грамотную систему обороны, а "становится добычей" наших бойцов благодаря тому, что они проявляют умение, мужество и отвагу на поле боя.Вообще изучение трофейной техники всегда очень сильно влияло на принятие решений в развитии тех или иных средств вооружения. Так изучение стратегических бомбардировщиков США и Великобритании позволило нам понять собственное отставание в этой области и сосредоточиться на развитии средств ПВО и истребительной авиации, которые сейчас блестяще проявляют себя в зоне СВО. Что касается ВОВ то появление "Тигров" и "Пантер" ускорило принятие на вооружение более мощных артсистем противотанковой артиллерии и более мощных видов бронетанковой техники. По сути "Тигры" и "Пантеры" возродили производство пушек ЗИС-2 (57-мм) и ускорили принятие на вооружение САУ и танков с 85-мм пушкой. Королевские "Тигры" способствовали принятию на вооружение противотанковых БС-3 и САУ со 100-122мм пушкой, а также наращиванию массового выпуска ИС-2 и ИС-3.Что касается неверных выводов то да в начале войны мы столкнулись с тем, что некорректное испытание трофейного "Мессершмидта" подарило нашим конструкторам и командованию ложное представление о том, что наши истребители способны на равных бороться с основным типов немецких истребителей – это аукнулось нам большой кровью в реальных воздушных сражениях 1942-43 годов.Вообще, при оценке событий ВОВ никогда не стоит забывать, что СССР был бедной страной и практически всю войну был в роли догоняющего, что, конечно же, сказывалось на потерях и результатах.В настоящее время изучение трофейной техники может нам дать больше знаний в области автоматизации, управлении огнем, какой-то интересной номенклатуре боеприпасов и что-то новое в приборах наблюдения, ночного видения, прицеливания, удобства работы экипажей и т.д. Кардинальных решений в самой конструкции бронетехники или решений в использовании артиллерийских систем трофейная техника уже вряд ли даст.- Германия вновь посылает свою бронетехнику воевать на нашей земле. 80 лет назад воины Красной армии остановили "Тигры" и Фердинанды". Сегодня их потомкам противостоят немецкие "Леопарды". Как изменилась борьба с вражеской бронетехникой?- Концептуально никак – те же минные поля, налаженная система артогня, та же воздушная корректировка артогня и принцип того, что по бронетехнике лупит все, что есть под рукой. Раньше по танкам работали штурмовики Ил-2 и пикировщики Пе-2, сейчас Су-25 и вертолеты Ка-52. Раньше по танкам стреляли ПТР и ПТО сейчас ПТУРы, РПГ и гаубичная артиллерия. Отдельной строкой идут дроны-камикадзе. Более информативным стало само поле боя - благодаря БПЛА и квадрокоптерам командиры с обеих стороны способны выбрать более эффективные способы поражения противника и главное сорвать его планы.Самое главное сейчас то, что наше командование ведет войну на современном уровне понимания классических принципов войны. ВС РФ занимается именно уничтожением живой силы и техники противника. Не удержанием квадратных километров или населенных пунктов, которые по факту стерты с лица земли и остались лишь точками на карте, а именно настоящей боевой работой без истерик в духе "Ни шагу назад!" или "Стоять насмерть!". Если мы посмотрим на историю ВОВ, то одного из наибольших эффектов в войне немцы добились при минимальном продвижении в полосе наших войск. Их продвижение на Курской дуге несравнимы с территориями, занятыми в результате операции "Тайфун" (операция по захвату Москвы) или операции "Блау" (поход за кавказской нефтью). Однако именно в результате курских боев мы за 50 дней потеряли более 6000 танков и были вынуждены остановить наступление на двух из трех стратегических направлениях. Для сравнения в период операции "Тайфун" мы успевали бить немца под Тихвином и Ростовом, а в период операции "Блау" успешно действовали в Погорело-Городищенской операции и в районе Сухиничского выступа. После Курской битвы мы смогли оживить наши фронты на Северо-Западном и Центральном направлении только уже в операции "Багратион" летом 1944 года. Поэтому очень странно, когда некоторые военкоры, военблогеры и военэксперты продолжают измерять успехи и неудачи сторон в СВО не количеством подбитой и сожженной бронетехники и уничтоженной живой силы врага, а километрами фронта или принадлежностью разваленных деревенских заборов там, где и самих деревень то уже нет.- Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по обороне проработать с профильным министерством вопрос организации выставки разбитой в боях техники НАТО. Эта акция - послание внешним силам или больше рассчитана на внутреннего потребителя?- Если все сделают правильно, то это будет бомба – на каждой иностранной технике есть табличка и возможно сопроводительные документы – надо не просто показать ее разбитую, но показать ее историю – где выпущена, сколько служила, когда передали ВСУ, через сколько подбили. Потом обязательно описать какой украинской части принадлежала. А самое главное - где подбита, кем подбита - бригада, полк, дивизия - и награду, которую расчет получил за это без персональных данных. Вот тогда это будет сильнейший моральный удар по НАТО и великолепный агитационный и пропагандистский эффект для нас. Люди немного устали от наших бестолковых межклановых войн внутри информационного поля – кто-то ругает армию, кто-то наоборот топит за ВС РФ, есть всепропальщики, есть турбо-патриоты.А выставка - это повод людям своими глазами увидеть силу и мощь армии, социальные гарантии и то, что государство держит слово и за поверженного врага каждый воин получит свою долю внимания и наград. Только техники должно быть очень много, что бы это была не выставка некоторых экземпляров битой техники НАТО, а выставка всесокрушающей доблести российского оружия и российской армии. Три-четыре танка или БТР роли не сыграют, а вот поверженная масса - она произведет эффект.- На ваш взгляд, изменится ли ход вооруженной борьбы после саммита НАТО, на котором Украине отказали в членстве в Альянсе, но не оставили без военной помощи?- Все будет на прежнем уровне - Украине что-то дают и ее пехота массово идет вперед – а если учесть, что тактика, предлагаемая НАТО, однозначно содержит в себе фактор больших потерь ВСУ, и это даже не предусматривает какой-то корректировки, то закрадывается странное ощущение, что НАТО способствует реализации планов РФ по демилитаризации Украины.Я бы на месте украинцев немножко оглянулся по сторонам – после того как в Европе на их поведение начали жаловаться, а за деньги ряд украинцев участвовали даже в беспорядках во Франции, то есть такое ощущение, что как народ их списали. Хотя украинцы уже сейчас претендуют на некую "самость" даже в Европе. Высказывания Зеленского о том, что Украина спасает Европу от России, бьют по самой Украине, так как раздражают Европу и США.Я думаю, что уже сейчас Европа с удовольствием сделает все, чтобы как можно больше утилизировать своих спасителей в боях против ВС РФ. Зачем им после войны десятки тысяч пассионариев с кучей претензий о том, что европейцы им чего-то мало или не вовремя дали. Плюс и другой не маловажный фактор - чем больше защитников земли погибнет, тем больше шансов потом много хорошего с этой земли отобрать себе без особых проблем. На Украине еще много "интересного и вкусного", а родовые травмы украинцев и поляков никто не отменял, да и другие озвученные Зеленским к Европе претензии никуда не ушли. Так что чем больше всяких идейных "азовцев"*, "айдаровцев" и прочих "кракенов" погибнет в боях с нами, тем Европе лучше.Кстати, я уверен, что передача пятерых "турецких сидельцев" - это звенья одной цепи.Во-первых, Европа показала, что Эрдоган в плане самостоятельности и суверенитета совсем не тот, кем пытается себя показать. Ему скомандовали, и он выполнил – иллюзий нет.Во-вторых, зачем Зеленскому (а в его лице и коллективному Западу) после войны пять конкурентов с "героическим" бэкграундом. Что бы они претендовали на свое место на политическом олимпе и делали что-то вразрез с интересами "правильных" заинтересантов. Люди в теме помнят, что "Азов" при Прокопенко совсем не лояльное Зеленскому формирование. И очень много напряженного было между ними и до войны. Сейчас у Зеленского есть шикарная возможность на законных основаниях отправить их на смерть, посадив в головную машину любой бронегруппы в "контрнаступе".В-третьих, как ни странно, их возврат - это на руку и нам – чем больше одиозных личностей из рядов украинских националистов погибнет, тем более полно будет реализован наш план по денацификации Украины.С точки зрения пропаганды – их явление несомненно поспособствует некоторому всплеску националистического патриотизма в украинском сегменте интернета.А вот с точки зрения боевой эффективности – эти ребята, больше года просидевшие на курорте, вряд ли явят военной науке что-то экстраординарное. Принципы ведения украинского "контрнаступа" вряд ли изменятся. А вот шансы в этом "контрнаступе" сгореть на радость Зеленскому - у них колоссальные.- ЧВК "Вагнер" передала ВС РФ более 2 тысяч единиц техники и вооружения. Российские подразделения приняли более 2,5 тысяч тонн боеприпасов. Также группа "Вагнер" передала сотни танков и тяжелой бронетехники, РСЗО, зенитные комплексы, самоходные и буксируемые гаубицы. Десятки из них ни разу не применялись в боевых условиях. Для кого Пригожин хранил все это богатство, попутно жалуясь на снарядный голод?- На эти вопросы ответит следствие и вряд ли оно ответит именно нам - обывателям. Военная тайна поэтому и есть военная тайна. Рассуждать на эту тему - это однозначно врать и себя и читателям. Следствие разберется. На самом деле важно не то, чего хотел Пригожин и для чего он хранил военные запасы – его "марш справедливости" был объявлен руководством страны военным мятежом, и сама Россия высказала Пригожину свое мнение по этому поводу, не поддержав это военное преступление. Важнее всего то, насколько виртуозно за сутки этот мятеж был погашен – минимальной кровью и минимальными репутационными потерями. Напомню, что в 2016 году при том же Эрдогане в Турции во время попытки госпереворота погибли 240 человек и еще 2200 были ранены и это я молчу о десятках тысяч репрессированных и уволенных со службы. Ничего подобного наш президент не допустил. Более того, он сохранил в стране уважением к ЧВК "Вагнер", дав понять, что это был, все-таки, мятеж "Пригожина и пригожинцев", а не ЧВК "Вагнер".Кстати, не менее интересными были события 29 июня – трехчасовая встреча с 35 командирами ЧВК "Вагнер". Люди в теме помнят, что Евгений Викторович позиционирует себя как уважаемого человека, живущего по понятиям и придерживающегося принципов. В свое время это даже подтвердил Рамзан Кадыров в одном из своих постов в телеграмме. Так вот 29 июня Президент переиграл Пригожина и на этом поле – в присутствии Пригожина 35 командиров ЧВК "Вагнер" фактически подтвердили верность Президенту и России. Карточный домик – "я создал", "я содержал", "все на мои кровные", "я все сам" – рассыпался. Командиры ЧВК "Вагнер" лично убедились в том, что все деньги государственные, что Россия и руководство страны их ценят и уважают. Что никто не хочет их крови – России нужно их воинское искусство, честь, верность и преданность. На этой встрече "миф Пригожина" был развеян, и это произошло в присутствии тех, кто своим здоровьем и своими жизнями фактически создавали ему пиар и поддерживали легенду "великого и ужасного". Евгений Викторович жил по понятиям и на "понятийном" же поле проиграл.Ну а, что касается полученных нашими военными от ЧВК "Вагнер" боеприпасов и техники, то теперь вся Россия знает, что в гибели наших ребят в боях за Артемовск точно не виноваты ни МО РФ ни Генштаб ВС РФ, а уж кого винить на самом деле думаю каждый решит для себя сам – мифы развеяны и маски сброшены.*Запрещенная в России организация

https://ukraina.ru/20230505/1045963020.html

https://ukraina.ru/20230712/1047958930.html

https://ukraina.ru/20230712/1047956256.html

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