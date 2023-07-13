Александр Полищук: Отправляя отъявленных нацистов на убой, НАТО помогает России денацифицировать Украину - 13.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230713/1047980671.html
Александр Полищук: Отправляя отъявленных нацистов на убой, НАТО помогает России денацифицировать Украину
Александр Полищук: Отправляя отъявленных нацистов на убой, НАТО помогает России денацифицировать Украину - 13.07.2023 Украина.ру
Александр Полищук: Отправляя отъявленных нацистов на убой, НАТО помогает России денацифицировать Украину
Уже сейчас Европа с удовольствием сделает все, чтобы как можно больше утилизировать своих спасителей в боях против ВС РФ, считает военный историк, автор книги... Украина.ру, 13.07.2023
2023-07-13T10:22
2023-07-13T10:23
интервью
всу
украина
нато
чвк "вагнер"
пригожин
курская битва
владимир зеленский
владимир путин
кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/18/1044713746_102:30:814:431_1920x0_80_0_0_010ac91bc67509807d6b545e5e48097e.jpg
Уже сейчас Европа с удовольствием сделает все, чтобы как можно больше утилизировать своих спасителей в боях против ВС РФ, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Бойцы российского отряда "Керчь" захватили исправную американскую БМП "Брэдли". После этого солдаты на видео передали привет президенту Украины Владимиру Зеленскому.- Александр, щедрая рука Запада снабдила ВСУ бронетехникой стран НАТО, однако она прекрасно горит или становится добычей наших бойцов и объектом пристального изучения военных специалистов. А как изучение трофейной техники влияло на ход войн? Можно ли сделать неправильные выводы, покопавшись в начинке иностранных машин?- Ну это немножко шапкозакидательское мнение – "прекрасно горит" она только потому, что наше командование выстроило грамотную систему обороны, а "становится добычей" наших бойцов благодаря тому, что они проявляют умение, мужество и отвагу на поле боя.Вообще изучение трофейной техники всегда очень сильно влияло на принятие решений в развитии тех или иных средств вооружения. Так изучение стратегических бомбардировщиков США и Великобритании позволило нам понять собственное отставание в этой области и сосредоточиться на развитии средств ПВО и истребительной авиации, которые сейчас блестяще проявляют себя в зоне СВО. Что касается ВОВ то появление "Тигров" и "Пантер" ускорило принятие на вооружение более мощных артсистем противотанковой артиллерии и более мощных видов бронетанковой техники. По сути "Тигры" и "Пантеры" возродили производство пушек ЗИС-2 (57-мм) и ускорили принятие на вооружение САУ и танков с 85-мм пушкой. Королевские "Тигры" способствовали принятию на вооружение противотанковых БС-3 и САУ со 100-122мм пушкой, а также наращиванию массового выпуска ИС-2 и ИС-3.Что касается неверных выводов то да в начале войны мы столкнулись с тем, что некорректное испытание трофейного "Мессершмидта" подарило нашим конструкторам и командованию ложное представление о том, что наши истребители способны на равных бороться с основным типов немецких истребителей – это аукнулось нам большой кровью в реальных воздушных сражениях 1942-43 годов.Вообще, при оценке событий ВОВ никогда не стоит забывать, что СССР был бедной страной и практически всю войну был в роли догоняющего, что, конечно же, сказывалось на потерях и результатах.В настоящее время изучение трофейной техники может нам дать больше знаний в области автоматизации, управлении огнем, какой-то интересной номенклатуре боеприпасов и что-то новое в приборах наблюдения, ночного видения, прицеливания, удобства работы экипажей и т.д. Кардинальных решений в самой конструкции бронетехники или решений в использовании артиллерийских систем трофейная техника уже вряд ли даст.- Германия вновь посылает свою бронетехнику воевать на нашей земле. 80 лет назад воины Красной армии остановили "Тигры" и Фердинанды". Сегодня их потомкам противостоят немецкие "Леопарды". Как изменилась борьба с вражеской бронетехникой?- Концептуально никак – те же минные поля, налаженная система артогня, та же воздушная корректировка артогня и принцип того, что по бронетехнике лупит все, что есть под рукой. Раньше по танкам работали штурмовики Ил-2 и пикировщики Пе-2, сейчас Су-25 и вертолеты Ка-52. Раньше по танкам стреляли ПТР и ПТО сейчас ПТУРы, РПГ и гаубичная артиллерия. Отдельной строкой идут дроны-камикадзе. Более информативным стало само поле боя - благодаря БПЛА и квадрокоптерам командиры с обеих стороны способны выбрать более эффективные способы поражения противника и главное сорвать его планы.Самое главное сейчас то, что наше командование ведет войну на современном уровне понимания классических принципов войны. ВС РФ занимается именно уничтожением живой силы и техники противника. Не удержанием квадратных километров или населенных пунктов, которые по факту стерты с лица земли и остались лишь точками на карте, а именно настоящей боевой работой без истерик в духе "Ни шагу назад!" или "Стоять насмерть!". Если мы посмотрим на историю ВОВ, то одного из наибольших эффектов в войне немцы добились при минимальном продвижении в полосе наших войск. Их продвижение на Курской дуге несравнимы с территориями, занятыми в результате операции "Тайфун" (операция по захвату Москвы) или операции "Блау" (поход за кавказской нефтью). Однако именно в результате курских боев мы за 50 дней потеряли более 6000 танков и были вынуждены остановить наступление на двух из трех стратегических направлениях. Для сравнения в период операции "Тайфун" мы успевали бить немца под Тихвином и Ростовом, а в период операции "Блау" успешно действовали в Погорело-Городищенской операции и в районе Сухиничского выступа. После Курской битвы мы смогли оживить наши фронты на Северо-Западном и Центральном направлении только уже в операции "Багратион" летом 1944 года. Поэтому очень странно, когда некоторые военкоры, военблогеры и военэксперты продолжают измерять успехи и неудачи сторон в СВО не количеством подбитой и сожженной бронетехники и уничтоженной живой силы врага, а километрами фронта или принадлежностью разваленных деревенских заборов там, где и самих деревень то уже нет.- Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по обороне проработать с профильным министерством вопрос организации выставки разбитой в боях техники НАТО. Эта акция - послание внешним силам или больше рассчитана на внутреннего потребителя?- Если все сделают правильно, то это будет бомба – на каждой иностранной технике есть табличка и возможно сопроводительные документы – надо не просто показать ее разбитую, но показать ее историю – где выпущена, сколько служила, когда передали ВСУ, через сколько подбили. Потом обязательно описать какой украинской части принадлежала. А самое главное - где подбита, кем подбита - бригада, полк, дивизия - и награду, которую расчет получил за это без персональных данных. Вот тогда это будет сильнейший моральный удар по НАТО и великолепный агитационный и пропагандистский эффект для нас. Люди немного устали от наших бестолковых межклановых войн внутри информационного поля – кто-то ругает армию, кто-то наоборот топит за ВС РФ, есть всепропальщики, есть турбо-патриоты.А выставка - это повод людям своими глазами увидеть силу и мощь армии, социальные гарантии и то, что государство держит слово и за поверженного врага каждый воин получит свою долю внимания и наград. Только техники должно быть очень много, что бы это была не выставка некоторых экземпляров битой техники НАТО, а выставка всесокрушающей доблести российского оружия и российской армии. Три-четыре танка или БТР роли не сыграют, а вот поверженная масса - она произведет эффект.- На ваш взгляд, изменится ли ход вооруженной борьбы после саммита НАТО, на котором Украине отказали в членстве в Альянсе, но не оставили без военной помощи?- Все будет на прежнем уровне - Украине что-то дают и ее пехота массово идет вперед – а если учесть, что тактика, предлагаемая НАТО, однозначно содержит в себе фактор больших потерь ВСУ, и это даже не предусматривает какой-то корректировки, то закрадывается странное ощущение, что НАТО способствует реализации планов РФ по демилитаризации Украины.Я бы на месте украинцев немножко оглянулся по сторонам – после того как в Европе на их поведение начали жаловаться, а за деньги ряд украинцев участвовали даже в беспорядках во Франции, то есть такое ощущение, что как народ их списали. Хотя украинцы уже сейчас претендуют на некую "самость" даже в Европе. Высказывания Зеленского о том, что Украина спасает Европу от России, бьют по самой Украине, так как раздражают Европу и США.Я думаю, что уже сейчас Европа с удовольствием сделает все, чтобы как можно больше утилизировать своих спасителей в боях против ВС РФ. Зачем им после войны десятки тысяч пассионариев с кучей претензий о том, что европейцы им чего-то мало или не вовремя дали. Плюс и другой не маловажный фактор - чем больше защитников земли погибнет, тем больше шансов потом много хорошего с этой земли отобрать себе без особых проблем. На Украине еще много "интересного и вкусного", а родовые травмы украинцев и поляков никто не отменял, да и другие озвученные Зеленским к Европе претензии никуда не ушли. Так что чем больше всяких идейных "азовцев"*, "айдаровцев" и прочих "кракенов" погибнет в боях с нами, тем Европе лучше.Кстати, я уверен, что передача пятерых "турецких сидельцев" - это звенья одной цепи.Во-первых, Европа показала, что Эрдоган в плане самостоятельности и суверенитета совсем не тот, кем пытается себя показать. Ему скомандовали, и он выполнил – иллюзий нет.Во-вторых, зачем Зеленскому (а в его лице и коллективному Западу) после войны пять конкурентов с "героическим" бэкграундом. Что бы они претендовали на свое место на политическом олимпе и делали что-то вразрез с интересами "правильных" заинтересантов. Люди в теме помнят, что "Азов" при Прокопенко совсем не лояльное Зеленскому формирование. И очень много напряженного было между ними и до войны. Сейчас у Зеленского есть шикарная возможность на законных основаниях отправить их на смерть, посадив в головную машину любой бронегруппы в "контрнаступе".В-третьих, как ни странно, их возврат - это на руку и нам – чем больше одиозных личностей из рядов украинских националистов погибнет, тем более полно будет реализован наш план по денацификации Украины.С точки зрения пропаганды – их явление несомненно поспособствует некоторому всплеску националистического патриотизма в украинском сегменте интернета.А вот с точки зрения боевой эффективности – эти ребята, больше года просидевшие на курорте, вряд ли явят военной науке что-то экстраординарное. Принципы ведения украинского "контрнаступа" вряд ли изменятся. А вот шансы в этом "контрнаступе" сгореть на радость Зеленскому - у них колоссальные.- ЧВК "Вагнер" передала ВС РФ более 2 тысяч единиц техники и вооружения. Российские подразделения приняли более 2,5 тысяч тонн боеприпасов. Также группа "Вагнер" передала сотни танков и тяжелой бронетехники, РСЗО, зенитные комплексы, самоходные и буксируемые гаубицы. Десятки из них ни разу не применялись в боевых условиях. Для кого Пригожин хранил все это богатство, попутно жалуясь на снарядный голод?- На эти вопросы ответит следствие и вряд ли оно ответит именно нам - обывателям. Военная тайна поэтому и есть военная тайна. Рассуждать на эту тему - это однозначно врать и себя и читателям. Следствие разберется. На самом деле важно не то, чего хотел Пригожин и для чего он хранил военные запасы – его "марш справедливости" был объявлен руководством страны военным мятежом, и сама Россия высказала Пригожину свое мнение по этому поводу, не поддержав это военное преступление. Важнее всего то, насколько виртуозно за сутки этот мятеж был погашен – минимальной кровью и минимальными репутационными потерями. Напомню, что в 2016 году при том же Эрдогане в Турции во время попытки госпереворота погибли 240 человек и еще 2200 были ранены и это я молчу о десятках тысяч репрессированных и уволенных со службы. Ничего подобного наш президент не допустил. Более того, он сохранил в стране уважением к ЧВК "Вагнер", дав понять, что это был, все-таки, мятеж "Пригожина и пригожинцев", а не ЧВК "Вагнер".Кстати, не менее интересными были события 29 июня – трехчасовая встреча с 35 командирами ЧВК "Вагнер". Люди в теме помнят, что Евгений Викторович позиционирует себя как уважаемого человека, живущего по понятиям и придерживающегося принципов. В свое время это даже подтвердил Рамзан Кадыров в одном из своих постов в телеграмме. Так вот 29 июня Президент переиграл Пригожина и на этом поле – в присутствии Пригожина 35 командиров ЧВК "Вагнер" фактически подтвердили верность Президенту и России. Карточный домик – "я создал", "я содержал", "все на мои кровные", "я все сам" – рассыпался. Командиры ЧВК "Вагнер" лично убедились в том, что все деньги государственные, что Россия и руководство страны их ценят и уважают. Что никто не хочет их крови – России нужно их воинское искусство, честь, верность и преданность. На этой встрече "миф Пригожина" был развеян, и это произошло в присутствии тех, кто своим здоровьем и своими жизнями фактически создавали ему пиар и поддерживали легенду "великого и ужасного". Евгений Викторович жил по понятиям и на "понятийном" же поле проиграл.Ну а, что касается полученных нашими военными от ЧВК "Вагнер" боеприпасов и техники, то теперь вся Россия знает, что в гибели наших ребят в боях за Артемовск точно не виноваты ни МО РФ ни Генштаб ВС РФ, а уж кого винить на самом деле думаю каждый решит для себя сам – мифы развеяны и маски сброшены.*Запрещенная в России организация
https://ukraina.ru/20230505/1045963020.html
https://ukraina.ru/20230712/1047958930.html
https://ukraina.ru/20230712/1047956256.html
https://ukraina.ru/20230629/1047662986.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/18/1044713746_128:0:763:476_1920x0_80_0_0_337214ab2a9a8991ce9db6f11da5fa68.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, всу, украина, нато, чвк "вагнер", пригожин, курская битва, владимир зеленский, владимир путин, кадыров, мятеж, эрдоган, европа, сша
Интервью, ВСУ, Украина, НАТО, ЧВК "Вагнер", Пригожин, Курская битва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Кадыров, мятеж, Эрдоган, Европа, США

Александр Полищук: Отправляя отъявленных нацистов на убой, НАТО помогает России денацифицировать Украину

10:22 13.07.2023 (обновлено: 10:23 13.07.2023)
 
© ugra-news.ruАлександр Полищук интервью
Александр Полищук интервью
© ugra-news.ru
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Уже сейчас Европа с удовольствием сделает все, чтобы как можно больше утилизировать своих спасителей в боях против ВС РФ, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Бойцы российского отряда "Керчь" захватили исправную американскую БМП "Брэдли". После этого солдаты на видео передали привет президенту Украины Владимиру Зеленскому.
- Александр, щедрая рука Запада снабдила ВСУ бронетехникой стран НАТО, однако она прекрасно горит или становится добычей наших бойцов и объектом пристального изучения военных специалистов. А как изучение трофейной техники влияло на ход войн? Можно ли сделать неправильные выводы, покопавшись в начинке иностранных машин?
- Ну это немножко шапкозакидательское мнение – "прекрасно горит" она только потому, что наше командование выстроило грамотную систему обороны, а "становится добычей" наших бойцов благодаря тому, что они проявляют умение, мужество и отвагу на поле боя.
Вообще изучение трофейной техники всегда очень сильно влияло на принятие решений в развитии тех или иных средств вооружения. Так изучение стратегических бомбардировщиков США и Великобритании позволило нам понять собственное отставание в этой области и сосредоточиться на развитии средств ПВО и истребительной авиации, которые сейчас блестяще проявляют себя в зоне СВО. Что касается ВОВ то появление "Тигров" и "Пантер" ускорило принятие на вооружение более мощных артсистем противотанковой артиллерии и более мощных видов бронетанковой техники. По сути "Тигры" и "Пантеры" возродили производство пушек ЗИС-2 (57-мм) и ускорили принятие на вооружение САУ и танков с 85-мм пушкой. Королевские "Тигры" способствовали принятию на вооружение противотанковых БС-3 и САУ со 100-122мм пушкой, а также наращиванию массового выпуска ИС-2 и ИС-3.
Александр Полищук
5 мая, 10:19
Александр Полищук: кто онПрактикующий профессиональный юрист и практикующий непрофессиональный историк
Что касается неверных выводов то да в начале войны мы столкнулись с тем, что некорректное испытание трофейного "Мессершмидта" подарило нашим конструкторам и командованию ложное представление о том, что наши истребители способны на равных бороться с основным типов немецких истребителей – это аукнулось нам большой кровью в реальных воздушных сражениях 1942-43 годов.
Вообще, при оценке событий ВОВ никогда не стоит забывать, что СССР был бедной страной и практически всю войну был в роли догоняющего, что, конечно же, сказывалось на потерях и результатах.
В настоящее время изучение трофейной техники может нам дать больше знаний в области автоматизации, управлении огнем, какой-то интересной номенклатуре боеприпасов и что-то новое в приборах наблюдения, ночного видения, прицеливания, удобства работы экипажей и т.д. Кардинальных решений в самой конструкции бронетехники или решений в использовании артиллерийских систем трофейная техника уже вряд ли даст.
- Германия вновь посылает свою бронетехнику воевать на нашей земле. 80 лет назад воины Красной армии остановили "Тигры" и Фердинанды". Сегодня их потомкам противостоят немецкие "Леопарды". Как изменилась борьба с вражеской бронетехникой?
- Концептуально никак – те же минные поля, налаженная система артогня, та же воздушная корректировка артогня и принцип того, что по бронетехнике лупит все, что есть под рукой. Раньше по танкам работали штурмовики Ил-2 и пикировщики Пе-2, сейчас Су-25 и вертолеты Ка-52. Раньше по танкам стреляли ПТР и ПТО сейчас ПТУРы, РПГ и гаубичная артиллерия. Отдельной строкой идут дроны-камикадзе. Более информативным стало само поле боя - благодаря БПЛА и квадрокоптерам командиры с обеих стороны способны выбрать более эффективные способы поражения противника и главное сорвать его планы.
Самое главное сейчас то, что наше командование ведет войну на современном уровне понимания классических принципов войны. ВС РФ занимается именно уничтожением живой силы и техники противника. Не удержанием квадратных километров или населенных пунктов, которые по факту стерты с лица земли и остались лишь точками на карте, а именно настоящей боевой работой без истерик в духе "Ни шагу назад!" или "Стоять насмерть!". Если мы посмотрим на историю ВОВ, то одного из наибольших эффектов в войне немцы добились при минимальном продвижении в полосе наших войск. Их продвижение на Курской дуге несравнимы с территориями, занятыми в результате операции "Тайфун" (операция по захвату Москвы) или операции "Блау" (поход за кавказской нефтью).
Однако именно в результате курских боев мы за 50 дней потеряли более 6000 танков и были вынуждены остановить наступление на двух из трех стратегических направлениях. Для сравнения в период операции "Тайфун" мы успевали бить немца под Тихвином и Ростовом, а в период операции "Блау" успешно действовали в Погорело-Городищенской операции и в районе Сухиничского выступа. После Курской битвы мы смогли оживить наши фронты на Северо-Западном и Центральном направлении только уже в операции "Багратион" летом 1944 года. Поэтому очень странно, когда некоторые военкоры, военблогеры и военэксперты продолжают измерять успехи и неудачи сторон в СВО не количеством подбитой и сожженной бронетехники и уничтоженной живой силы врага, а километрами фронта или принадлежностью разваленных деревенских заборов там, где и самих деревень то уже нет.
- РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Вчера, 09:34
Саммит НАТО: победители и проигравшиеСаммит НАТО в Вильнюсе завершается. Заключительная декларация согласована. Участники разъезжаются. Можно подвести итоги
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по обороне проработать с профильным министерством вопрос организации выставки разбитой в боях техники НАТО. Эта акция - послание внешним силам или больше рассчитана на внутреннего потребителя?
- Если все сделают правильно, то это будет бомба – на каждой иностранной технике есть табличка и возможно сопроводительные документы – надо не просто показать ее разбитую, но показать ее историю – где выпущена, сколько служила, когда передали ВСУ, через сколько подбили. Потом обязательно описать какой украинской части принадлежала. А самое главное - где подбита, кем подбита - бригада, полк, дивизия - и награду, которую расчет получил за это без персональных данных. Вот тогда это будет сильнейший моральный удар по НАТО и великолепный агитационный и пропагандистский эффект для нас. Люди немного устали от наших бестолковых межклановых войн внутри информационного поля – кто-то ругает армию, кто-то наоборот топит за ВС РФ, есть всепропальщики, есть турбо-патриоты.
А выставка - это повод людям своими глазами увидеть силу и мощь армии, социальные гарантии и то, что государство держит слово и за поверженного врага каждый воин получит свою долю внимания и наград. Только техники должно быть очень много, что бы это была не выставка некоторых экземпляров битой техники НАТО, а выставка всесокрушающей доблести российского оружия и российской армии. Три-четыре танка или БТР роли не сыграют, а вот поверженная масса - она произведет эффект.
- На ваш взгляд, изменится ли ход вооруженной борьбы после саммита НАТО, на котором Украине отказали в членстве в Альянсе, но не оставили без военной помощи?
- Все будет на прежнем уровне - Украине что-то дают и ее пехота массово идет вперед – а если учесть, что тактика, предлагаемая НАТО, однозначно содержит в себе фактор больших потерь ВСУ, и это даже не предусматривает какой-то корректировки, то закрадывается странное ощущение, что НАТО способствует реализации планов РФ по демилитаризации Украины.
- РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Вчера, 04:13
Многолетняя программа войны. Саммит НАТО оказался похож на контрнаступление ВСУИтоги первого дня саммита Североатлантического Альянса, который открылся в Вильнюсе, заставили вспомнить об итогах контрнаступления, которое проводит с начала лета украинская армия.
Я бы на месте украинцев немножко оглянулся по сторонам – после того как в Европе на их поведение начали жаловаться, а за деньги ряд украинцев участвовали даже в беспорядках во Франции, то есть такое ощущение, что как народ их списали. Хотя украинцы уже сейчас претендуют на некую "самость" даже в Европе. Высказывания Зеленского о том, что Украина спасает Европу от России, бьют по самой Украине, так как раздражают Европу и США.
Я думаю, что уже сейчас Европа с удовольствием сделает все, чтобы как можно больше утилизировать своих спасителей в боях против ВС РФ. Зачем им после войны десятки тысяч пассионариев с кучей претензий о том, что европейцы им чего-то мало или не вовремя дали. Плюс и другой не маловажный фактор - чем больше защитников земли погибнет, тем больше шансов потом много хорошего с этой земли отобрать себе без особых проблем. На Украине еще много "интересного и вкусного", а родовые травмы украинцев и поляков никто не отменял, да и другие озвученные Зеленским к Европе претензии никуда не ушли. Так что чем больше всяких идейных "азовцев"*, "айдаровцев" и прочих "кракенов" погибнет в боях с нами, тем Европе лучше.
Кстати, я уверен, что передача пятерых "турецких сидельцев" - это звенья одной цепи.
Во-первых, Европа показала, что Эрдоган в плане самостоятельности и суверенитета совсем не тот, кем пытается себя показать. Ему скомандовали, и он выполнил – иллюзий нет.
Во-вторых, зачем Зеленскому (а в его лице и коллективному Западу) после войны пять конкурентов с "героическим" бэкграундом. Что бы они претендовали на свое место на политическом олимпе и делали что-то вразрез с интересами "правильных" заинтересантов. Люди в теме помнят, что "Азов" при Прокопенко совсем не лояльное Зеленскому формирование. И очень много напряженного было между ними и до войны. Сейчас у Зеленского есть шикарная возможность на законных основаниях отправить их на смерть, посадив в головную машину любой бронегруппы в "контрнаступе".
В-третьих, как ни странно, их возврат - это на руку и нам – чем больше одиозных личностей из рядов украинских националистов погибнет, тем более полно будет реализован наш план по денацификации Украины.
С точки зрения пропаганды – их явление несомненно поспособствует некоторому всплеску националистического патриотизма в украинском сегменте интернета.
А вот с точки зрения боевой эффективности – эти ребята, больше года просидевшие на курорте, вряд ли явят военной науке что-то экстраординарное. Принципы ведения украинского "контрнаступа" вряд ли изменятся. А вот шансы в этом "контрнаступе" сгореть на радость Зеленскому - у них колоссальные.
- РИА Новости, 1920, 29.06.2023
29 июня, 09:45
Польская армия готовится к возвращению на Волынь. И при чём тут группа "Вагнер"Под предлогом противостояния военным группы "Вагнер", отправившимся в Белоруссию, Польша настаивает на введении своих войск на Западную Украину. Речь идёт об участке белорусско-украинской границы на Волыни
- ЧВК "Вагнер" передала ВС РФ более 2 тысяч единиц техники и вооружения. Российские подразделения приняли более 2,5 тысяч тонн боеприпасов. Также группа "Вагнер" передала сотни танков и тяжелой бронетехники, РСЗО, зенитные комплексы, самоходные и буксируемые гаубицы. Десятки из них ни разу не применялись в боевых условиях. Для кого Пригожин хранил все это богатство, попутно жалуясь на снарядный голод?
- На эти вопросы ответит следствие и вряд ли оно ответит именно нам - обывателям. Военная тайна поэтому и есть военная тайна. Рассуждать на эту тему - это однозначно врать и себя и читателям. Следствие разберется. На самом деле важно не то, чего хотел Пригожин и для чего он хранил военные запасы – его "марш справедливости" был объявлен руководством страны военным мятежом, и сама Россия высказала Пригожину свое мнение по этому поводу, не поддержав это военное преступление. Важнее всего то, насколько виртуозно за сутки этот мятеж был погашен – минимальной кровью и минимальными репутационными потерями.
Напомню, что в 2016 году при том же Эрдогане в Турции во время попытки госпереворота погибли 240 человек и еще 2200 были ранены и это я молчу о десятках тысяч репрессированных и уволенных со службы. Ничего подобного наш президент не допустил. Более того, он сохранил в стране уважением к ЧВК "Вагнер", дав понять, что это был, все-таки, мятеж "Пригожина и пригожинцев", а не ЧВК "Вагнер".
Кстати, не менее интересными были события 29 июня – трехчасовая встреча с 35 командирами ЧВК "Вагнер". Люди в теме помнят, что Евгений Викторович позиционирует себя как уважаемого человека, живущего по понятиям и придерживающегося принципов. В свое время это даже подтвердил Рамзан Кадыров в одном из своих постов в телеграмме.
Так вот 29 июня Президент переиграл Пригожина и на этом поле – в присутствии Пригожина 35 командиров ЧВК "Вагнер" фактически подтвердили верность Президенту и России. Карточный домик – "я создал", "я содержал", "все на мои кровные", "я все сам" – рассыпался. Командиры ЧВК "Вагнер" лично убедились в том, что все деньги государственные, что Россия и руководство страны их ценят и уважают. Что никто не хочет их крови – России нужно их воинское искусство, честь, верность и преданность. На этой встрече "миф Пригожина" был развеян, и это произошло в присутствии тех, кто своим здоровьем и своими жизнями фактически создавали ему пиар и поддерживали легенду "великого и ужасного". Евгений Викторович жил по понятиям и на "понятийном" же поле проиграл.
Ну а, что касается полученных нашими военными от ЧВК "Вагнер" боеприпасов и техники, то теперь вся Россия знает, что в гибели наших ребят в боях за Артемовск точно не виноваты ни МО РФ ни Генштаб ВС РФ, а уж кого винить на самом деле думаю каждый решит для себя сам – мифы развеяны и маски сброшены.
*Запрещенная в России организация
 
ИнтервьюВСУУкраинаНАТОЧВК "Вагнер"ПригожинКурская битваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКадыровмятежЭрдоганЕвропаСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:43Американский политолог: Украина после победы России превратится в государство-обрубок
10:30В Орле сотрудники ФСБ задержали трансгендера за госизмену
10:22Александр Полищук: Отправляя отъявленных нацистов на убой, НАТО помогает России денацифицировать Украину
10:10"Не справляются": Даниил Безсонов о том, как нужно выигрывать информационную войну. Видео
10:08Эрдоган: если поступит предложение, Турция готова быть посредником по Украине
10:07Макрону прислали письмо с человеческим пальцем - СМИ
10:06Генерал-майор Иван Попов отстранён от командования армией
10:04В Феодосии возле многоэтажки взорвали мопед с поражающими элементами
09:55От геноцида к геноциду. Вслед за Украиной идентичность потеряет Польша
09:39Отставка командующего, тайны НАТО. Главное на Украине на утро 13 июля
09:38Вьетнамский и корейский сценарии. НАТО предлагает Киеву два пути
08:59Российские силы взяли под контроль часть трассы под Купянском
08:43Спецслужбы задержали украинских диверсантов, готовивших атаку на Запорожскую АЭС
08:28МИД России рассказал о роли Киева в развязанной НАТО гибридной войне с РФ
08:12Планы США передать Киеву F-16 ведут к катастрофическим последствиям — Лавров
08:00Украинцы в межвоенной Польше и их политическое представительство
07:57Захарова объяснила хамство Зеленского в отношении министра обороны Британии
07:40ВСУ пытаются высадиться на левый берег Днепра - Сальдо
07:24Осуждение Волынской резни. Будет ли Киев сворачивать культ УПА
07:22Косачев иронично похвалил G7 за упоминание международного права в декларации по Украине
Лента новостейМолния