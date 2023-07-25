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Семченко: "Правительство Украины в изгнании" арендовало офис в Берлине

Семченко: "Правительство Украины в изгнании" арендовало офис в Берлине - 25.07.2023 Украина.ру

Семченко: "Правительство Украины в изгнании" арендовало офис в Берлине

Администрация Владимира Зеленского арендовала офис в Германии для "Правительства Украины в изгнании". Такое утверждение 25 июля в своем Телеграм-канале сделал политолог Александр Семченко

2023-07-25T15:13

2023-07-25T15:13

2023-07-25T15:27

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К публикации он прикрепил договор аренды, заключенный между ООО BNP Paribas Real Estate и некоммерческой организацией "Украинское правительство в изгнании".Речь идет о помещении в 520 квадратных метров по адресу Берлин, Потсдамская площаль 21.Датирован документ 14 мая 2023 года."А там бункер есть видосики пилить?", "Зеленский настолько жадный, что готов весь свой народ положить, лишь бы денег побольше дали", "До него еще надо доехать..А ведь дорога не всегда устлана цветами", "Задача ФСИН предложить более выгодный, бесплатный офис", "Что в Берлине догонять придется?", "Арендовал рейх для рейха?", "Нациков на родину потянуло", "Как будто бы Киев реально хоть раз задумывался о перемирии с Россией. Вся эта компашка думает только о выгоде которую приобретет когда сдаст Украину Америке", - отреагировали подписчики.

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