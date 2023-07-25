ЕС разрешил Украине ущемлять права русскоязычных - Кондратюк
Для вступления в ЕС Украина должна перестать ущемлять права русскоязычных, однако Евросоюз разрешил пока этого делать. Об этом в интервью украинскому изданию "Телеграф" сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк
Украине выдвинули несколько условий для вступления в Европейский союз. По словам Кондратюк, самым дискуссионным из них стал вопрос о национальных меньшинствах.
"Мы сейчас находимся в состоянии войны и точно не можем умалять роль государственного языка. Сейчас, и в будущем, это просто невозможно. Поэтому ведутся переговоры с европейскими чиновниками, об этом говорила, кстати, и вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина — чтобы мы эти все оговорки отложили. И европейские институты с этим предварительно согласились", - указала она.
Вице-спикер Рады выразила надежду на то, что закон о национальных меньшинствах не станет преградой для начала переговоров о полноправном членстве в ЕС.
При этом Венецианская комиссия считает, что русский язык на Украине — это язык нацменьшинства и его нельзя притеснять. Комиссия выдала Киеву рекомендации о пересмотре некоторых норм закона о нацменьшинствах, заключение стало одним из условий для старта переговоров о присоединении Украины к Евросоюзу.
При этом Венецианская комиссия считает, что русский язык на Украине — это язык нацменьшинства и его нельзя притеснять. Комиссия выдала Киеву рекомендации о пересмотре некоторых норм закона о нацменьшинствах, заключение стало одним из условий для старта переговоров о присоединении Украины к Евросоюзу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова не раз называла происходящее в отношении русского языка на Украине откровенной дискриминацией, которую власти страны ведут не один год. В настоящем это выражается в борьбе киевского режима с русским языком, культурой и "всем русским".
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