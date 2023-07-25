https://ukraina.ru/20230725/1048235291.html

ЕС разрешил Украине ущемлять права русскоязычных - Кондратюк

ЕС разрешил Украине ущемлять права русскоязычных - Кондратюк - 25.07.2023 Украина.ру

ЕС разрешил Украине ущемлять права русскоязычных - Кондратюк

Для вступления в ЕС Украина должна перестать ущемлять права русскоязычных, однако Евросоюз разрешил пока этого делать. Об этом в интервью украинскому изданию "Телеграф" сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк

2023-07-25T11:28

2023-07-25T11:28

2023-07-25T11:28

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Украине выдвинули несколько условий для вступления в Европейский союз. По словам Кондратюк, самым дискуссионным из них стал вопрос о национальных меньшинствах.Вице-спикер Рады выразила надежду на то, что закон о национальных меньшинствах не станет преградой для начала переговоров о полноправном членстве в ЕС.При этом Венецианская комиссия считает, что русский язык на Украине — это язык нацменьшинства и его нельзя притеснять. Комиссия выдала Киеву рекомендации о пересмотре некоторых норм закона о нацменьшинствах, заключение стало одним из условий для старта переговоров о присоединении Украины к Евросоюзу.Официальный представитель МИД России Мария Захарова не раз называла происходящее в отношении русского языка на Украине откровенной дискриминацией, которую власти страны ведут не один год. В настоящем это выражается в борьбе киевского режима с русским языком, культурой и "всем русским".

https://ukraina.ru/20230602/1046837712.html

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русский язык, новости, украина, ес, нацменьшинства