Фестиваль иноагентов в Юрмале. Зачем Лайма Вайкуле объявила себя племянницей эсэсовца
07:52 25.07.2023 (обновлено: 07:53 25.07.2023)
© Открытые источникиПугачева и Вайкуле
© Открытые источники
В Юрмале с 26 по 30 июля пройдет широко разрекламированный фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву". Афиша обещает зрителям встречу с "самыми востребованными звёздами эстрады, легендарными мировыми музыкантами". Кто же они? Кто выйдет на сцену концертного зала "Дзинтари"? И для кого будут петь "звёзды эстрады"? Это пока самый непонятный вопрос.
Пока что заявлены такие легендарные и востребованные звёзды как Андрей Макаревич, Верка Сердючка, Вера Брежнева, которая уже не Брежнева, и сама Лайма Вайкуле. Множество также в афише имён украинских, польских, болгарских, эстонских и латышских исполнителей, которые большинство из нас не слышали до этого момента никогда.
Фестиваль "Рандеву", который выжил знаменитую "Новую волну" в Юрмале, превратился в то, во что он должен был превратиться без России и российской эстрады - в хуторской слёт местной самодеятельности.
Плюс два-три Макаревича с Верой Галушкой.
29 апреля, 18:08Хуторяне бывшего СССР. Кого кормили Лайма Вайкуле и Ивар Калныньш? Где сейчас София Ротару?Они уехали или просто отпали со своими республиками и теперь остались только в советских фильмах. А когда-то они были в каждом нашем доме, кумиры и идолы, секс-символы эпохи и гуру музыки... Но увы, они такими не смогли остаться для нас. Не из-за возраста. Мы многое могли бы простить и забыть. Многое, кроме предательства
Почему нет аншлага
Но вопрос ещё в том, приедут ли на самом деле заявленные "звёзды". В программе есть приписка мелким шрифтом - "возможны изменения".
Уже отказались выступать Пугачёва и Галкин. Учитывая, что Пугачева и Вайкуле - близкие подруги, это даже можно считать сенсацией.
Галкин отговорился тем, что у него большой тур по Прибалтике. Посёлки и сёла этих "огромных" стран с юмором ждут юмориста. Всё население трёх прибалтийских стран - меньше, чем пол - Москвы.
Но в один из дней всё семейство: Галкин, Пугачева, их маленькие дети всё-таки посетят концертный зал в качестве почетных гостей. Вот это и будет основное шоу, которое притянет зрителей. Посмотреть как Пугачева будет сидеть в зале с Галкиным.
На это и рассчитывает Лайма. Кого-то всё-таки привлечёт возможность посидеть и сфотографироваться рядом с Аллой Пугачёвой в зале "Дзинтари".
Интересно, почему же Пугачёва в зал придёт, а на сцену выходить отказалась?
По сообщениям прессы, гонорар, который Пугачёва хотела получить за исполнение трёх песен - 250.000 долларов - оказался непосильным для Лаймы Вайкуле. Как и 150.000, которые запросили за выступление иноагента Галкина.
Может быть, и так. "Рандеву" еле сводит концы с концами. Билеты стоимостью от 50 до 700 евро до сих пор спокойно продаются на любой день. И это при том, что на фестиваль могут прийти все, кто купил билеты в три предыдущих года. Три года "Рандеву" не проводился по разным причинам.
То есть зрители, сохранившие билеты за три последних года, плюс те, кто хотел бы посетить шоу Лаймы в этом году - и всё равно полно свободных мест.
Причина отсутствия аншлага простая. Нет знаменитых певцов и ярких артистов из России, выступления которых всегда привлекали публику. Нет русских олигархов, которые поддерживали "Новую волну" и "Рандеву" финансово. Кто сегодня будет вкладываться в фестиваль Лаймы? Одни яхты свои спасают, другие в Лондоне без прислуги сидят.
Разве что Ходорковский, который уже проспонсировал безумные выступления Лаймы Вайкуле последних полутора лет.
12 июня, 06:16Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюИх имена долгие годы были на слуху, они стали здесь популярными и заработали баснословные деньги. Они были кумирами и секс-символами. А еще - непременными завсегдатаями корпоративов. Но теперь больше мы их не увидим. Возможно, к счастью
Спеть для ВСУ?
Есть и ещё одна причина: прибыль от фестиваля Лайма обещала отправить на помощь ВСУ. А от этого сейчас шарахаются даже самые отпетые "либералы".
Это, конечно, абсолютно политическая уловка. Деньги, которые теоретически может "для ВСУ" собрать Лайма Вайкуле - это жалкие копейки по сравнению с тем, что получает армия Украины от НАТО и США. Хватит лишь на пару выстрелов Хаймарсами.
Поэтому дело не в деньгах. Это исключительно политический, пропагандистский ход. И возможные участники "Рандеву" это прекрасно понимают. Вот, скорее всего, поэтому у многих внезапно организовался очень плотный график гастролей.
Артисты, такие как Пугачева и Галкин, имеют мысли о возвращении. Пока они просто что-то говорят, это одно. Но если они будут петь и юморить "для ВСУ", дело может принять совершенно другой оборот. И лояльное, в общем-то, пока отношение властей сменится на реальные неприятности.
"Хватит в семье одного иноагента!" - наверное, думает Пугачёва.
Ходят слухи, что именно по этой причине, а вовсе не из-за денег отказала Алла Пугачёва своей закадычной подруге в выступлении. Именно поэтому Галкин вдруг стал столь востребован в латышской глубинке.
Русский язык
Есть и ещё один парадокс и причина непопулярности этого фестиваля.
Основные "звёзды" поют на русском. Макаревич и не пытался перейти на иврит. Вера Брежнева (которая уже не Брежнева, но и не Галушка, а просто "Вера") спела пару песен на украинском, без особого успеха. Русской публике она не нужна уже ни на каком языке, украинская воспринимает её как "предателя, которая зарабатывала в России". Короче, вернулась "Вера" к своему обычному русскоязычному репертуару.
Лайма Вайкуле имеет в репертуаре песни на родном языке, но популярны именно её русские "хиты".
Сердючка, то есть Андрей Данилко, выступает тоже на русском. Иногда - на чем-то похожем на суржик.
Но Данилко уже обратился к россиянам, которым вздумается вдруг купить билеты на его концерт: "Не приходите на мои концерты. Я вас ненавижу".
Поэтому и так немногочисленная сейчас публика из России вряд ли горит желанием посетить фестиваль Вайкуле. Откуда же взяться зрителям?
Местным жителям, особенно молодежи, вряд ли интересны Сердючка с Макаревичем и танцы Лаймы, которой уже 69 лет.
Политическое "Рандеву"
Но не только вопрос с русским языком тревожит исполнителей. Артистов в Латвии заставляют высказываться на политически актуальные темы. Лайма Вайкуле уже и День Победы отрицала, снос памятников русским воинам поддержала, также приветствовала уничтожение памятников Пушкину.
Заодно сообщила, что у неё родной дядя был эсэсовец, "надо это понимать и уважать", сказала Лайма.
В таком же духе высказывался Ивар Калниньш: памятники русским воинам и Пушкину из Латвии надо убрать, русский язык запретить.
Эти же вопросы задавали Чулпан Хаматовой, и она сказала, что "надо понять этих людей, разобраться, почему они хотят снести памятник Пушкину, а День Победы - это вообще день скорби".
Так что любой артист, который посетит фестиваль Лаймы, будет атакован вопросами: поддерживаете ли вы ВСУ? Как вы относитесь к Дню Победы? Готовы ли одобрить снос памятника Пушкину? Русскому воину?
Отвечать на эти вопросы не хочет никто из "спящих", то есть тех, кто всё ещё ждёт, какую сторону принять. Но и из "уехавших" никто не хочет!
Всё больше они задумываются о том, что придется возвращаться. К чему эти лишние вопросы? Денег Лайма им предложить не может. Славы - тем более.
Всё больше они задумываются о том, что придется возвращаться. К чему эти лишние вопросы? Денег Лайма им предложить не может. Славы - тем более.
Даже такие отпетые иноагенты, как Галкин и Слепаков, решили воздержаться от сомнительных предложений Лаймы.
"Этот фестиваль носит политический характер", - объяснил известный продюсер Иосиф Пригожин отказ большинства "звёзд" участвовать в "Рандеву".
Как бы Лайме Вайкуле не пришлось в очередной раз отменять свой фестиваль "иноагентов". Из-за отказов артистов и игнора со стороны публики.