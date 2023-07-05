https://ukraina.ru/20230705/1047804797.html

Возвращенцы. Алла Пугачева и остальные релоканты хотят домой, в Россию, к "холопам"

Возвращенцы. Алла Пугачева и остальные релоканты хотят домой, в Россию, к "холопам" - 05.07.2023 Украина.ру

Возвращенцы. Алла Пугачева и остальные релоканты хотят домой, в Россию, к "холопам"

Меняются времена и сменяются события на политической арене и в театре военных действий. А вместе с ними меняются взгляды у тех, кто еще вчера вытирал о Родину ноги и назвал всех нас "холопами" и "рабами". Но оказалось, что рабы славы и денег не мы с вами, а они

2023-07-05T10:09

2023-07-05T10:09

2023-07-05T10:09

эксклюзив

россия (рф)

алла пугачева

вера брежнева

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Все плачут.Утирает слезы Алла Пугачёва в театре в Израиле.Всхлипывает Светлана Лобода, прямо на камеру.Плачет Татьяна Лазарева, распродаёт в прямом эфире имущество.Захлёбывается в слезах Елена Блиновская, умоляя суд снять с неё браслет.Рыдают иноагентши и примкнувшие к ним релокантши.Слезы ценой в миллиардА, подождите. Блиновская же из другой компании. Это не иноагент, а блогер - миллионерша.Удивительно, но блогер, которую с пренебрежением называли "инфоцыганка", оказалась умнее всех Пугачёвых, Галкиных, Хаматовых и иже с ними вместе взятых.Елена Блиновская, протрезвев, очень быстро сообразила, что была неправа, сняла с себя корону "я великий блогер", согласилась заплатить налоги (почти миллиард рублей). И вот что она теперь говорит:- Умоляю дать мне возможность гулять с детьми, ходить в магазин, посещать храм. Я пророссийский человек, патриот своей страны и не собираюсь скрываться за границей. Я полностью признала свою вину и активно сотрудничаю со следствием. Браслет давит мне на ногу. Мне очень плохо!Дальше было неразборчиво, потому что Елена начала рыдать. Но слёзы не помогли. Домашний арест продлили ещё на месяц.Справедливости ради, надо вспомнить, что задержали Блиновскую, когда она пыталась убежать из России.Но бежала она по причине хоть и неловкой, но понятной - пыталась избежать ареста. Теперь же она прямо демонстрирует чудеса разума.Деятельность блогеров надо, конечно, ограничить. Запретить им предлагать "исцеления" или "стопроцентную беременность".И налоги, конечно, заставить платить.А так, честно говоря, Блиновская выглядит самой умной из компании "отлучённых от кормушки". Тем более, что "кормушка" у неё, как бы там ни было, своя, а не государственная.Многие из покинувших страну иноагентов хотят вернуться. Только вину свою они не признают, наоборот.Они продолжают смотреть высокомерно и брезгливо. Какой-то там народ недоволен? А мы вот желаем вернуться! Ха-ха! Никто не вправе... (дальше неразборчиво: истерический хохот, мат, крики "Меня умоляют вернуться режиссёры!", "Да вы у меня в ногах будете валяться!", "Холопы и рабы!", "Купите мои подержанные тарелочки!", "Возьми кредит, купи билет!" и так далее).Иногда они возвращаются!Вы не хотите о них ничего слышать? А они хотят, чтобы вы о них слышали. Хотят, чтобы смотрели и аплодировали. А они, так уж и быть, согласятся на какой-нибудь эксклюзивный контрактик.Всё очень просто: позиция "борца с режимом" оказалась невыгодной. Денег то нет!Собирается домой Татьяна Лазарева. Она сообщила, что не желает жить в Испании, не хочет адаптироваться. Хочет назад, в Москву.Продавала недавно в прямом эфире свою утварь домашнюю. Какие-то книги, картинки, тарелки, платок, рамочки из ракушек для картин. Страшно смотреть.Ну а чему удивляться? Жизнь явно не радует ни деньгами, ни славой.Но где же будет работать в России иноагент Лазарева?Кому-то они всё ещё нужны, найдутся и зрители, и работодатели. Не в том масштабе, конечно, как раньше. Но в конце концов, лучше зарабатывать хоть что-то и жить на своей земле, чем быть совершеннейшим "никем" в чужой стране.Запрета возвращаться "иноагентам" никакого нет. У них остаются паспорта России.Интересно, кто будет первым "реэмигрантом" на родину? Судя по распродаже чашек и платков, это Лазарева.А тем временем...Дулин возвращается!Вы рады?А на ТНТ уже вернулся Сергей Светлаков. Он, правда, никуда и не уезжал."Фрезеровщик Дулин" из "Нашей Раши". Он станет лицом телеканала. Светлаков благоразумно молчал предыдущие полтора года. И вот, получил "эксклюзивный" контракт.Полтора года назад Светлаков выставил в соцсетях черный квадратик. Но теперь он "осознал ошибку и принял неизбежность хода истории". Довольно расплывчатая формулировка. Так вообще про что угодно можно сказать.Будет и юмористическое шоу, и собственное шоу Светлакова, он и судья в жюри, и сериалы будет снимать. Какая удача!В былые времена как "лицо ТНТ" Светлаков получал полмиллиона долларов в год, по его собственному признанию. Наверное, и сейчас не меньше.Светлаков - в какой-то степени "радар". Его всегда считали самым "продуманным" из юмористов волны "Камеди Клаб".Он уже выступает в защиту Ивана Урганта.Послушайте, что он говорит: "весь хейт, направленный на него, это жуткая несправедливость нашего острого времени. Очень надеюсь, что мы это пройдём, головы остынут и придёт понимание, насколько нам нужны такие люди, как он."Очень нужны! Не военные, инженеры, рабочие и фермеры. Нет, вы не представляете, насколько "нам нужны" такие люди, как "испуганный" Ургант с черным квадратиком."Жуткая несправедливость". Это Светлаков с обидой говорит и про себя тоже. Ведь вчера только их так любили. Ну ничего, головы остынут...Кажется, они так ничего и не поняли. Ничего уже не будет, как было.Но вот увидим ли мы Урганта, Слепакова, Хаматову и Пугачёву на больших экранах? Увы, всё возможно. Былой славы уже не будет. Но сейчас, толкаясь локтями, они побегут назад с большой скоростью."Эра ренессанса" наступает, как выразилась директор ТНТ Тина Канделаки.Вот уже и на фестивале "ВКонтакте" ставят клип Моргенштерна. Он - иноагент и поливал грязью Россию, руководство страны и народ. Как же это возможно?Но тут реакция была быстрой и жёсткой, к счастью. "Проверка Моргенштерном" не прошла.Говорят, именно из-за этого странного поступка спешно покинули свои насиженные с 2012 года места руководитель "ВКонтакте" и её заместитель. Теперь у этой социальной сети будет коллективное руководство.Ой-ой, я была не праваНамекает о возвращении Чулпан Хаматова.- Я и сейчас могу вернуться. Понятно, что я там сразу огребу. Но я могу вернуться, встать на колени, сказать: ой-ой, я была не права. Вернусь ли я? Не знаю, боюсь думать об этом.- Меня ждут и зовут назад в Москву режиссеры, и даже обещают охрану и безопасность, - заявила она в интервью.Не так давно Чулпан задавалась вопросом. Почему русские празднуют 9 мая? Ведь это не праздник, а горе. Рассуждала о том, что памятник Пушкину в Латвии снесли - так надо понять, что двигало этими людьми.Много чего другого говорила. А теперь: ой, ну была неправа?Калниньш и ЧулпашаРаньше Хаматова спокойно тратила 100 миллионов рублей в год на "административные расходы" своего фонда. Кстати, куда делся почти миллиард рублей со счетов этого фонда? Он исчез с её отъездом.Но теперь ситуация другая. Расходы есть, а доходов больше нет.Ивар Калниньш с ядовитой улыбкой подтвердил:Да, судя по всему, не очень популярна оказалась "Чулпаша" в латышской творческой тусовке. Интересно, почему такой всегда выдержанный интеллигентный Калниньш называет ее "Чулпаша"? Все просто. Конкуренция. Никому не нужны конкуренты, и это - ещё один фактор, почему уехавшие не чувствуют себя хорошо на новом месте.Пытаются снять с себя статус иноагентов Галкин, Слепаков и Земфира. Да они готовы уже и со статусом вернуться.Дайте денег!Семён Слепаков зазывает зрителей на концерты присказкой: "песенки про ж*пу услышать не хотите ли?"Это такой юмор, видимо. Мужчине 43 года. Предлагает зрителям в Европе занять денег или взять кредит на билет на его концерт. Тоже шутка. Наверное.Светлана Лобода плачет и говорит, что "потеряла себя". Концертов у неё никаких нет. Карьера окончена. А ведь она, по её словам, "была на Олимпе".Эх, если бы отмотать назад жизнь на полтора года... Наверняка так думает каждый из них. Несмотря на крики о том, что "в этой стране" их больше не увидят.Иноагенты могут вернуться. По крайней мере, пока могут. А вот Лободе запрещён въезд в Россию на 50 лет.Но всё может быть, конечно. Могут и разрешить. Не зря ведь они плачут на камеры?Когда Лобода осознает окончательно весь ужас своего положения, она попытается хоть что-то вернуть из "жизни на Олимпе". В Харькове, где она пыталась дать концерт, всё закончилось скандалом. На Украине видеть её не хотят, в других странах она совершенно никому не нужна. Что делать?Пугачева вернется к "рабам"?Собирается, судя по всему, вернуться Алла Пугачёва."Нос коршуна и улыбка Моны Лизы", - так оценивают последние изменения во внешности Пугачёвой зрители.Улыбка, кстати, не получилась. Повредили вроде бы лицевой нерв. И ещё что-то там не так.Если вы не видели последние фото Пугачёвой без грима, лучше не смотрите. Реально же становится жалко человека. Хоть она и обзывала всех нас "рабами".Алле Пугачёвой надо остановиться с операциями.Наверное, это уже форма психологического расстройства.Она пожилой и больной человек. В 74 года делать пластические операции?Ради чего жертвовать своим здоровьем? И кто будет растить двух маленьких детей? Иноагент Галкин?Пугачёва в таком шатком состоянии, что даже заплакала в театре (зал человек на 200), когда зрители, чтобы поддержать её, запели "Миллион алых роз".Да. Ну что сказать. Вот это её сегодняшняя аудитория.Так же, как Макаревич выступает теперь в Израиле в пивных. Большие пивные, правда, человек на 300. Все зрители пьют пиво, курят кальян, разговаривают и смеются. На сцене развлекает пьющую толпу поющий Макаревич. И это человек, который давал в России три-четыре больших концерта в год. А всё остальное время припеваючи жил на рекламных контрактах.Уже раздаются голоса "верните"! Лолита высказывается "за". Великая певица Пугачева не заслуживает, мол, такой ненависти.Лолита всегда крайне чутко реагировала на изменение политического вектора. Она почувствовала, что Алла Пугачёва может вернуться. А если вернётся и её былая власть на эстраде?Да пусть возвращается в свою Грязь. Разве кто-то ей мешает? И Галкин спокойно может вернуться. Паспорта, гражданство - всё есть. Но им надо не просто вернуться. Им надо вернуться, как говорится, под "свет софитов".Вера без надеждыА вот Вера Брежнева теперь может въехать в Россию только как гость (если пустят, конечно).Её вид на жительство в России больше не действителен. "Светлый человечек" Вера раньше шла по жизни, как бульдозер. И всё получалось, как она хотела.Теперь карьера закончена. Так же, как и у обоих Меладзе.И ещё много других фамилий можно назвать.Они думали, что значат что-то сами по себе.А оказалось, что без народа и страны они - ничто.На Западе они никому не нужны, кроме кучки эмигрантов (и то, максимум раз в год).Когда эта мысль возникнет в их высокомерных тщеславных головах? Эта мысль уже давно посетила их всех.Вернуться им, даже иноагентам, никто не запрещает. А вот увидим ли мы их на экранах телевизоров, в театрах и на фестивалях? Вот этого хотелось бы не допустить.Народ не то что не простит. Не поймет.Такие вот они, возвращенцы.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, россия (рф), алла пугачева, вера брежнева