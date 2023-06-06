https://ukraina.ru/20230606/1046931417.html

Как живут предатели России. Они пробили дно, но теперь хотят вернуться

Как живут предатели России. Они пробили дно, но теперь хотят вернуться - 06.06.2023 Украина.ру

Как живут предатели России. Они пробили дно, но теперь хотят вернуться

Как живут сейчас знаменитые "релоканты", покинувшие Россию больше года назад? Довольны ли своей жизнью? Что замышляют?

2023-06-06T06:51

2023-06-06T06:51

2023-06-06T06:51

эксклюзив

алла пугачева

максим галкин

иван ургант

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/06/1046933520_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_be369914910a8c67a55db6039736a850.jpg

У всех у них разная жизнь. Кто-то теряет человеческий облик, кто-то "забывает" русский язык, ещё одна мечтает сдать отца под трибунал. Есть и те, кто наконец решился и сделал выбор "быть с народом".Хотим ли "мы", чтобы "они" вернулись? Это сложный вопрос. Пока что общество настроено очень непримиримо.Но насколько проще стало сейчас с понятием "свой" - "чужой". Удивительное наступило время, когда всё стало видно совершенно ясно.Максакова - отвратительное рядомСовершенно омерзительно проявила себя Мария Максакова. Других слов подобрать невозможно.Мария Максакова уже несколько лет живет на Украине.Раньше она пела в Большом театре в Москве, и всё в её жизни было хорошо. Но потом Максакова, будучи сама депутатом полюбила депутата Госдумы Дениса Вороненкова, уехала с ним в Киев, бросив мужа и детей. Вороненкова вскоре убили в Киеве, а Мария Максакова осталась жить на Украине, постоянно рассказывая, как хорошо ей там живётся и легко дышится, в нацистском государстве.Мать, известная актриса Людмила Максакова, от неё отреклась. Брошенные дети живут без неё.О творческих выступлениях Максаковой за эти годы слышно ничего не было. О ней стали забывать. Или, точнее, давно уже забыли. И она, видимо, решила напомнить о себе.Максакова рассказала о трагедии фигуриста Романа Костомарова (ампутация конечностей вследствии тяжёлой болезни) с какими-то нечеловеческими издевательствами.Постоянно хихикая и улыбаясь, Максакова предлагает "приделать берёзовые пеньки к ватным ногам" и другие гадости. Пересказывать всё невозможно. Желающие могут легко найти это в интернете. Но не советую. Этот текст - за гранью всего человеческого.Не верится. Она пела в Большом? Была депутатом Государственной думы?Вот что за несколько лет с человеком сделал "воздух Украины". Превратилась в реального упыря.Пугачева и пособие по старостиАлла Пугачёва лишилась возможности получать пособие по старости в Израиле, так как в России у неё слишком высокая пенсия.Она получает (и продолжает получать) пенсию в 55 тысяч рублей. Сюда входят доплаты за звание и за то, что Пугачева - ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС (участвовала в концерте).В Израиле она могла бы получить аналогичное пособие - около 800 долларов в месяц. Но ей отказали, так как между Израилем и Россией действует закон "финансовой прозрачности".Супруг её, Галкин, безуспешно попытался снять с себя статус иноагента. Он продолжает выступать для эмигрантов. Но уже даже его зрители в соцсетях пишут: хватит издеваться над своей страной. И вообще, люди хотят просто юмора, без политики.Галкин сообщил, что хотел поехать "к старшей дочери" в Майами, но пока не решился. Речь идёт о проживающей в США Кристине Орбакайте, которая, как известно, на несколько лет старше самого Галкина.Почему же не отправиться туда всем семейством?Пугачёва прекрасно понимает, что никакой славы и статуса там у них не будет. Обычные эмигранты. Отсюда - молчание, размышления, приезд в Москву, отъезд. Скорее всего, она собирается вернуться.Без Галкина, судя по всему.Гвердцители и русский языкТамара Гвердцители позабыла русский язык и на русском теперь не поёт. Эмигранты в США, пришедшие на её концерт, были ошарашены. Они хотели вспомнить молодость, СССР, песни того времени. Но Тамара была непреклонна.Тамаре надо написать на афише: песен на русском не будет. И всё, проблемы нет. Правда, выступлений тоже не будет.Народная артистка России, лауреат премии Ленинского комсомола, Тамара Гвердцители должна бы сделать решительный шаг и отказаться от всех званий? От пенсии, доплат и так далее?Это, конечно, мелочи. Но как же противно на всё это лицемерие смотреть. Ну почему не отказаться от званий и пенсий из такой неподходящей для них страны? Ведь вы явно проявляете ненависть к своей теперь уже бывшей Роди не и к свему народу. Зачем же получать от них пособия и деньги, которые для вас в вашем нынешнем положении ничего не значат? Этого не сделал из релокантов никто.Шендерович в ГрузииШендеровича не пустили в Грузию. Так это же он призывал русских никуда не пускать? Железный занавес вроде бы требовал для русских, нет?Сначала Шендерович получил кетчупом в лицо в Литве.Теперь в Грузию не пустили. Где справедливость?Это она и есть. Шендерович, конечно, не учёл, что его тоже будут считать русским. Хотя, возможно, его не пускают просто из-за склочного характера. Да, может быть. Или не хотят, чтобы он в других странах ненависть разжигал?Ургант и ОхлобыстинИвана Урганта, того, что отметился черным квадратиком на аватарке в соцсетях, защищает Иван Охлобыстин.- Да, он либерал, да, он думает недальновидно. Да, проявил себя черным квадратиком. Но я бы вернул. Не видел, чтобы он кого-нибудь обижал или на Россию бочку катил.Он "не вкладывал зло", говорит Охлобыстин.Тяжело, конечно, разрывать дружеские, семейные узы или священные узы своей актерской гильдии.Но что значит "я бы вернул"?Дело же даже не в "черном квадратике". Не в трусливой "фиге в кармане".Ургант и его формат шоу (скопированный с аналогичных в США) устарели. Резко, в самый момент начала СВО, они оказались принадлежащими прошлому.Устарели Ургант, Галкин, Шендерович. Вот и зрители же пишут, что "не смешно". Просто ещё не понимают, почему. А уже никогда с ними не будет смешно.Тем временем происходят настоящие семейные драмы.Мария против отцаДочь знаменитого актёра Владимира Машкова, Мария Машкова, "мечтает увидеть отца в Гааге" за то, что он поддерживает политику государства.В это надо вдуматься. За какое же преступление Мария мечтать увидеть в суде отца? У него - другие политические взгляды. Машков поддерживает свою страну.И почему у либералов всё время разговоры "про Гаагу"?Инфантил очень хочет найти кого-то большого и сильного, кто будет наказывать "обидчика" вместо него. Такая фантазийная фигура для них обычно - США и американский президент. А также Европа и пресловутая Гаага.Мария Машкова пошла ещё дальше и заявила, что в России ей грозит 15 лет тюрьмы. За что? За побег? И это тоже частый бред либералов - мания величия.Либерал - равно инфантил. Это почти в 100 процентах случаев. Остальные - за деньги.Мария истерично призывает всех друзей покинуть Россию. Это тоже понятно. Не хочется оставаться одной, надо других собрать на "корабль дураков".Наташа Королёва и её мамаА вот мама Наташи Королевой, которая пришла на концерт украинских исполнителей в Майами с флагом Украины и кричала"Слава Украине!", тихо вернулась домой. Приехала на юбилей дочери.Удивительно мудро и сдержанно Наташа объяснила свою позицию: "Надо беречь родных людей, даже если у них другие взгляды".Наташа и Сергей Глушко, её муж, бывшие герои светской хроники и удивительных похождений, поступают абсолютно адекватно. С мамой - мир и любовь. Страну свою поддерживают.Это ещё одно открытие последнего времени. Более того, Сергей Глушко собирался идти на фронт. Он не проходит по возрасту, но он - лейтенант и имеет нужную военную специальность.Диана сделала выбор"Я никуда не уеду. Я остаюсь в своей стране, с моим народом, с моей культурой." Объяснение у Дианы Арбениной такое, немного расплывчатое: раз живу в этой стране, то разделяю всё со своим народом.А может, Арбенина сделала эти заявления, потому что в нескольких местах отменили её концерты? И в то же время, на других площадках она всё ещё собирается выступать.Ну частично, может быть, есть такая мотивация?Но в общем это, конечно, всё равно умнее, чем истерические слова "про Гаагу" для отца.Снимите статус!Земфира Рамазанова, Галкин, Макаревич, Моргенштерн, Варламов, Слепаков, - многие решили вдруг снять с себя статус иноагента. Подают в суды, проигрывают их. Что заставляет их идти на это? Желание вернуться, скорее всего. Но за статус, вернее, против него, им предстоит пока что безуспешная борьба.Никто их не ждёт. Устаревшие релоканты толкаются в дверях, надеясь продать здесь свои старомодные репризы. Не понимая, что время ушло. Время совершенно другое. А "ваши кудри, Шура, примелькались, и скоро вас начнут бить"."Релоканты одиноки и никому не нужны. Пусть себе живут... тоскливо вспоминая утраченное Отечество и былую славу", - пишет Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России.Трудно с этим не согласиться.Сами себя они называют релокантами - красивое вычурное нерусское слово. Но есть чисто русское обозначение того, кем они являются для всех нас - предатели.

https://ukraina.ru/20230429/1045749186.html

https://ukraina.ru/20230524/1046514538.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, алла пугачева, максим галкин, иван ургант