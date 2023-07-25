https://ukraina.ru/20230725/1048228564.html

Варшава лезет на рожон. Эксперты о роли Польши в российско-украинском конфликте

Варшава лезет на рожон. Эксперты о роли Польши в российско-украинском конфликте - 25.07.2023 Украина.ру

Варшава лезет на рожон. Эксперты о роли Польши в российско-украинском конфликте

Польский фактор в конфликте на Украине выходит на первый план. Вопросу безопасности на границе с западным соседом была посвящена и встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге

2023-07-25T06:53

2023-07-25T06:53

2023-07-25T08:53

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россия

украина

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Глава Белоруссии заявил, что передача украинских земель Польше неприемлема, и пообещал поддержку Западной Украине, если она попросит о помощи. Напомним, что 21 июля Владимир Путин на Совбезе сделал важное заявление: «Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши — это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним». Что значат эти информационные всплески вокруг польского фактора — рассуждали эксперты в своих соцсетях.Политолог Сергей МарковПочему Путин и Лукашенко обвиняют Польшу? Никто ясно понять не может. Наиболее вероятно, что российская разведка имеет информацию, что Польша и Литва тайно обсуждают в одностороннем порядке послать ограниченный воинский контингент на запад Украины под каким то предлогом. Это может быть большим шагов в эскалации, что может привести к прямому столкновению армии России и НАТО. Путин уже об этом говорил.И Путин предупреждает руководство ведущих стран НАТО о подготовке радикальной Польши к радикальным решениям, которые могут привести к эскалации и необратимым опасным последствиям.А подключение белорусской темы происходит по инициативе Лукашенко, который опасается вторжения на Белоруссию боевиков, подготовленных Польшей и Украиной.Политолог Юрий БаранчикКак Россия и Белоруссия могут предотвратить захват Польшей Западной Украины?Нынешний визит в Россию президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, безусловно, связан с активизацией американцами сценария «Коалиции желающих» — вступления в украинский конфликт ряда стран НАТО не под эгидой блока.Похоже, что сигнал с развёртыванием российского тактического ядерного оружия в Белоруссии не воспринят Западом серьёзно, — западные политики не верят в возможность перехода к его применению. Думаю, что решающую роль здесь сыграл директор ЦРУ Уильям Бёрнс, его тайные переговоры по Украине и его «успокоительные разговоры». Не зря Байден на днях включил его в состав своего кабинета. Основным фронтменом выступит Польша. Далее — Литва. На это указывает развёртывание совместного польско-литовско-украинского корпуса. Подтянется и Латвия и, возможно, Эстония с учётом того, что помогает Украине на самую большую долю от своего ВВП (более 1,2%).Очевидно, что через Румынию будет активирована «истребительная коалиция» для Украины с прицелом на Чёрное море, наш Черноморский флот и Крым. Недаром именно в Румынии будет сосредоточен этап специализированной подготовки украинских пилотов. Опасения нашего белорусского союзника по поводу присоединения Польшей Западной Украине вполне обоснованы. Это будет первый шаг. Второй — присоединение Западной Белоруссии. Оба этих региона для Варшавы объединены общим термином — Восточные кресы.Решить данную проблему можно. Ударом с белорусской территории по направлению на Луцк — Львов. С целью выхода ко всей границе Украины с Польшей, а далее всей границе со Словакией и Венгрией, и части границы с Румынией. И здесь группа «Вагнера» может сыграть роль первой скрипки. Тем более, как сказал вчера Григорьевич [Лукашенко], ребята настроены серьезно.Директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена ПанинаПочему «гиена Европы» никогда не станет «имперским тигром»?Сегодня Александр Лукашенко привёз на встречу с Владимиром Путиным карту переброски Вооружённых сил Польши к границам Союзного государства. Угроза для Белоруссии со стороны Польши очевидна, военные приготовления Варшавы зашли уже слишком далеко. Похоже, Варшава плохо воспринимает идущие из Москвы сигналы о том, что Россия прекрасно считывает польский сценарий нападения на Белоруссию и готова жёстко на него отреагировать.Правящая в Польше националистическая группировка под руководством Ярослава Качиньского фанатично верит в возможность восстановления Речи Посполитой и поглощения Украины с Белоруссией. Сейчас Польша находится на пике шовинистических настроений, предопределённых почти двадцатилетней пропагандистской кампанией, направленной на культивирование так называемого «польского мессианизма». В Варшаве считают, что настал благоприятный момент для воссоздания польской империи «от моря до моря», и, фактически, готовы вступить ради этого в войну и вовлечь в неё НАТО. «Гиена Европы», как назвали Польшу за участие в разделе Чехословакии [во Второй мировой войне], пытается играть роль тигра. Однако ресурсов для того, чтобы стать империей, как о том мечтают в Варшаве, у поляков нет. С военной точки зрения, Польша не имеет никаких шансов в войне против Союзного государства, равно как и шансов на то, что НАТО открыто пойдёт на поддержку этой авантюры вплоть до развязывания Третьей мировой войны. С другой стороны, несостоятельность Польши как гипотетической империи обусловлена и множеством иных факторов: исторических, культурных, социально-психологических. Способность к имперскому строительству подразумевает множество свойств, среди которых особое место занимает способность к стратегическому мышлению, к созданию интеграционных моделей, к формированию прочных коалиций и союзов. Все эти качества, если и присутствуют в польском государственном мышлении, то с обратным знаком — как полная противоположность тому, чем должна обладать имперская нация. Для Польши характерна ярко выраженная периферийность геополитического сознания. Польские империалисты всегда рассматривали свою страну как дополнение к наиболее могущественной геополитической силе. В Средние века и вплоть до наполеоновской эпохи этой силой была Франция, затем ей на смену пришли Великобритания и США.При этом в польском мышлении всегда присутствует абсолютная убеждённость в собственной значимости для западных покровителей. Никакие реальные исторические события, в ходе которых «старшие братья» на Западе без колебаний приносили Польшу в жертву ради собственных интересов, не могут поколебать этой иллюзии.Правящие круги Польши никогда не отличались способностью к рациональному анализу, адекватной оценке своего потенциала. Иррациональная склонность к завышенной оценке собственных ресурсов постоянно играет с поляками злую шутку. Поэтому на каждом новом витке истории имперские мечты поляков терпят фиаско, а польская государственность, по вполне объективным причинам, рушится и распадается на части. Сейчас в Польше на большом эмоциональном подъёме обсуждается высказывание главы Минобороны ФРГ, пообещавшего «защищать восточный фланг Польши». При этом поляков не смущает, что это заявление исходит от страны, у которой Варшава требует репараций на 1,3 трлн евро за материальный ущерб во время Второй мировой войны. Если бы у польских властей был хотя бы минимальный ресурс стратегического мышления, то, возможно, в Варшаве смогли бы понять, что и у Берлина может возникнуть желание вернуть свои земли — те самые «сталинские подарки», о которых ранее говорил президент России.Поэтому есть основания полагать, что в обозримой перспективе границы Польши снова будут меняться — в сторону значительного уменьшения. И винить в этом полякам придётся только себя. Впрочем, как раз этого они никогда не умели.Политолог Александр НосовичОбратите внимание, как по-разному звучали слова Путина об исторических притязаниях Польши на земли Западной Украины и Белоруссии. Белоруссия. Нападение на союзную Белоруссию будет расценено как нападение на Россию, на которое Россия ответит Польше всем имеющимся арсеналом средств (читайте статью С. Караганова в журнале «Профиль»). Украина. Если польские войска войдут в области Западной Украины, то они останутся там навсегда. Точка. Иными словами — пущай забирают. Отрезанный ломоть. Полтора года пишу, что российская власть рассматривает как выгодный для России сценарий решение проблемы Западной Украины руками Польши. А также решение проблемы самой Польши руками Польши. Пусть отравятся и подавятся друг другом, как Польша Пилсудского подавилась межвоенной Галичиной с её Шухевичем и Бандерой. Если Западную Украину удастся второй раз продать Варшаве, это будет стратегическая победа России и над Западной Украиной, и над Варшавой. Во всяком случае, так по всем признакам думают Путин, Нарышкин и другие. Но ни Гродно, ни Брест, и вообще ни метра союзного государства Россия польским войскам не отдастПолитолог Алексей ДзермантГипотетическая оккупация Польшей Западной Украины в виде новой унии или чего-то подобного для Беларуси является экзистенциальной угрозой. Поэтому вполне возможно, что на этом направлении мы можем отказаться от традиционной миролюбивой политики и перейти к действиям иного свойства. Например, практически помочь освободительной борьбе украинского народа. Польша получит постоянный очаг проблем и партизанскую войну.Бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович*Путин повышает ставки: морская блокада Украины, удары по портовой инфраструктуре, концентрация российских войск на Купянско-Лиманском направлении, а также переброска ядерного оружия в Беларусь и угроза Польше и Литве.Концентрируя силы ЧВК «Вагнер» в Беларуси, Кремль создаёт угрозу похода на Вильнюс, ведь до города всего 20 километров от границы.Реальная это угроза, информационная или гибридная – пока неизвестно, но Польша и Литва относятся к ней очень серьезно. Всё это похоже на повышение эскалации для торгов по деэскалации на гипотетических переговорах. В надежде на успех начала переговоров Кремль зачищает лидеров ультрапатриотических сил в РФ в лице Гиркина и его соратников, которым бы переговоры не понравились.Всей этой эскалации противостоят только силы обороны Украины, которые также могли бы встретить наёмников ЧВК «Вагнер» и в Литве. У нас есть большой положительный опыт противостояния и длинный счёт вагнеровцам.* Алексей Арестович признан в РФ террористом и экстремистом.

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зарубежье, эксклюзив, польша, россия, украина