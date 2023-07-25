"Они красавчики". Военный эксперт объяснил истерику Пригожина вокруг наступления ВСУ под Артемовском - 25.07.2023 Украина.ру
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"Они красавчики". Военный эксперт объяснил истерику Пригожина вокруг наступления ВСУ под Артемовском
"Они красавчики". Военный эксперт объяснил истерику Пригожина вокруг наступления ВСУ под Артемовском - 25.07.2023 Украина.ру
"Они красавчики". Военный эксперт объяснил истерику Пригожина вокруг наступления ВСУ под Артемовском
Как только противник ставит себе цели с привязкой к географии, он становится предсказуем со всеми вытекающими последствиями для его бронетехники и личного состава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Александр Полищук
2023-07-25T07:10
2023-07-25T07:10
новости
артемовск
пригожин
чвк "вагнер"
всу
офицеры
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По его словам, истерика Пригожина и некоторых командиров ЧВК "Вагнер" касательно происходящего вокруг Артемовска, когда "великой украинской перемогой" объявляется захват противником каких-нибудь высот или километров территории, объясняется не только хайпом, но и как ни странно, их низким уровнем оперативно-стратегического понимания происходящего.А если они все понимают, то они целенаправленно дискредитируют ВС РФ ради хайпа.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, артемовск, пригожин, чвк "вагнер", всу, офицеры
Новости, Артемовск, Пригожин, ЧВК "Вагнер", ВСУ, офицеры

"Они красавчики". Военный эксперт объяснил истерику Пригожина вокруг наступления ВСУ под Артемовском

07:10 25.07.2023
 
© Фото : скриншот видео пресс-службы Пригожина? TelegamЕвгений Пригожин и бойцы группы "Вагнер"
Евгений Пригожин и бойцы группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Фото : скриншот видео пресс-службы Пригожина? Telegam
Читать в
Как только противник ставит себе цели с привязкой к географии, он становится предсказуем со всеми вытекающими последствиями для его бронетехники и личного состава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Александр Полищук
По его словам, истерика Пригожина и некоторых командиров ЧВК "Вагнер" касательно происходящего вокруг Артемовска, когда "великой украинской перемогой" объявляется захват противником каких-нибудь высот или километров территории, объясняется не только хайпом, но и как ни странно, их низким уровнем оперативно-стратегического понимания происходящего.
"Хотя чего еще ждать от бывших офицеров уровня командир взвода - командир роты? Возможно, в тактике штурмовых действий они красавчики. Но сейчас на оперативном уровне они в упор не видят или не понимают, что противник застрял в полосе обеспечения, не дойдя даже до первой линии обороны", - считает собеседник издания.
А если они все понимают, то они целенаправленно дискредитируют ВС РФ ради хайпа.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиАртемовскПригожинЧВК "Вагнер"ВСУофицеры
 
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