https://ukraina.ru/20230725/1048223588.html

"Они красавчики". Военный эксперт объяснил истерику Пригожина вокруг наступления ВСУ под Артемовском

"Они красавчики". Военный эксперт объяснил истерику Пригожина вокруг наступления ВСУ под Артемовском - 25.07.2023 Украина.ру

"Они красавчики". Военный эксперт объяснил истерику Пригожина вокруг наступления ВСУ под Артемовском

Как только противник ставит себе цели с привязкой к географии, он становится предсказуем со всеми вытекающими последствиями для его бронетехники и личного состава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Александр Полищук

2023-07-25T07:10

2023-07-25T07:10

2023-07-25T07:10

новости

артемовск

пригожин

чвк "вагнер"

всу

офицеры

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По его словам, истерика Пригожина и некоторых командиров ЧВК "Вагнер" касательно происходящего вокруг Артемовска, когда "великой украинской перемогой" объявляется захват противником каких-нибудь высот или километров территории, объясняется не только хайпом, но и как ни странно, их низким уровнем оперативно-стратегического понимания происходящего.А если они все понимают, то они целенаправленно дискредитируют ВС РФ ради хайпа.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артемовск, пригожин, чвк "вагнер", всу, офицеры