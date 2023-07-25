https://ukraina.ru/20230725/1048223588.html
"Они красавчики". Военный эксперт объяснил истерику Пригожина вокруг наступления ВСУ под Артемовском
"Они красавчики". Военный эксперт объяснил истерику Пригожина вокруг наступления ВСУ под Артемовском - 25.07.2023 Украина.ру
"Они красавчики". Военный эксперт объяснил истерику Пригожина вокруг наступления ВСУ под Артемовском
Как только противник ставит себе цели с привязкой к географии, он становится предсказуем со всеми вытекающими последствиями для его бронетехники и личного состава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Александр Полищук
2023-07-25T07:10
2023-07-25T07:10
2023-07-25T07:10
новости
артемовск
пригожин
чвк "вагнер"
всу
офицеры
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По его словам, истерика Пригожина и некоторых командиров ЧВК "Вагнер" касательно происходящего вокруг Артемовска, когда "великой украинской перемогой" объявляется захват противником каких-нибудь высот или километров территории, объясняется не только хайпом, но и как ни странно, их низким уровнем оперативно-стратегического понимания происходящего.А если они все понимают, то они целенаправленно дискредитируют ВС РФ ради хайпа.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, артемовск, пригожин, чвк "вагнер", всу, офицеры
Новости, Артемовск, Пригожин, ЧВК "Вагнер", ВСУ, офицеры
"Они красавчики". Военный эксперт объяснил истерику Пригожина вокруг наступления ВСУ под Артемовском
Как только противник ставит себе цели с привязкой к географии, он становится предсказуем со всеми вытекающими последствиями для его бронетехники и личного состава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Александр Полищук
По его словам, истерика Пригожина и некоторых командиров ЧВК "Вагнер" касательно происходящего вокруг Артемовска, когда "великой украинской перемогой" объявляется захват противником каких-нибудь высот или километров территории, объясняется не только хайпом, но и как ни странно, их низким уровнем оперативно-стратегического понимания происходящего.
"Хотя чего еще ждать от бывших офицеров уровня командир взвода - командир роты? Возможно, в тактике штурмовых действий они красавчики. Но сейчас на оперативном уровне они в упор не видят или не понимают, что противник застрял в полосе обеспечения, не дойдя даже до первой линии обороны", - считает собеседник издания.
А если они все понимают, то они целенаправленно дискредитируют ВС РФ ради хайпа.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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