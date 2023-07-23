https://ukraina.ru/20230723/1048187993.html

Александр Полищук: Россия еще займет господствующие высоты, чтобы выкурить ВСУ из их "Восточной Пруссии"

Александр Полищук: Россия еще займет господствующие высоты, чтобы выкурить ВСУ из их "Восточной Пруссии" - 23.07.2023 Украина.ру

Александр Полищук: Россия еще займет господствующие высоты, чтобы выкурить ВСУ из их "Восточной Пруссии"

Сейчас наступление ВС РФ на Купянском и Краснолиманском направлениях носит постепенный характер. Мы не создаем никакие объединения "а-ля группа Попова" ради... Украина.ру, 23.07.2023

2023-07-23T07:57

2023-07-23T07:57

2023-07-23T07:57

интервью

россия

всу

сво

купянск

красный лиман

артемовск

великая отечественная война

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/18/1044713746_102:30:814:431_1920x0_80_0_0_305142ed094214d3cc06cd131b944b63.jpg.webp

Сейчас наступление ВС РФ на Купянском и Краснолиманском направлениях носит постепенный характер. Мы не создаем никакие объединения "а-ля группа Попова" ради захвата территорий или глубоких рейдов вроде того, что был в 1943 году на Запорожье. Мы занимаемся тем, что обозначили в целях СВО – демилитаризацией Украины. Мы уничтожаем живую силу и технику противника. Поэтому никакие новые операции "Скачок" или "Звезда" нам не нужны, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр ПолищукОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские войска сосредоточили в районе Купянска и Красного Лимана сосредоточили очень мощную группировку численностью более 100 тысяч личного состава, более 900 танков и 370 РСЗО.- Александр, на этом направлении у нас действительно есть тактические успехи. В какой степени сегодняшнее продвижение ВС РФ к этим городам напоминает ход Ворошиловградской наступательной операции Красной Армии 1943 года?- Сразу скажу насчет 100 тысячной российской группировки. Это явное преувеличение ради поднятия боевого духа. Когда наши боевые действия на этом направлении приостановятся, ВСУ начнут кричать, что они остановили 100 тысяч русских. И если русские остановились, то они им якобы нанесли огромные потери.Что касается Ворошиловградской операции, то не дай бог если попытаемся повторить план Ватутина, который нам все испортил зимой-весной и не дал развить успех летом 1943 года.Цель плана Ватутина была очевидна противнику. Ударом с севера на юг выйти к Азовскому морю и отрезать группировку фашистов. Немцы это просчитали зимой-весной и особенно летом 1943 года. Но по непонятной для меня причине Василевский каждый раз настаивал на реализации этого плана. И именно из-за него не был реализован Ростовский план по прорыву Миус-фронта и удару вдоль побережья Азовского моря в январе-феврале 1943 года.Напомню, что когда 1-ая танковая армия гитлеровцев в непотребном виде через Ростов выскочила с Кавказа, оборону под Ростовом остались держать всего две охранные дивизии и лишь 49 немецких танков. Если бы мы ударили там, то успех был бы большим. Но, к сожалению, вышло как вышло.Сейчас наступление ВС РФ на Купянском и Краснолиманском направлениях носит постепенный характер. Мы не создаем никакие объединения "а-ля группа Попова" ради захвата территорий или глубоких рейдов вроде того, что был в 1943 году на Запорожье. Мы занимаемся тем, что обозначили в целях СВО – демилитаризацией Украины. Мы уничтожаем живую силу и технику противника. Поэтому никакие новые операции "Скачок" или "Звезда" нам не нужны.Я вам больше скажу. СВО на Украине нельзя сравнивать с освобождением Украины 1943-44 годов. Кампания больше напоминает наши операции в Восточной Пруссии 1944-45 годов со всеми вытекающими - враждебное население, ждуны, предатели, наводчики и закладчики. А также плотная капитальная застройка, где каждый дом - это огневая точка, а жилой массив - это укрепрайон.Какая была первая наша полноценная операция в Восточной Пруссии? Гумбиннен-Гольдапская операция 3-го Белорусского фронта генерала Черняховского в октябре 1944 года. Кончилась она плохо. Поэтому торопиться не стоит.Повторюсь, Украина 1943-44 года это не Украина 2022-2023 года. Это враждебная территория с лютой русофобией, где нас "свои" не ждут.- Военное руководство Украины прямо заявляет, что намерены отбить Артемовск, потому что для них это дело чести. Выгодно ли нам возобновление новой "бахмутской мясорубки"?- Очень выгодно. Как только противник ставит себе цели с привязкой к географии, он становится предсказуем со всеми вытекающими последствиями для его бронетехники и личного состава.Кстати, истерика Пригожина и некоторых командиров ЧВК "Вагнер" касательно происходящего вокруг Артемовска, когда "великой украинской перемогой" объявляется захват противником каких-нибудь высот или километров территории, объясняется не только хайпом, но и как ни странно, их низким уровнем оперативно-стратегического понимания происходящего.Хотя чего еще ждать от бывших офицеров уровня командир взвода - командир роты? Возможно, в тактике штурмовых действий они красавчики. Но сейчас на оперативном уровне они в упор не видят или не понимают, что противник застрял в полосе обеспечения, не дойдя даже до первой линии обороны.А если они все понимают, то они целенаправленно дискредитируют ВС РФ ради хайпа.- И при обороне на Запорожье, и при обороне вокруг Артемовска ключевое значение сейчас имеет контроль над высотами. Насколько он был важен в годы Великой Отечественной войны?- Да, сейчас это важно. А тогда это было критически важно. Обзор поля боя и своевременное выявление подходящих резервов врага - это основа успеха.Нам во время Великой Отечественной войны всегда было тяжело наступать, поскольку благодаря географии западная сторона всегда выше восточной. Особенно это видно по берегам рек. И из-за отсутствия хорошей разведывательной авиации все наши артподготовки были менее эффективны, чем у немцев. Поэтому имея порой больше стволов мы хуже подавляли оборону противника. Отсюда и наши большие потери.Но надо заметить, что когда нам удавалось контролировать поле боя за счет высоты, мы наносили врагу серьезнейшие потери. Так летом 1943 года в конце июля немцы перебросили 2 танковый корпус СС на Миус-фронт, чтобы срезать наш плацдарм.План был серьезный, в операции участвовали пять танковых и панцергренадерских дивизии. В российской историографии это преподносят как бои местного значения по срезанию немцами нашего плацдарма. На самом деле это была стратегическая попытка Манштейна переломить ситуацию и в случае успеха либо ударить пятью подвижными дивизиями на Ростов, либо выйти во фланг и тыл Южному и Юго-Западному фронтам.О том, насколько это было все серьезно, говорит тот факт, что против Конева и Ватутина, которые готовили операцию "полководец Румянцев", немцы оставили всего четыре танковые дивизии (из них в первой линии только три). А для удара на Миусе немцы привлекли пять ударных соединений уже в первый день операции.Но все закончилось у высоты 213,9 в районе Степановки. Только корпус СС за два дня потерял там 1300 человек и 105 танков. Глобальный план Манштейна изменить ход операции в свою сторону рухнул.Поэтому фактор высоты, обзора, воздушной разведки - имеет колоссальнейшее значение при ведении боевых действий.- В сражениях Второй мировой войны побеждал тот, у кого были крупные и эффективные танковые соединения. Сейчас что-то может их заменить?- На поле боя ничто не может заменить танк. Как говорил конструктор Грабин, "танк - это повозка для пушки". И сейчас это все проявляется наиболее ярко. В ходе СВО наши танки полностью стали танками непосредственной поддержки пехоты, и ни о каких глубоких рейдах не может быть и речи. Но более мощной замены танку, который в бою может решить любую задачу в интересах пехоты, до сих пор нет и не будет. На примере французской бронетехники видно, что никаких колесные машины с тонкой броней не способны заменить танк, даже имея схожую с ним пушку.- Очень многие военкоры, эксперты и историки говорят о том, что Россия не одержит победу в СВО без стратегических наступательных операций. Но вы считаете, что они нам вообще не нужны. Почему?- Это неправильная постановка вопроса.Для нас, ученных на уроках истории Великой Отечественной войны, стратегические операции - это когда массы пехоты и танков идут вперед, проходя десятки и сотни километров и освобождая (захватывая) десятки и сотни населенных пунктов. На самом деле сейчас мы тоже проводим стратегическую операцию в СВО. Только оборонительную.То, что противник застрял в полосе обеспечение, а все репортажи военкоров крутятся вокруг полуторадесятков населенных пунктов в серой зоне, совсем не означает, что операция не стратегическая.Более того, когда историки и военкоры несут ересь про сравнение СВО и ВОВ, они забывают главное – цели. Для нас в ВОВ целью было освобождение территории. А сейчас для нас цель - демилитаризация и денацификация Украины. Уничтожение живой силы и техники, а также иного военного потенциала. Перевожу на бытовой - не захват и присоединение территории или городов Украины, а много сожженных танков и бронемашин, а также много уничтоженных наемников, националистов и военнослужащих ВСУ.Поэтому когда военкоры, историки и блогеры истерят по поводу потерянного населенного пункта, в который зашел взвод ВСУ, они проявляют свое невежество в понимании целей СВО.Более того, если сейчас ВСУ сделает отскок 30 километров вглубь своей территории, оставив аръергарды для задержки наших войск, и начнут срочно строить свою линию обороны с опорой на натовские танки, мы не сразу вперед пойдем.Они своими атаками настолько сейчас помогают нам в реализации нашего замысла по демилитаризации, что их отход порушит нам многие планы.

https://ukraina.ru/20230505/1045963020.html

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, сво, купянск, красный лиман, артемовск, великая отечественная война, германия