https://ukraina.ru/20230724/1048219622.html

Владимир Ераносян об ударах по Крыму ракетами ATACMS, тактике Жукова и десантах на побережье Черного моря

Владимир Ераносян об ударах по Крыму ракетами ATACMS, тактике Жукова и десантах на побережье Черного моря - 24.07.2023 Украина.ру

Владимир Ераносян об ударах по Крыму ракетами ATACMS, тактике Жукова и десантах на побережье Черного моря

Крым – это форпост России в акватории Черного моря. Уходить отсюда Черноморский флот не будет ни при каких обстоятельствах, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян

2023-07-24T16:18

2023-07-24T16:18

2023-07-24T17:29

интервью

владимир ераносян

черноморский флот

черное море

украина

турция

ракеты

крым

точка-у

бастион

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес призвал поставить на Украину дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы сделать Крым "непригодным для обороны российскими войсками" и заставить Черноморский флот России передислоцироваться в Новороссийск.- Владимир Максимович, насколько большую угрозу эти ракеты представляют для базы ЧФ РФ в Крыму?- Предполагаемая поставка ATACMS которые могут запускаться с платформы M270 MLRS и РСЗО HIMARS, не сможет повлиять на дислокацию Черноморского флота и военных частей на Крымском полуострове. Крым – это форпост России в акватории Черного моря. Уходить отсюда Черноморский флот не будет ни при каких обстоятельствах.Как показывает практика, наши системы ПВО сбивают 99% дальнобойных баллистических ракет противника. Это украинские ракеты "Гром", которые выпускались ОКБ "Южное". При содействии инвестиций Саудовской Аравии этот проект был запущен. Они уже атаковали Крым, но сбивались нашими комплексами ПВО. Это аналог "Искандера", дальность этих ракет – 300 км. Боевая часть – осколочно-фугасная кассетного типа с инерциальной системой наведения. "Гром" – тяжелая ракета, весит примерно 3,5 тонны, боевая часть – 400 кг. Площадь поражения – гектар.Что касается оперативно-тактических, а ATACMS является оперативно-тактической ракетой, нельзя сказать, что у Украины их не было. Больше 200 установок "Точки-У" сохранялось после развала СССР. Это тоже дальнобойные ракеты, хотя летят они на 120 км. Но переход Украины к методам террористической войны означает ставку на нанесение ударов издалека. Для этого они используют оперативно-тактические ракеты, БПЛА и переоборудованный под камикадзе дрон с турбореактивным двигателем Ту-141 "Стриж" еще советской разработки.По поводу ATACMS надо отметить, что на Черноморском флоте есть все системы ПВО, которые могут их сбивать ракеты ближнего и дальнего радиуса действия. Эти системы уже сбивали "Громы", поражают "Точки – У" и HIMARS. Мало того, они их даже глушат с помощью РЭБ. То есть если ATACMS появятся на вооружении, а я думаю они уже поступили на Украину, эту угрозу есть чем купировать.- А если рассмотреть другой сценарий: станет ли Турция соблюдать Конвенцию Монтре, если НАТО решит отправить крупнотоннажные корабли, в том числе авианосцы в акваторию Черного моря, для обеспечения вывоза украинского зерна?- Если турки прекращают соблюдать конвенцию Монтре 1936 года, в таком случае мы прекращаем работать с Анкарой по "Турецкому потоку" и укреплять другие связи. Спецоперация когда-нибудь закончится, наступит мир, и Турция заинтересована в развитии экономических отношений. Это торговые, строительные и атомные контракты. Поэтому не думаю, что Эрдоган пойдет на то, чтобы эскалировать ситуацию. Но если он все-таки на это пойдет, то у России есть ответ. Этим ответом может быть уничтожение украинской портовой инфраструктуры под корень.Если НАТО начинает сопровождать грузы, мы не сможем подняться по трапу и проверить судно от кормы до носа. Если бы у нас были совместные подразделения турецко-российские подразделения, какие турки создали с грузинами и азербайджанцами для охраны нефтепровода Джейхан-Джермук, можно было бы заходить на борт на предмет досмотра. Турки могли бы это делать вместе с российскими морпехами, но не пошли на это. Ну, что ж…Что касается сил ЧФ России, которые контролируют акваторию Черного моря, то наш флот усилился за последние 10 лет. У нас есть шесть подлодок серии 636.3 проекта "Варшавянка", новые МРК проекта "Буян-М" с "Калибрами", новейшие системы противоракетной и береговой обороны в Крыму, которая покрывает всю акваторию до турецких берегов, не говоря о Румынии.Напомню, гражданские суда, которые после выхода России из зерновой сделки будут курсировать по маршруту вдоль биосферного заповедник от Белгород-Днестровского до Констанцы, будут рассматриваться как военные объекты. Если наш президент об этом заявил, значит у него есть все основания полагать, что эти суда используются для поставок вооружений и запуска дронов.Если беспилотные надводные аппараты норвежского производства Kongsberg Defence или украинские "Микола-3" запускаются с зерновоза в Севастопольской бухте или у западного побережья Крыма, то топлива им понадобится меньше. А чем меньше топлива, и тем больше боезаряда, тем опаснее он для Севастопольской гавани – главной базы Черноморского флота.Если Россия заявляет, что будет рассматривать эти зерновозы как потенциальную военную угрозу, как логистику, которая может обеспечивать поставку вооружений, то они будут уничтожаться. Для этого есть береговые ракетные комплексы "Бастион", "Бал", дальнобойные ракеты "Оникс" и истребительная авиация, дислоцированная в акватории Черного моря.- А как с точки зрения современной военно-морской науки оценивается актуальность десантов на побережье Черного моря, которое пока находится под контролем Киева?- Вопрос очень хороший. Даже с учетом наличия на Черном море группировки десантных кораблей, которые пришли сюда до начала СВО, мы понимаем, что наземная операция с использованием морской пехоты оказалась более эффективной.Есть несколько факторов, которые затрудняют ее проведение: обеспечение Западом Украины противокорабельными ракетами "Гарпун", включая наземные установки, второе – минирование побережья.Наше командование, если будет принимать решение о проведении десантной операции, будет исходить из той тактики, которая проявила большую эффективность. А это тактика активной обороны. Обратите внимание на то, как мы ведем себя с 4 июня. Это тактика Жукова, тактика Халхин-Гола. Это истощение противника, уничтожение живой силы и техники, глубоко эшелонированная оборона, уничтожение боевого духа противника и только потом решение оперативно-стратегических задач.Всех планов Генштаба мы знать не можем, но по оценкам экспертов, у нас есть достаточно инструментов и без десантной операции для решения тактических задач и выхода на оперативный простор.

https://ukraina.ru/20210413/1031121404.html

https://ukraina.ru/20230724/1048198372.html

https://ukraina.ru/20230724/1048208805.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, владимир ераносян, черноморский флот, черное море, украина, турция, ракеты, крым, точка-у, бастион