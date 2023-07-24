https://ukraina.ru/20230724/1048198372.html

Зерновая сделка: военное измерение. Все упирается в американские ракеты ATACMS

Зерновая сделка: военное измерение. Все упирается в американские ракеты ATACMS - 24.07.2023 Украина.ру

Зерновая сделка: военное измерение. Все упирается в американские ракеты ATACMS

Как известно, зерновая сделка прекратилась 17 июля 2023 года, после того как Россия отказалась участвовать в ней из-за несоблюдения участниками соглашения условий, предложенных Москвой

2023-07-24T07:52

2023-07-24T07:52

2023-07-24T09:16

эксклюзив

украина

зерновая сделка

россия

сша

владимир скачко

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И вот выход России из зерновой сделки Украина хочет превратить в полноценную войну в Черном море, а ее западные союзники уже практически создали для этого все необходимое — поставили Киеву дальнобойные ракеты и по требованию Киева хотят вытеснить Черноморский флот России из Крыма. Для Запада это один из выходов.И речь идет вот о чем. После того как Россия предупредила, что с 20 июля 2023 года все суда, следующие в украинские порты Черного моря, будут рассматриваться российской стороной как перевозчики грузов военного назначения, а Украина требует возить зерно по морю в прежнем режиме без России и все же ударила дальнобойными ракетами по Крыму и начала активно применять кассетные боеприпасы на фронтах спецвоенной операции (СВО), осталось только дождаться поставок американских ракет ATACMS. И тогда последними препятствиями для развязывания полномасштабной войны на Черном море могут остаться лишь сдержанность России да осторожность и нежелание Запада втягиваться в такую войну. Она вполне может стать Третьей мировой. И ядерной.На фоне прекращения функционирования зерновой сделки и сворачиванием морского гуманитарного коридора диспозиция на Черном море сегодня такова: Россия, по словам официального представителя ее МИД Марии Захаровой, может возобновить свое участие в «зерновой сделке», если будут выполнены все ее условия. И ООН в течение трех месяцев выполнит меморандум по вывозу российских зерна и минудобрений. Несмотря даже на атаку Крымского поста и выдачу Анкарой Киеву командиров украинского полка «Азов»*, признанного в России террористической организацией. Россия ждет и параллельно высокоточными боеприпасами уничтожает портовую инфраструктуру Украины, чтобы туда по морю не шло западное оружие.Украина потребовала продолжения сделки силами только Украины и Турции, для чего предложила так называемый каботажный путь вывоза: из одесских портов вдоль западного побережья Черного моря — Румынии и Болгарии, в сопровождении военных кораблей Турции и гарантий безопасности со стороны НАТО, в первую очередь англосаксов из США и Великобритании. Для этого Киев потребовал от Запада помочь ему или самому обеспечить полный вывод западной части Черного моря из-под какого-либо российского контроля и сохранение в целостности всех объектов и инфраструктуры стратегических черноморских портов Украины.Турция, в принципе, готова поддержать Украину и односторонне поучаствовать в зерновой сделке (там ее прибыль, а ее турки терять не любят и не могут, ибо в кризисе) без России, но при одном условии: если флот и авиация России не смогут напрямую угрожать турецкому флоту. В обоих направлениях — на Украину и с нее. А как это возможно, если Россия выполнит свое обещание и будет топить все, что может везти оружие? Плюс, конечно, нужны страховщики, которые страховали бы сделку на всех ее этапах, а их (ни страховщиков, ни этапов) пока нет.Великобритания, заинтересованная в ослаблении России на Черном море, силами военно-морского штаба Королевского ВМС и своего Объединенного разведывательного комитета рассматривает план по реализации зерновой сделки без России. Но и у Лондона все упирается в обеспечение безопасности портов Одессы и нейтрализации Черноморского флота России как главного источника ракетных ударов по инфраструктуре черноморских портов Украины.При этом Великобритания, а за ней и Франция уже поставили Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью поражения в пределах 300 км и SCALP-EG, крылатые ракеты воздушного базирования, чья дальность может достигать 560 км.От участия в дальнейшей эскалации СВО и перерастании ее в полномасштабную войну отказалась пока только Германия, не дав разрешения на поставки на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus. Несмотря на давление. Но под общим натиском, скорее всего, падет и Берлин и все поставит.Более того, уже известно, что, по сообщениям военкоров, телеграм-каналов и СМИ, сутки назад ВСУ выпустили две британские крылатые ракеты Storm Shadow по поселку Октябрьское в Красногвардейском районе Крыма. Под удар попали нефтехранилище и склад боеприпасов Черноморского флота, и в зоне инцидента возникло крупное возгорание.Этот запуск стал первым случаем применения дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов по целям на территории Республики Крым. И как вчера заявил украинский президент Владимир Зеленский, на фоне подготовки украинского командования ко второй фазе наступления, атаки на тыловые объекты российских войск будут только увеличиваться, в том числе по Крымскому мосту. К тому же Зеленский пообещал «отомстить и ответить» за удары по Одессе.На днях сразу двое отставных американских военных потребовали от США не бояться России, а дать ей полноценный отпор на Черном море. И вообще, сделать более весомыми попытки для более жесткого и продуктивного влияния на Черноморский флот, чтобы переломить ситуацию на фронтах СВО в свою пользу. Вот для этого и нужны ракеты ATACMS. Об этом прямо говорит бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес, который так и написал в Twitter: «Украинские военные работают над тем, чтобы сделать Крым непригодным для обороны российскими войсками. Было бы разумно, если бы мы помогли им с ATACMS. Тогда Черноморский флот был бы вынужден передислоцироваться в Новороссийск».Вторит ему, по данным журнала Foreign Policy, и экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис. Он призвал НАТО выступить с «предупреждением» в адрес Черноморского флота России, а в случае атаки на корабли с зерном «открывать ответный огонь». По его мнению, у НАТО и США достаточно возможностей для сопровождения грузов зерна совместно с тремя крупными странами НАТО в Черном море (Болгарией, Румынией и Турцией).Другими словами, плевать на Конвенцию Монтре, в конфликт на море втягиваются все. И осталось только дождаться ракеты еще и из США.Помощник по нацбезопасности американского президента Джейк Салливан заявил, что его шеф, президент США Джо Байден, все реже приходя в сознание, тем не менее обсуждает со всеми, в том числе и с Зеленским, возможность поставок Киеву ракет большей дальности ATACMS.Справочники и та же «Википедия» утверждают, что ATACMS (Army TACtical Missile System, буквально Армейский тактический ракетный комплекс) — это твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля», производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 километров. И запускать ее можно с реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 MLRS и M142 HIMARS. Последние уже поставлены на Украину, так что только поставляй им ракеты, и можно вдребезги разносить объекты хоть в Крыму, хоть на «материковой» России, хоть корабли Черноморского флота с базой в Севастополе. Как говорится, в глубину российской обороны: по пунктам управления, складам боеприпасов, аэродромам, логистическим узлам, всевозможным резервам и т. д.По данным американской газеты Washington Post, США на данный момент «твердо придерживаются отказа от отправки ракет большой дальности на Украину», в первую очередь баллистических ракет ATACMS. Газета утверждает, что «не было предметного обсуждения этого вопроса в течение нескольких месяцев», ибо «в Пентагоне уверены, что у Киева есть другие, более насущные потребности, чем ATACMS, и опасается, что отправка на Украину достаточного количества оружия, чтобы изменить ситуацию на поле боя, серьезно подорвет готовность США к другим возможным конфликтам».То есть идет повтор старой мантры о том, что США-де опасаются открытой войны с Россией. Однако все очень похоже на отвлекающие-успокоительный маневр, другими словами — на ложь, призванную усыпить бдительность и успокоить Россию. Уже давно известно, что США: а) если говорят, что не будут что-то поставлять, значит, обязательно поставят; б) не исключено, уже поставили, и сейчас только пускают камуфляжную пыль завесы.И очень похоже именно на это. И потому, что другие СМИ ранее неоднократно давали информацию о возможности поставок Украине ракет ATACMS, о чем, собственно, поведал и мистер Салливан, вблизи наблюдающий мыслительные потуги Байдена.Следовательно, и США, скорее всего, тоже не останутся в стороне: как же, «лидер западного мира», а прячется в кустах с поставками «средств борьбы за свободу».Но главный тактический сиюминутный, можно даже сказать, конъюнктурный стимул для поставок в том, что вожделенное и обещанное, как победное украинское наступление, на которое Запад сделал большую ставку, захлебывается, истребители F-16 помочь контрнаступу уже не успевают (пилотов только начали готовить из числа украинцев — не погибать же в полях Украины славным сынам Запада), а вот ракеты ATACMS очень быстро можно поставить и перейти к применению, чтобы наносить ощутимые и болезненные удары.А есть же еще стратегические далекоидущие соображения. Ведь не надо быть великим политико-военным стратегом, чтобы понимать, что преследует Запада на Черном море и вообще.Во-первых, на то, чтобы вывести их игры возможности Крыма. И военные, и логистические, и политические. Потеря этого «плавучего авианосца» лишит Черноморский флот России главной базы. Но даже не в этом цимес. Нейтрализация Крыма будет иметь политическое значение: в 2014 году Крым уходил в родную гавань, чтобы символизировать «собирание российских земель». И они начали собираться, а сейчас получится, что Россия их собирает, но защитить не может.Запад таким образом может выбить из рук российской власти мощнейший символ, мобилизационный патриотический и духовный ресурс, объединительное начало российского общества (даже его уже сейчас шатающегося патриотического сегмента в первую очередь).Во-вторых, уход Черноморского флота из Севастополя и Крыма на базы в Новороссийск не спасет его. А если и спасет, то ненадолго – до поставок еще более дальнобойных ракет. А вот новые российские земли в Причерноморье и сам полуостров уход ЧФ РФ сделают совершенно беззащитными перед ВСУ и возрожденным ВМФ Украины. Под украинскими ударами окажутся и крымские города, и Мариуполь, и Мелитополь, и все остальное.И наконец, в-третьих, такие стратегические и тактические военные потери России сделают ее более сговорчивой на переговорах по результатам СВО. А значит, оставят будущую Украину неизменной — без демилитаризации и денацификации. Более того, дадут ей временной люфт для того, чтобы перевооружиться, перегруппировать старые и накопить новые силы для новой же войны с Россией.Но соглашение о мире вполне может стать «Минском-3» — обманным документом, решающим тактические проблемы. Потому что нанести стратегическое поражение России — это задание Запада не на один день. После нынешней холодной и горячей войн на Украине Запад уже не выпустит Россию, как он после 1991 года, развалив СССР, выпустил и не развалил Россию.Такова, увы, геополитическая логика происходящего. Реакция Москвы на все происходящее, разумеется, есть и давно: 15 сентября 2022 года об этом одной из первых от имени МИД России это в адрес США заявила Захарова: «Если Вашингтон примет решение, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта».Теперь министр обороны Сергей Шойгу уже обещал «незамедлительно» ударить по центрам принятия решений на Украине в случае атаки на Крым. Более того, только ленивый в России не говорил, что поставки Киеву ракет будут означать участие поставщиков в войне, и Россия ударит по ним, как по законным целям. Говорил это и президент России Владимир Путин. И Россия должна что-то придумать и обязательно придумает, потому что речь идет о ее выживании.Но вот что будет, если Россия таки перейдет от слов к делам? Этого-то пока Запад и боится. Но долго ли будет бояться?* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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