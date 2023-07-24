Кремль указал на угрозу для Крымского моста - 24.07.2023 Украина.ру
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Кремль указал на угрозу для Крымского моста
Кремль указал на угрозу для Крымского моста - 24.07.2023 Украина.ру
Кремль указал на угрозу для Крымского моста
Обнаруженные следы взрывчатки на украинском судне с зерном говорят о том, что опасность для Крымского моста существует. Об этом 24 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-07-24T14:05
2023-07-24T14:15
фсб
кремль
дмитрий песков
судно
взрывчатка
новости
крымский мост
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"Конечно же, обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер, проверочных мероприятий, которые выполняет наш соответствующий орган. Действительно, обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть. Это требует постоянного уровня повышенной бдительности", - заявил официальный представитель Кремля.На днях на борту сухогруза, который шел из Турции в Россию через Керченский пролив, выявили следы взрывчатки. В ЦОС ФСБ в понедельник отметили, что указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины.
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фсб, кремль, дмитрий песков, судно, взрывчатка, новости, крымский мост
ФСБ, Кремль, Дмитрий Песков, судно, взрывчатка, Новости, Крымский мост

Кремль указал на угрозу для Крымского моста

14:05 24.07.2023 (обновлено: 14:15 24.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Обнаруженные следы взрывчатки на украинском судне с зерном говорят о том, что опасность для Крымского моста существует. Об этом 24 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Конечно же, обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер, проверочных мероприятий, которые выполняет наш соответствующий орган. Действительно, обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть. Это требует постоянного уровня повышенной бдительности", - заявил официальный представитель Кремля.
На днях на борту сухогруза, который шел из Турции в Россию через Керченский пролив, выявили следы взрывчатки. В ЦОС ФСБ в понедельник отметили, что указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины.
ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации в Калужской области
09:10
ФСБ сообщила о следах взрывчатки в трюме сухогруза, следовавшего в Ростов-на-ДонуНа днях в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, были обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила, а также выявлены признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза. Об этом 24 июля сообщает ЦОС ФСБ
 
ФСБКремльДмитрий ПесковсудновзрывчаткаНовостиКрымский мост
 
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