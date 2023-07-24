https://ukraina.ru/20230724/1048215009.html

Кремль указал на угрозу для Крымского моста

Кремль указал на угрозу для Крымского моста - 24.07.2023 Украина.ру

Кремль указал на угрозу для Крымского моста

Обнаруженные следы взрывчатки на украинском судне с зерном говорят о том, что опасность для Крымского моста существует. Об этом 24 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-07-24T14:05

2023-07-24T14:05

2023-07-24T14:15

фсб

кремль

дмитрий песков

судно

взрывчатка

новости

крымский мост

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"Конечно же, обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер, проверочных мероприятий, которые выполняет наш соответствующий орган. Действительно, обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть. Это требует постоянного уровня повышенной бдительности", - заявил официальный представитель Кремля.На днях на борту сухогруза, который шел из Турции в Россию через Керченский пролив, выявили следы взрывчатки. В ЦОС ФСБ в понедельник отметили, что указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины.

https://ukraina.ru/20230724/1048200838.html

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фсб, кремль, дмитрий песков, судно, взрывчатка, новости, крымский мост