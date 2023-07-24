Кремль указал на угрозу для Крымского моста
14:05 24.07.2023 (обновлено: 14:15 24.07.2023)
Обнаруженные следы взрывчатки на украинском судне с зерном говорят о том, что опасность для Крымского моста существует. Об этом 24 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Конечно же, обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер, проверочных мероприятий, которые выполняет наш соответствующий орган. Действительно, обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть. Это требует постоянного уровня повышенной бдительности", - заявил официальный представитель Кремля.
На днях на борту сухогруза, который шел из Турции в Россию через Керченский пролив, выявили следы взрывчатки. В ЦОС ФСБ в понедельник отметили, что указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины.
09:10ФСБ сообщила о следах взрывчатки в трюме сухогруза, следовавшего в Ростов-на-ДонуНа днях в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, были обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила, а также выявлены признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза. Об этом 24 июля сообщает ЦОС ФСБ