Поезда на Крымский полуостров следуют с задержкой
После ЧП в Джанкойском районе несколько поездов по направлению в Крым следуют с задержкой. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" 24 июля
После задержки возобновлено движение поездов на перегоне Джанкой – Урожайная в Крыму. Составы следуют с опозданием, сообщили в компании. Время задержки рейсов составляет от 1 часа до 2,5 часов.
"Все поезда, задержанные из-за ЧП на перегоне Джанкой – Урожайная в Крыму, отправлены. Они следуют с опозданием от часа до двух с половиной часов", - говорится в сообщении.
- поезд № 316 Адлер – Симферополь следует с опозданием на 1 час 20 минут;
- поезд № 92 Москва – Севастополь следует с опозданием на 2 часа 30 минут;
- поезд № 177 Москва – Симферополь следует с опозданием на 1 час 26 минут;
- поезд № 028 Москва – Симферополь следует с опозданием на 1 час 30 минут;
- поезд № 179 Санкт-Петербург – Евпатория следует с опозданием на 1 час.
Если поезд не указан, значит на данный момент он идёт по расписанию.
В компании сообщили, что время задержки поезда может существенно сократится к моменту прибытия в пункт назначения. Руководством компании принимаются все меры, чтобы составы вовремя пришли на конечную станцию.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 украинских беспилотников. По его словам Аксёнова, в Джанкойском районе Крыма беспилотник попал в склад боеприпасов. Обломками еще одного БПЛА был поврежден частный дом в Кировском районе полуострова.
Аксёнов сообщил, что принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в Джанкойском районе в районе в радиусе пяти километров от места ЧП.