https://ukraina.ru/20230724/1048206982.html

Поезда на Крымский полуостров следуют с задержкой

Поезда на Крымский полуостров следуют с задержкой - 24.07.2023 Украина.ру

Поезда на Крымский полуостров следуют с задержкой

После ЧП в Джанкойском районе несколько поездов по направлению в Крым следуют с задержкой. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" 24 июля

2023-07-24T11:40

2023-07-24T11:40

2023-07-24T11:40

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После задержки возобновлено движение поездов на перегоне Джанкой – Урожайная в Крыму. Составы следуют с опозданием, сообщили в компании. Время задержки рейсов составляет от 1 часа до 2,5 часов.- поезд № 316 Адлер – Симферополь следует с опозданием на 1 час 20 минут;- поезд № 92 Москва – Севастополь следует с опозданием на 2 часа 30 минут;- поезд № 177 Москва – Симферополь следует с опозданием на 1 час 26 минут;- поезд № 028 Москва – Симферополь следует с опозданием на 1 час 30 минут;- поезд № 179 Санкт-Петербург – Евпатория следует с опозданием на 1 час.Если поезд не указан, значит на данный момент он идёт по расписанию.В компании сообщили, что время задержки поезда может существенно сократится к моменту прибытия в пункт назначения. Руководством компании принимаются все меры, чтобы составы вовремя пришли на конечную станцию.Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 украинских беспилотников. По его словам Аксёнова, в Джанкойском районе Крыма беспилотник попал в склад боеприпасов. Обломками еще одного БПЛА был поврежден частный дом в Кировском районе полуострова.Аксёнов сообщил, что принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в Джанкойском районе в районе в радиусе пяти километров от места ЧП.

https://ukraina.ru/20230724/1048205992.html

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новости, крым, беспилотники, железная дорога, задержка