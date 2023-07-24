Поезда на Крымский полуостров следуют с задержкой - 24.07.2023 Украина.ру
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Поезда на Крымский полуостров следуют с задержкой
Поезда на Крымский полуостров следуют с задержкой - 24.07.2023 Украина.ру
Поезда на Крымский полуостров следуют с задержкой
После ЧП в Джанкойском районе несколько поездов по направлению в Крым следуют с задержкой. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" 24 июля
2023-07-24T11:40
2023-07-24T11:40
новости
крым
беспилотники
железная дорога
задержка
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После задержки возобновлено движение поездов на перегоне Джанкой – Урожайная в Крыму. Составы следуют с опозданием, сообщили в компании. Время задержки рейсов составляет от 1 часа до 2,5 часов.- поезд № 316 Адлер – Симферополь следует с опозданием на 1 час 20 минут;- поезд № 92 Москва – Севастополь следует с опозданием на 2 часа 30 минут;- поезд № 177 Москва – Симферополь следует с опозданием на 1 час 26 минут;- поезд № 028 Москва – Симферополь следует с опозданием на 1 час 30 минут;- поезд № 179 Санкт-Петербург – Евпатория следует с опозданием на 1 час.Если поезд не указан, значит на данный момент он идёт по расписанию.В компании сообщили, что время задержки поезда может существенно сократится к моменту прибытия в пункт назначения. Руководством компании принимаются все меры, чтобы составы вовремя пришли на конечную станцию.Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 украинских беспилотников. По его словам Аксёнова, в Джанкойском районе Крыма беспилотник попал в склад боеприпасов. Обломками еще одного БПЛА был поврежден частный дом в Кировском районе полуострова.Аксёнов сообщил, что принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в Джанкойском районе в районе в радиусе пяти километров от места ЧП.
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новости, крым, беспилотники, железная дорога, задержка
Новости, Крым, беспилотники, железная дорога, задержка

Поезда на Крымский полуостров следуют с задержкой

11:40 24.07.2023
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкЗапуск поездов "Таврия" между Москвой и Феодосией
Запуск поездов Таврия между Москвой и Феодосией - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Макс Ветров
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После ЧП в Джанкойском районе несколько поездов по направлению в Крым следуют с задержкой. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" 24 июля
После задержки возобновлено движение поездов на перегоне Джанкой – Урожайная в Крыму. Составы следуют с опозданием, сообщили в компании. Время задержки рейсов составляет от 1 часа до 2,5 часов.
"Все поезда, задержанные из-за ЧП на перегоне Джанкой – Урожайная в Крыму, отправлены. Они следуют с опозданием от часа до двух с половиной часов", - говорится в сообщении.
- поезд № 316 Адлер – Симферополь следует с опозданием на 1 час 20 минут;
- поезд № 92 Москва – Севастополь следует с опозданием на 2 часа 30 минут;
- поезд № 177 Москва – Симферополь следует с опозданием на 1 час 26 минут;
- поезд № 028 Москва – Симферополь следует с опозданием на 1 час 30 минут;
- поезд № 179 Санкт-Петербург – Евпатория следует с опозданием на 1 час.
Если поезд не указан, значит на данный момент он идёт по расписанию.
В компании сообщили, что время задержки поезда может существенно сократится к моменту прибытия в пункт назначения. Руководством компании принимаются все меры, чтобы составы вовремя пришли на конечную станцию.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 украинских беспилотников. По его словам Аксёнова, в Джанкойском районе Крыма беспилотник попал в склад боеприпасов. Обломками еще одного БПЛА был поврежден частный дом в Кировском районе полуострова.
Аксёнов сообщил, что принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в Джанкойском районе в районе в радиусе пяти километров от места ЧП.
Открытие движения по первой очереди трассы Таврида - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
10:55
В Джанкойском районе Крыма возобновлено движение поездов и автомобилейВ Крыму между станциями Урожайная и Джанкой после ограничения движения возобновлено движение поездов. Об этом 24 июля сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в телеграм-канале
 
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