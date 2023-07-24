Аксенов сообщил об эвакуации населения из-за атаки беспилотников на Крым - 24.07.2023 Украина.ру
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Аксенов сообщил об эвакуации населения из-за атаки беспилотников на Крым
Аксенов сообщил об эвакуации населения из-за атаки беспилотников на Крым - 24.07.2023 Украина.ру
Аксенов сообщил об эвакуации населения из-за атаки беспилотников на Крым
Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе, где произошло попадание в склад с боеприпасами. Об этом сообщил 24 июля глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале
2023-07-24T09:16
2023-07-24T09:16
крым
беспилотники
аксенов
эвакуация
новости
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"Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения", - написал Аксенов.Ранее он сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников противника. При этом, по его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.
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крым, беспилотники, аксенов, эвакуация, новости
Крым, беспилотники, Аксенов, эвакуация, Новости

Аксенов сообщил об эвакуации населения из-за атаки беспилотников на Крым

09:16 24.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе, где произошло попадание в склад с боеприпасами. Об этом сообщил 24 июля глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале
"Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения", - написал Аксенов.
Ранее он сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников противника. При этом, по его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.
Знаки, запрещающие полеты беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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КрымбеспилотникиАксеновэвакуацияНовости
 
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