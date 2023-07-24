https://ukraina.ru/20230724/1048201220.html

Аксенов сообщил об эвакуации населения из-за атаки беспилотников на Крым

Аксенов сообщил об эвакуации населения из-за атаки беспилотников на Крым - 24.07.2023 Украина.ру

Аксенов сообщил об эвакуации населения из-за атаки беспилотников на Крым

Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе, где произошло попадание в склад с боеприпасами. Об этом сообщил 24 июля глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале

2023-07-24T09:16

2023-07-24T09:16

2023-07-24T09:16

крым

беспилотники

аксенов

эвакуация

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102158/29/1021582934_0:0:2989:1681_1920x0_80_0_0_ab6c3a06d78183790a5a74611899a4ad.jpg.webp

"Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения", - написал Аксенов.Ранее он сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников противника. При этом, по его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.

https://ukraina.ru/20230724/1048199973.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крым, беспилотники, аксенов, эвакуация, новости