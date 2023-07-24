https://ukraina.ru/20230724/1048200838.html
ФСБ сообщила о следах взрывчатки в трюме сухогруза, следовавшего в Ростов-на-Дону
ФСБ сообщила о следах взрывчатки в трюме сухогруза, следовавшего в Ростов-на-Дону - 24.07.2023 Украина.ру
ФСБ сообщила о следах взрывчатки в трюме сухогруза, следовавшего в Ростов-на-Дону
На днях в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, были обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила, а также выявлены признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза. Об этом 24 июля сообщает ЦОС ФСБ
2023-07-24T09:10
2023-07-24T09:10
2023-07-24T09:10
новости
фсб
сухогрузы
взрывчатка
вещество
судно
зарубежье
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"В целях предотвращения террористических и диверсионных акций, обеспечения безопасности мореплавания ФСБ России проводится комплекс контрольно-проверочных мероприятий в отношении следующих через Керченский пролив судов", - говорится в материале службы безопасности.Установлено, что в конце мая судно находилось в украинском порту Килия. При этом в июле в турецком порту Тузла была полностью сменена судовая команда, состоявшая из 12 граждан Украины, а также изменено название сухогруза.По данным силового ведомства, эти обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины."Принято решение о запрете прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ", - заключили в ЦОС ФСБ.
https://ukraina.ru/20230721/1048162357.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, фсб, сухогрузы, взрывчатка, вещество, судно, зарубежье
Новости, ФСБ, сухогрузы, взрывчатка, вещество, судно, Зарубежье
ФСБ сообщила о следах взрывчатки в трюме сухогруза, следовавшего в Ростов-на-Дону
На днях в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, были обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила, а также выявлены признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза. Об этом 24 июля сообщает ЦОС ФСБ
"В целях предотвращения террористических и диверсионных акций, обеспечения безопасности мореплавания ФСБ России проводится комплекс контрольно-проверочных мероприятий в отношении следующих через Керченский пролив судов", - говорится в материале службы безопасности.
Установлено, что в конце мая судно находилось в украинском порту Килия. При этом в июле в турецком порту Тузла была полностью сменена судовая команда, состоявшая из 12 граждан Украины, а также изменено название сухогруза.
По данным силового ведомства, эти обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины.
"Принято решение о запрете прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ", - заключили в ЦОС ФСБ.