7 трагических ошибок Зеленского. Чешский журналист Роман Блашко о происходящем на Украине - 18.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230718/1048087778.html
7 трагических ошибок Зеленского. Чешский журналист Роман Блашко о происходящем на Украине
7 трагических ошибок Зеленского. Чешский журналист Роман Блашко о происходящем на Украине - 18.07.2023 Украина.ру
7 трагических ошибок Зеленского. Чешский журналист Роман Блашко о происходящем на Украине
Возможны ли мирные переговоры при президенте Зеленском, а также как может происходить послевоенное восстановление Украины? Об этом рассуждает чешский журналист Роман Блашко. Издание Украина.ру публикует его мнение
2023-07-18T14:15
2023-07-18T14:15
эксклюзив
владимир зеленский
украина
петр порошенко
майдан
россия (рф)
владимир путин
переговоры
донбасс
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/12/1048088066_0:67:1045:656_1920x0_80_0_0_cc8b6688db55754335028c49810ee753.jpg.webp
США хотят сохранить украинский кризис в текущем состоянии – по крайней мере до президентских выборов в Америке. России же необходимо закончить с СВО, достигнув своих целей, от которых зависит само существование России.Между этими двумя задачами стоит фигура Зеленского, который очень хочет вести самостоятельную игру, но не может этого сделать из-за ряда объективных и субъективных факторов.Можно выделить семь трагических ошибок Зеленского.Первая ошибка. Возьмем, казалось бы, незначительный вопрос одежды.Одежда, выбранная для Владимира Зеленского, подходит для простого военного командира, но, конечно, эта одежда не делает его равным лидерам мировой политики,самобытным президентом Украинской Республики.Более того, это даже не совсем военная форма, поскольку сам Зеленский не имеет ни военного образования, ни воинского звания. В результате на различных встречах на высшем уровне его внешний вид часто бывает простооскорбительным для окружающих.Казалось бы, мелочь, но она имеет большое значение для определения политической роли в медийном поле.Вторая ошибка. Владимир Зеленский был завербован Западом на роль главнокомандующего украинскими войсками НАТО. Он лишь формально выполняет роль президента Украины, все принципиальное решается или в Вашингтоне, или в Букингемском дворце.Политику Зеленский не понимает. То, что у него вдруг появились миллиарды на банковском счету, должность президента и телефонные номера мировых политических лидеров, которым он жмет руку, не является гарантией того, что он знает, как делать политику.Более того, проблема Зеленского заключается в том, что он, похоже, вообразил (или ему сказали), что он действительно спасает весь мир, но в реальности он не может видеть дальше границ Украины.Третья ошибка. Почему Зеленский не может вести переговоры с Путиным за одним столом о мирном урегулировании конфликта?Во-первых, США не позволят ему это сделать, во-вторых, он считает, что условия, которые он выдвигает, должны быть приняты Россией, потому что за Украиной стоит весь мир.Но это не так: цель кампании, которую ведет Запад, – не помощь Украине, а реализация интересов Запада.Четвертая ошибка. Вполитике, как нигде, работают протокольные правила, а в сложных системах управления вам необходимо иметь максимальное всестороннее представление о том, что где и как работает, иначе вы в лучшем случае ни на что не сможете влиять, а в худшем –нанесете непоправимый ущерб.Требовать присутствия на музыкальном фестивале в Сан-Ремо или звонка от председателя КНР, которого вы недавно грубо отшили с его мирными предложениями, а потом возмущаться, что Си Цзиньпин не звонит – все равно, что понижать себя до позиции последней пешки на политической шахматной доске.Пятая ошибка. Если политик хочет быть максимально суверенным, ему недостаточно просто иметь армию, нужно обеспечить ее экономически и социально.Да, возможно, отчасти это единственное, что Зеленский имеет на данный момент при поддержке США и ЕС, но только потому, что это отвечает интересам самого Запада. Однако Зеленский быстро потерял поддержку граждан Украины.Даже те, кто голосовал за него, рассчитывая, что он положит конец гражданской войне на Украине, теперь настроены против него. Если бы все было наоборот, он не остановил бы процесс выборов в парламент, а наоборот, подтвердил бы свою популярность, как это сделал, например, Башар Асад во время войны в Сирии.Шестая ошибка. Зеленский может говорить с западными лидерами о восстановлении Украины, но сам он не представляет, что это значит и каковы его возможности, поскольку рассчитывает только на победу над Россией.Изучилли Зеленский, например, демографическую ситуацию в своей стране, как это сделал Башар Асад, прежде чем обратиться к Российской Федерации за военной помощью?Башар Асад понимал, что без поддержки населения он сможет удержаться. В то время война охватила большую часть территории Сирии. Чтобы удержать население от миграции, на что рассчитывала западная коалиция, Башар Асад начал строить новые города далеко за пределами Дамаска, в безопасной зоне, куда он переселял людей и не давал им погибнуть от ИГИЛ*.Он также знал, что в будущем при восстановлении ему понадобятся все до единого граждане: интеллигенция, врачи, ученые, учителя, бизнесмены и промышленники.Седьмая ошибка. Есть еще один важнейший фактор. Майдан, как незаконный насильственный переворот, не придает легитимности всем последующим процессам, и Россия знает, что кардинальное решение конфликта —это перезапуск Украины в домайданной версии.Однако это не будет касаться процессов, где право на самоопределение было реализовано законным образом, таких как присоединение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, хотя бы потому, что был проведенреферендум, и еще потому, что это присоединение является прямым следствием отстаивания правовых норм на Украине.Имеет ли Зеленский политическую волю и достаточно власти, чтобы откатить Украину к правовому положению до Майдана, что и позволит закончить войну? В 2019-2020 гг. на фоне тотальной победы над символизировавшим Майдан и войну на Донбассе Порошенко у него теоретически была такая возможность, но он ее не реализовал.Судьба Зеленского трагична, прежде всего, из-за отсутствия осознания, что он является для США лишь инструментом присвоения ресурсов, которые Украина вымогает у ЕС и других стран, и которые в конечном итоге нужны США для укрепления своей экономики с целью удержать мировую власть в формате Pax Americana.*Признана в РФ террористической организацией
https://ukraina.ru/20230718/1048086821.html
https://ukraina.ru/20230717/1048073745.html
https://ukraina.ru/20230716/1048042314.html
https://ukraina.ru/20230718/1048079715.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина. ру
Украина. ру
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/12/1048088066_118:0:1045:695_1920x0_80_0_0_50019612836270df671b9bde097ed13d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, владимир зеленский, украина, петр порошенко, майдан, россия (рф), владимир путин, переговоры, донбасс, сирия, асад, си цзиньпин, генсек оон, ес
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Украина, Петр Порошенко, Майдан, Россия (РФ), Владимир Путин, переговоры, Донбасс, Сирия, Асад, Си Цзиньпин, Генсек ООН, ЕС

7 трагических ошибок Зеленского. Чешский журналист Роман Блашко о происходящем на Украине

14:15 18.07.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Украина. ру
Все материалы
Возможны ли мирные переговоры при президенте Зеленском, а также как может происходить послевоенное восстановление Украины? Об этом рассуждает чешский журналист Роман Блашко. Издание Украина.ру публикует его мнение
США хотят сохранить украинский кризис в текущем состоянии – по крайней мере до президентских выборов в Америке. России же необходимо закончить с СВО, достигнув своих целей, от которых зависит само существование России.
Между этими двумя задачами стоит фигура Зеленского, который очень хочет вести самостоятельную игру, но не может этого сделать из-за ряда объективных и субъективных факторов.
Можно выделить семь трагических ошибок Зеленского.
Первая ошибка. Возьмем, казалось бы, незначительный вопрос одежды.
Одежда, выбранная для Владимира Зеленского, подходит для простого военного командира, но, конечно, эта одежда не делает его равным лидерам мировой политики,самобытным президентом Украинской Республики.
Более того, это даже не совсем военная форма, поскольку сам Зеленский не имеет ни военного образования, ни воинского звания. В результате на различных встречах на высшем уровне его внешний вид часто бывает простооскорбительным для окружающих.
Казалось бы, мелочь, но она имеет большое значение для определения политической роли в медийном поле.
14:14
Роман Блашко: кто онЖурналист
Вторая ошибка. Владимир Зеленский был завербован Западом на роль главнокомандующего украинскими войсками НАТО. Он лишь формально выполняет роль президента Украины, все принципиальное решается или в Вашингтоне, или в Букингемском дворце.
Политику Зеленский не понимает. То, что у него вдруг появились миллиарды на банковском счету, должность президента и телефонные номера мировых политических лидеров, которым он жмет руку, не является гарантией того, что он знает, как делать политику.
Более того, проблема Зеленского заключается в том, что он, похоже, вообразил (или ему сказали), что он действительно спасает весь мир, но в реальности он не может видеть дальше границ Украины.
Третья ошибка. Почему Зеленский не может вести переговоры с Путиным за одним столом о мирном урегулировании конфликта?
Во-первых, США не позволят ему это сделать, во-вторых, он считает, что условия, которые он выдвигает, должны быть приняты Россией, потому что за Украиной стоит весь мир.
Но это не так: цель кампании, которую ведет Запад, – не помощь Украине, а реализация интересов Запада.
Юрий Луценко - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Вчера, 18:16
"Войну начал Зеленский" - бывший генпрокурор Украины ЛуценкоВооруженный конфликт развернулся из-за президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший генпрокурор страны Юрий Луценко в интервью украинскому журналисту Максиму Крапивному 17 июля
Четвертая ошибка. Вполитике, как нигде, работают протокольные правила, а в сложных системах управления вам необходимо иметь максимальное всестороннее представление о том, что где и как работает, иначе вы в лучшем случае ни на что не сможете влиять, а в худшем –нанесете непоправимый ущерб.
Требовать присутствия на музыкальном фестивале в Сан-Ремо или звонка от председателя КНР, которого вы недавно грубо отшили с его мирными предложениями, а потом возмущаться, что Си Цзиньпин не звонит – все равно, что понижать себя до позиции последней пешки на политической шахматной доске.
Пятая ошибка. Если политик хочет быть максимально суверенным, ему недостаточно просто иметь армию, нужно обеспечить ее экономически и социально.
Да, возможно, отчасти это единственное, что Зеленский имеет на данный момент при поддержке США и ЕС, но только потому, что это отвечает интересам самого Запада. Однако Зеленский быстро потерял поддержку граждан Украины.
Даже те, кто голосовал за него, рассчитывая, что он положит конец гражданской войне на Украине, теперь настроены против него. Если бы все было наоборот, он не остановил бы процесс выборов в парламент, а наоборот, подтвердил бы свою популярность, как это сделал, например, Башар Асад во время войны в Сирии.
Зеленский
16 июля, 05:27
Судьба Зеленского. Зрада, перемога или тотальный провалЧто случилось с президентом Украины? Почему он стал вести себя так бесцеремонно и агрессивно с теми людьми, которым недавно чуть ли не целовал руки?
Шестая ошибка. Зеленский может говорить с западными лидерами о восстановлении Украины, но сам он не представляет, что это значит и каковы его возможности, поскольку рассчитывает только на победу над Россией.
Изучилли Зеленский, например, демографическую ситуацию в своей стране, как это сделал Башар Асад, прежде чем обратиться к Российской Федерации за военной помощью?
Башар Асад понимал, что без поддержки населения он сможет удержаться. В то время война охватила большую часть территории Сирии. Чтобы удержать население от миграции, на что рассчитывала западная коалиция, Башар Асад начал строить новые города далеко за пределами Дамаска, в безопасной зоне, куда он переселял людей и не давал им погибнуть от ИГИЛ*.
Он также знал, что в будущем при восстановлении ему понадобятся все до единого граждане: интеллигенция, врачи, ученые, учителя, бизнесмены и промышленники.
Седьмая ошибка. Есть еще один важнейший фактор. Майдан, как незаконный насильственный переворот, не придает легитимности всем последующим процессам, и Россия знает, что кардинальное решение конфликта —это перезапуск Украины в домайданной версии.
Однако это не будет касаться процессов, где право на самоопределение было реализовано законным образом, таких как присоединение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, хотя бы потому, что был проведенреферендум, и еще потому, что это присоединение является прямым следствием отстаивания правовых норм на Украине.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
10:29
Зеленский стал токсичен для Запада — ЗахароваРуководство США публично открестилось от украинских терактов. К такому выводу пришла официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом она написала 18 июля в телеграм-канале
Имеет ли Зеленский политическую волю и достаточно власти, чтобы откатить Украину к правовому положению до Майдана, что и позволит закончить войну? В 2019-2020 гг. на фоне тотальной победы над символизировавшим Майдан и войну на Донбассе Порошенко у него теоретически была такая возможность, но он ее не реализовал.
Судьба Зеленского трагична, прежде всего, из-за отсутствия осознания, что он является для США лишь инструментом присвоения ресурсов, которые Украина вымогает у ЕС и других стран, и которые в конечном итоге нужны США для укрепления своей экономики с целью удержать мировую власть в формате Pax Americana.
*Признана в РФ террористической организацией
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийУкраинаПетр ПорошенкоМайданРоссия (РФ)Владимир ПутинпереговорыДонбассСирияАсадСи ЦзиньпинГенсек ООНЕС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:30Удары по Одессе и Николаеву стали возмездием за теракт на Крымском мосту - Песков
14:19Премьер Польши рассказал, как готовится пугать Латинскую Америку страшилками о колониализме
14:157 трагических ошибок Зеленского. Чешский журналист Роман Блашко о происходящем на Украине
14:14Роман Блашко: кто он
14:14День рождения Евтушенко. Очередь за русской поэзией
13:59В Ростовской области открыли "горячую линию" для крымских туристов
13:57В Киево-Печерской лавре собирают деньги на непомерный залог для митрополита Павла
13:56Поставки техники бессмысленны, ВСУ погрязли в битве на истощение - британский эксперт
13:48Пинчук о сроках и тактике настоящего наступления Киева. Видео
13:48"Удар возмездия": Россия бьет по объектам, где готовили теракты. Главное на Украине на 14.00 18 июля
13:19В Минобороны РФ заявили об уничтожении 70 тысяч тонн топлива для ВСУ
13:19Алексей Зубец: После отмены зерновой сделки "Искандеры" и "Герани" устроят фейерверк в порту Одессы
13:18Украина использует "зерновой коридор" в боевых целях - Песков
13:16Российские войска нанесли удар возмездия по заводу беспилотников в Одессе
13:09Ван Ивэй: "Кредит доверия НАТО давно исчерпан". Что в Китае думают от отношениях с ЕС и НАТО
12:47В Кремле озвучили позицию России по зерну для развивающихся стран
12:46Песков ответил на вброс об ударе России по Крымскому мосту
12:33Ван Ивэй: кто он
12:18Лукашенко подписал закон о народном ополчении
12:17Всушник потребовал от Зеленского расправиться с русским языком на сайте президента
Лента новостейМолния