https://ukraina.ru/20230718/1048087778.html

7 трагических ошибок Зеленского. Чешский журналист Роман Блашко о происходящем на Украине

7 трагических ошибок Зеленского. Чешский журналист Роман Блашко о происходящем на Украине - 18.07.2023 Украина.ру

7 трагических ошибок Зеленского. Чешский журналист Роман Блашко о происходящем на Украине

Возможны ли мирные переговоры при президенте Зеленском, а также как может происходить послевоенное восстановление Украины? Об этом рассуждает чешский журналист Роман Блашко. Издание Украина.ру публикует его мнение

2023-07-18T14:15

2023-07-18T14:15

2023-07-18T14:15

эксклюзив

владимир зеленский

украина

петр порошенко

майдан

россия (рф)

владимир путин

переговоры

донбасс

сирия

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США хотят сохранить украинский кризис в текущем состоянии – по крайней мере до президентских выборов в Америке. России же необходимо закончить с СВО, достигнув своих целей, от которых зависит само существование России.Между этими двумя задачами стоит фигура Зеленского, который очень хочет вести самостоятельную игру, но не может этого сделать из-за ряда объективных и субъективных факторов.Можно выделить семь трагических ошибок Зеленского.Первая ошибка. Возьмем, казалось бы, незначительный вопрос одежды.Одежда, выбранная для Владимира Зеленского, подходит для простого военного командира, но, конечно, эта одежда не делает его равным лидерам мировой политики,самобытным президентом Украинской Республики.Более того, это даже не совсем военная форма, поскольку сам Зеленский не имеет ни военного образования, ни воинского звания. В результате на различных встречах на высшем уровне его внешний вид часто бывает простооскорбительным для окружающих.Казалось бы, мелочь, но она имеет большое значение для определения политической роли в медийном поле.Вторая ошибка. Владимир Зеленский был завербован Западом на роль главнокомандующего украинскими войсками НАТО. Он лишь формально выполняет роль президента Украины, все принципиальное решается или в Вашингтоне, или в Букингемском дворце.Политику Зеленский не понимает. То, что у него вдруг появились миллиарды на банковском счету, должность президента и телефонные номера мировых политических лидеров, которым он жмет руку, не является гарантией того, что он знает, как делать политику.Более того, проблема Зеленского заключается в том, что он, похоже, вообразил (или ему сказали), что он действительно спасает весь мир, но в реальности он не может видеть дальше границ Украины.Третья ошибка. Почему Зеленский не может вести переговоры с Путиным за одним столом о мирном урегулировании конфликта?Во-первых, США не позволят ему это сделать, во-вторых, он считает, что условия, которые он выдвигает, должны быть приняты Россией, потому что за Украиной стоит весь мир.Но это не так: цель кампании, которую ведет Запад, – не помощь Украине, а реализация интересов Запада.Четвертая ошибка. Вполитике, как нигде, работают протокольные правила, а в сложных системах управления вам необходимо иметь максимальное всестороннее представление о том, что где и как работает, иначе вы в лучшем случае ни на что не сможете влиять, а в худшем –нанесете непоправимый ущерб.Требовать присутствия на музыкальном фестивале в Сан-Ремо или звонка от председателя КНР, которого вы недавно грубо отшили с его мирными предложениями, а потом возмущаться, что Си Цзиньпин не звонит – все равно, что понижать себя до позиции последней пешки на политической шахматной доске.Пятая ошибка. Если политик хочет быть максимально суверенным, ему недостаточно просто иметь армию, нужно обеспечить ее экономически и социально.Да, возможно, отчасти это единственное, что Зеленский имеет на данный момент при поддержке США и ЕС, но только потому, что это отвечает интересам самого Запада. Однако Зеленский быстро потерял поддержку граждан Украины.Даже те, кто голосовал за него, рассчитывая, что он положит конец гражданской войне на Украине, теперь настроены против него. Если бы все было наоборот, он не остановил бы процесс выборов в парламент, а наоборот, подтвердил бы свою популярность, как это сделал, например, Башар Асад во время войны в Сирии.Шестая ошибка. Зеленский может говорить с западными лидерами о восстановлении Украины, но сам он не представляет, что это значит и каковы его возможности, поскольку рассчитывает только на победу над Россией.Изучилли Зеленский, например, демографическую ситуацию в своей стране, как это сделал Башар Асад, прежде чем обратиться к Российской Федерации за военной помощью?Башар Асад понимал, что без поддержки населения он сможет удержаться. В то время война охватила большую часть территории Сирии. Чтобы удержать население от миграции, на что рассчитывала западная коалиция, Башар Асад начал строить новые города далеко за пределами Дамаска, в безопасной зоне, куда он переселял людей и не давал им погибнуть от ИГИЛ*.Он также знал, что в будущем при восстановлении ему понадобятся все до единого граждане: интеллигенция, врачи, ученые, учителя, бизнесмены и промышленники.Седьмая ошибка. Есть еще один важнейший фактор. Майдан, как незаконный насильственный переворот, не придает легитимности всем последующим процессам, и Россия знает, что кардинальное решение конфликта —это перезапуск Украины в домайданной версии.Однако это не будет касаться процессов, где право на самоопределение было реализовано законным образом, таких как присоединение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, хотя бы потому, что был проведенреферендум, и еще потому, что это присоединение является прямым следствием отстаивания правовых норм на Украине.Имеет ли Зеленский политическую волю и достаточно власти, чтобы откатить Украину к правовому положению до Майдана, что и позволит закончить войну? В 2019-2020 гг. на фоне тотальной победы над символизировавшим Майдан и войну на Донбассе Порошенко у него теоретически была такая возможность, но он ее не реализовал.Судьба Зеленского трагична, прежде всего, из-за отсутствия осознания, что он является для США лишь инструментом присвоения ресурсов, которые Украина вымогает у ЕС и других стран, и которые в конечном итоге нужны США для укрепления своей экономики с целью удержать мировую власть в формате Pax Americana.*Признана в РФ террористической организацией

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