https://ukraina.ru/20230721/1048163287.html

Западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления - Путин

Западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления - Путин - 21.07.2023 Украина.ру

Западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления - Путин

Западные кураторы Киева явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета Безопасности России

2023-07-21T13:40

2023-07-21T13:40

2023-07-21T13:40

контрнаступление

владимир путин

кураторы

украина

новости

зарубежье

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"Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти", - сказал Путин.По его словам, результатов украинского контрнаступления нет, "во всяком случае пока".Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал спустя месяц министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ukraina.ru/20230706/1047834677.html

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контрнаступление, владимир путин, кураторы, украина, новости, зарубежье