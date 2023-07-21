Западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления - Путин - 21.07.2023 Украина.ру
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Западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления - Путин
Западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления - Путин - 21.07.2023 Украина.ру
Западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления - Путин
Западные кураторы Киева явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета Безопасности России
2023-07-21T13:40
2023-07-21T13:40
контрнаступление
владимир путин
кураторы
украина
новости
зарубежье
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"Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти", - сказал Путин.По его словам, результатов украинского контрнаступления нет, "во всяком случае пока".Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал спустя месяц министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
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контрнаступление, владимир путин, кураторы, украина, новости, зарубежье
контрнаступление, Владимир Путин, кураторы, Украина, Новости, Зарубежье

Западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления - Путин

13:40 21.07.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Западные кураторы Киева явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета Безопасности России
"Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти", - сказал Путин.
По его словам, результатов украинского контрнаступления нет, "во всяком случае пока".
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал спустя месяц министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
Владимир Зеленский
6 июля, 07:24
Зеленский снова оправдался за медленное контранступление ВСУПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что в контактах с представителями США и стран Европы выступал за то, чтобы Украина начала контрнаступление раньше, и пытался получить для этого необходимые вооружения, передал 5 июля телеканал CNN
 
контрнаступлениеВладимир ПутинкураторыУкраинаНовостиЗарубежье
 
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