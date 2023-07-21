Морская блокада, вытеснение Украины с мирового агрорынка. Главное на Украине на 14:00 21 июля - 21.07.2023 Украина.ру
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Морская блокада, вытеснение Украины с мирового агрорынка. Главное на Украине на 14:00 21 июля
Морская блокада, вытеснение Украины с мирового агрорынка. Главное на Украине на 14:00 21 июля - 21.07.2023 Украина.ру
Морская блокада, вытеснение Украины с мирового агрорынка. Главное на Украине на 14:00 21 июля
Украина.ру, 21.07.2023
2023-07-21T13:53
2023-07-21T15:17
эксклюзив
сво
атаки
всу
вс рф
запад
донецк
обстрелы
политика
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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам в Одесской области. В украинской энергосистеме сложности из-за обстрелов и из-за непогоды. ВСУ обстреляли Донецк «натовским» калибром. Россия примет меры в связи с угрозами Киева судоходству.Утром в пятницу, 21 июля, в Одесской и Черкасской областях Украины объявлена воздушная тревога. Также и власти Черниговской и области заявили о ракетной атаке и призвали граждан оставаться в укрытиях. Тревога объявлена и в Запорожской области. Глава военной администрации Запорожской области Юрий Малашко заявил в своем телеграм-канале, что за минувшие сутки по региону нанесены 80 ударов по двадцати населенным пунктам.Украинские СМИ сообщают со ссылкой на Воздушные силы, что дважды зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс» в направлении Одесской области. Одесские телеграм-каналы пишут о нескольких сериях взрывов в регионе. Власти региона подтверждают повреждение важного объекта инфраструктуры в ходе атаки.Вообще, как информирует телеграм-канал «ЗеРада», уже «четвертую ночь подряд ракеты и БПЛА прилетают по агроинфраструктуре, обнуляя её, что значительно снижает общий потенциал сферы».«ЗеРада» также напоминают о действиях «соседних стран» (Польша, Венгрия, Румыния, Болгария) относительно украинских аграриев. «Очень похоже на то, что Украину просто выдавливают с мирового агрорынка. Причём учитывая уничтожение дорогой портовой инфраструктуры, надолго», — предполагают авторы канала.Напомним, ранее Минобороны РФ информировало, что удары наносятся по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров.Черноморский флот РФ провел тренировочные ракетные удары по судам-мишеням. По информации Минобороны РФ, удары наносились в северо-западной части Черного моря. Кроме того, корабли и авиация РФ отработали действия по изоляции района, закрытого для судоходства. Реакция украинских СМИ и пабликов такова: «ЧФ отработал на учениях морскую блокаду Украины».Ранее в МО РФ заявили, что с 20 июля все суда, которые идут в акватории Черного моря в порты Украины, рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Киевский режим, в свою очередь, говорит о зеркальных мерах: МО Украины объявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие по Черному морю в российские порты, как перевозящие военные грузы.В Москве считают, что это заявление нельзя недооценивать. «Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создает угрозу в этой области, потому что абсолютно непредсказуем киевский режим. Он не гнушается ничем. Поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА «Новости». Он также отметил, что российские ведомства выработают рекомендации для минимизации опасности в Черном море после угроз Киева судоходству.Ситуация в украинской энергосистеме остается сложной, информирует Укрэнерго. Накануне вышел в ремонт энергоблок одной из АЭС, что «уменьшило доступные мощности в энергосистеме для покрытия потребления в течение суток». В связи с этим осуществляется импорт электроэнергии из Словакии, экспорт отсутствует, сообщает украинское издание «Корреспондент.net» со ссылкой на ведомство.Кроме того, по данным Укрэнерго, сейчас из-за боевых действий и по техническим причинам остаются обесточенными 384 населенных пункта в прифронтовых и приграничных областях, из-за обстрелов есть повреждения сетей на Донбассе и в Одесской области. Также из-за непогоды были отключения в 75 населенных пунктах в пяти областях Украины — Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черкасской и Сумской. В некоторых районах восстановление энергоснабжения еще продолжается.В зоне проведения СВО российскими десантниками взят взводный опорный пункт ВСУ. Как сообщает Минобороны РФ, пункт был обнаружен расчетами БПЛА ВДВ в ходе ведения активной обороны на одном из направлений в зоне проведения СВО.«По переданным координатам артиллерия нанесла огневое поражение украинским подразделениям, после чего по вскрытым огневым точкам противника было нанесено огневое поражение из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и реактивных пехотных огнеметов. Выдвинувшись в указанный район, штурмовой отряд осуществил захват опорного пункта ВСУ в лесном массиве. В результате боя украинская сторона отступила, бросив большое количество оружия и боеприпасов, а также своих убитых и раненых», — говорится в сообщении.В то же время украинский Генштаб утром в пятницу информирует о том, что ВСУ имели успех на некоторых участках Запорожского фронта, в частности под Ореховым и на Времьевском выступе.В Киеве продолжают рассчитывать на помощь западных партнеров. Украинское издание «Страна.ua» сообщает в пятницу, что в новый пакет военной помощи Германии вошли первые десять танков Leopard 1А5. Всего их ожидается более ста, отмечает издание. В то же время украинские СМИ пишут о нехватке беспилотников в частях ВСУ.Тем временем продолжаются обстрелы Донецка. За утро 21 июля ВСУ шесть раз обстреляли город, выпустив в общей сложности 25 снарядов. Обстрелы велись преимущественно боеприпасами 155-миллиметрового «натовского» калибра. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима (СЦКК).
https://ukraina.ru/20230721/1048155530.html
https://ukraina.ru/20230720/1048129631.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сво, атаки, всу, вс рф, запад, донецк, обстрелы, политика
Эксклюзив, СВО, атаки, ВСУ, ВС РФ, Запад, Донецк, обстрелы, политика

Морская блокада, вытеснение Украины с мирового агрорынка. Главное на Украине на 14:00 21 июля

13:53 21.07.2023 (обновлено: 15:17 21.07.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчения "Гром-2019"
Учения Гром-2019
© Министерство обороны РФ
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам в Одесской области. В украинской энергосистеме сложности из-за обстрелов и из-за непогоды. ВСУ обстреляли Донецк «натовским» калибром. Россия примет меры в связи с угрозами Киева судоходству.
Утром в пятницу, 21 июля, в Одесской и Черкасской областях Украины объявлена воздушная тревога. Также и власти Черниговской и области заявили о ракетной атаке и призвали граждан оставаться в укрытиях.
Тревога объявлена и в Запорожской области. Глава военной администрации Запорожской области Юрий Малашко заявил в своем телеграм-канале, что за минувшие сутки по региону нанесены 80 ударов по двадцати населенным пунктам.
Украинские СМИ сообщают со ссылкой на Воздушные силы, что дважды зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс» в направлении Одесской области. Одесские телеграм-каналы пишут о нескольких сериях взрывов в регионе.
Власти региона подтверждают повреждение важного объекта инфраструктуры в ходе атаки.
Вообще, как информирует телеграм-канал «ЗеРада», уже «четвертую ночь подряд ракеты и БПЛА прилетают по агроинфраструктуре, обнуляя её, что значительно снижает общий потенциал сферы».
«ЗеРада» также напоминают о действиях «соседних стран» (Польша, Венгрия, Румыния, Болгария) относительно украинских аграриев.
«Очень похоже на то, что Украину просто выдавливают с мирового агрорынка. Причём учитывая уничтожение дорогой портовой инфраструктуры, надолго», — предполагают авторы канала.
Александр Ткаченко - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
09:00
Отставка министра культуры, атаки ВСУ, успехи российской армии. Главное на Украине на утро 21 июля
Напомним, ранее Минобороны РФ информировало, что удары наносятся по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров.
Черноморский флот РФ провел тренировочные ракетные удары по судам-мишеням. По информации Минобороны РФ, удары наносились в северо-западной части Черного моря. Кроме того, корабли и авиация РФ отработали действия по изоляции района, закрытого для судоходства.
Реакция украинских СМИ и пабликов такова: «ЧФ отработал на учениях морскую блокаду Украины».
Ранее в МО РФ заявили, что с 20 июля все суда, которые идут в акватории Черного моря в порты Украины, рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Киевский режим, в свою очередь, говорит о зеркальных мерах: МО Украины объявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие по Черному морю в российские порты, как перевозящие военные грузы.
В Москве считают, что это заявление нельзя недооценивать.
«Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создает угрозу в этой области, потому что абсолютно непредсказуем киевский режим. Он не гнушается ничем. Поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА «Новости».
Он также отметил, что российские ведомства выработают рекомендации для минимизации опасности в Черном море после угроз Киева судоходству.
Ситуация в украинской энергосистеме остается сложной, информирует Укрэнерго. Накануне вышел в ремонт энергоблок одной из АЭС, что «уменьшило доступные мощности в энергосистеме для покрытия потребления в течение суток».
В связи с этим осуществляется импорт электроэнергии из Словакии, экспорт отсутствует, сообщает украинское издание «Корреспондент.net» со ссылкой на ведомство.
Кроме того, по данным Укрэнерго, сейчас из-за боевых действий и по техническим причинам остаются обесточенными 384 населенных пункта в прифронтовых и приграничных областях, из-за обстрелов есть повреждения сетей на Донбассе и в Одесской области.
Также из-за непогоды были отключения в 75 населенных пунктах в пяти областях Украины — Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черкасской и Сумской. В некоторых районах восстановление энергоснабжения еще продолжается.
В зоне проведения СВО российскими десантниками взят взводный опорный пункт ВСУ. Как сообщает Минобороны РФ, пункт был обнаружен расчетами БПЛА ВДВ в ходе ведения активной обороны на одном из направлений в зоне проведения СВО.
зерно судно порт Украина - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Вчера, 09:00
Блокада портов, потери и провалы ВСУ, ремонт недобитой техники. Главное на Украине на утро 20 июля
«По переданным координатам артиллерия нанесла огневое поражение украинским подразделениям, после чего по вскрытым огневым точкам противника было нанесено огневое поражение из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и реактивных пехотных огнеметов.
Выдвинувшись в указанный район, штурмовой отряд осуществил захват опорного пункта ВСУ в лесном массиве. В результате боя украинская сторона отступила, бросив большое количество оружия и боеприпасов, а также своих убитых и раненых», — говорится в сообщении.
В то же время украинский Генштаб утром в пятницу информирует о том, что ВСУ имели успех на некоторых участках Запорожского фронта, в частности под Ореховым и на Времьевском выступе.
В Киеве продолжают рассчитывать на помощь западных партнеров. Украинское издание «Страна.ua» сообщает в пятницу, что в новый пакет военной помощи Германии вошли первые десять танков Leopard 1А5. Всего их ожидается более ста, отмечает издание.
В то же время украинские СМИ пишут о нехватке беспилотников в частях ВСУ.
Тем временем продолжаются обстрелы Донецка. За утро 21 июля ВСУ шесть раз обстреляли город, выпустив в общей сложности 25 снарядов. Обстрелы велись преимущественно боеприпасами 155-миллиметрового «натовского» калибра. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима (СЦКК).
 
ЭксклюзивСВОатакиВСУВС РФЗападДонецкобстрелыполитика
 
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