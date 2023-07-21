https://ukraina.ru/20230721/1048162357.html

Морская блокада, вытеснение Украины с мирового агрорынка. Главное на Украине на 14:00 21 июля

Морская блокада, вытеснение Украины с мирового агрорынка. Главное на Украине на 14:00 21 июля - 21.07.2023 Украина.ру

Морская блокада, вытеснение Украины с мирового агрорынка. Главное на Украине на 14:00 21 июля

Украина.ру, 21.07.2023

2023-07-21T13:53

2023-07-21T13:53

2023-07-21T15:17

эксклюзив

сво

атаки

всу

вс рф

запад

донецк

обстрелы

политика

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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам в Одесской области. В украинской энергосистеме сложности из-за обстрелов и из-за непогоды. ВСУ обстреляли Донецк «натовским» калибром. Россия примет меры в связи с угрозами Киева судоходству.Утром в пятницу, 21 июля, в Одесской и Черкасской областях Украины объявлена воздушная тревога. Также и власти Черниговской и области заявили о ракетной атаке и призвали граждан оставаться в укрытиях. Тревога объявлена и в Запорожской области. Глава военной администрации Запорожской области Юрий Малашко заявил в своем телеграм-канале, что за минувшие сутки по региону нанесены 80 ударов по двадцати населенным пунктам.Украинские СМИ сообщают со ссылкой на Воздушные силы, что дважды зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс» в направлении Одесской области. Одесские телеграм-каналы пишут о нескольких сериях взрывов в регионе. Власти региона подтверждают повреждение важного объекта инфраструктуры в ходе атаки.Вообще, как информирует телеграм-канал «ЗеРада», уже «четвертую ночь подряд ракеты и БПЛА прилетают по агроинфраструктуре, обнуляя её, что значительно снижает общий потенциал сферы».«ЗеРада» также напоминают о действиях «соседних стран» (Польша, Венгрия, Румыния, Болгария) относительно украинских аграриев. «Очень похоже на то, что Украину просто выдавливают с мирового агрорынка. Причём учитывая уничтожение дорогой портовой инфраструктуры, надолго», — предполагают авторы канала.Напомним, ранее Минобороны РФ информировало, что удары наносятся по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров.Черноморский флот РФ провел тренировочные ракетные удары по судам-мишеням. По информации Минобороны РФ, удары наносились в северо-западной части Черного моря. Кроме того, корабли и авиация РФ отработали действия по изоляции района, закрытого для судоходства. Реакция украинских СМИ и пабликов такова: «ЧФ отработал на учениях морскую блокаду Украины».Ранее в МО РФ заявили, что с 20 июля все суда, которые идут в акватории Черного моря в порты Украины, рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Киевский режим, в свою очередь, говорит о зеркальных мерах: МО Украины объявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие по Черному морю в российские порты, как перевозящие военные грузы.В Москве считают, что это заявление нельзя недооценивать. «Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создает угрозу в этой области, потому что абсолютно непредсказуем киевский режим. Он не гнушается ничем. Поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА «Новости». Он также отметил, что российские ведомства выработают рекомендации для минимизации опасности в Черном море после угроз Киева судоходству.Ситуация в украинской энергосистеме остается сложной, информирует Укрэнерго. Накануне вышел в ремонт энергоблок одной из АЭС, что «уменьшило доступные мощности в энергосистеме для покрытия потребления в течение суток». В связи с этим осуществляется импорт электроэнергии из Словакии, экспорт отсутствует, сообщает украинское издание «Корреспондент.net» со ссылкой на ведомство.Кроме того, по данным Укрэнерго, сейчас из-за боевых действий и по техническим причинам остаются обесточенными 384 населенных пункта в прифронтовых и приграничных областях, из-за обстрелов есть повреждения сетей на Донбассе и в Одесской области. Также из-за непогоды были отключения в 75 населенных пунктах в пяти областях Украины — Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черкасской и Сумской. В некоторых районах восстановление энергоснабжения еще продолжается.В зоне проведения СВО российскими десантниками взят взводный опорный пункт ВСУ. Как сообщает Минобороны РФ, пункт был обнаружен расчетами БПЛА ВДВ в ходе ведения активной обороны на одном из направлений в зоне проведения СВО.«По переданным координатам артиллерия нанесла огневое поражение украинским подразделениям, после чего по вскрытым огневым точкам противника было нанесено огневое поражение из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и реактивных пехотных огнеметов. Выдвинувшись в указанный район, штурмовой отряд осуществил захват опорного пункта ВСУ в лесном массиве. В результате боя украинская сторона отступила, бросив большое количество оружия и боеприпасов, а также своих убитых и раненых», — говорится в сообщении.В то же время украинский Генштаб утром в пятницу информирует о том, что ВСУ имели успех на некоторых участках Запорожского фронта, в частности под Ореховым и на Времьевском выступе.В Киеве продолжают рассчитывать на помощь западных партнеров. Украинское издание «Страна.ua» сообщает в пятницу, что в новый пакет военной помощи Германии вошли первые десять танков Leopard 1А5. Всего их ожидается более ста, отмечает издание. В то же время украинские СМИ пишут о нехватке беспилотников в частях ВСУ.Тем временем продолжаются обстрелы Донецка. За утро 21 июля ВСУ шесть раз обстреляли город, выпустив в общей сложности 25 снарядов. Обстрелы велись преимущественно боеприпасами 155-миллиметрового «натовского» калибра. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима (СЦКК).

https://ukraina.ru/20230721/1048155530.html

https://ukraina.ru/20230720/1048129631.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, атаки, всу, вс рф, запад, донецк, обстрелы, политика