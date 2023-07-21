https://ukraina.ru/20230721/1048161610.html

"Вытеснить нас из Арктики". Гурулёв рассказал, для чего США втягивают Швецию в НАТО

"Вытеснить нас из Арктики". Гурулёв рассказал, для чего США втягивают Швецию в НАТО - 21.07.2023 Украина.ру

"Вытеснить нас из Арктики". Гурулёв рассказал, для чего США втягивают Швецию в НАТО

Принятие Швеции в НАТО — это готовность США к вооруженным действиям, к вытеснению России из арктической зоны, заявил депутат Госдумы России Андрей Гурулёв в своём телеграм-канале 21 июля

2023-07-21T13:40

2023-07-21T13:40

2023-07-21T13:40

новости

россия

зарубежье

сша

нато

швеция

финляндия

арктика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048058459_0:66:3086:1801_1920x0_80_0_0_1b09c82bd64b667aba8f9e4977650c37.jpg

Депутат Госдумы Гурулёв отметил, что на фоне событий на Украине отвлечено внимание от принятия Швеции и Финляндии в НАТО. А это означает не что иное, как "готовность США и их сателлитов к вооруженным действиям, вытеснению нас с арктической зоны", добавил он.Депутат Гурулёв отметил, что необходимо, чтобы ответить на этот вызов.Во-первых, пишет Гурулёв, это средства противодействия - то, что будет противодействовать вызовам, которые будут исходить от Швеции, Финляндии, Норвегии, США через Северный Ледовитый океан.Во-вторых, развёртывание российских оборонительных и ударных группировок, ударного оружия, которое позволит нейтрализовать угрозы в арктическом регионе, добавил он.Гурулёв отметил также важность развития Арктики, так как без развития транспортной, энергетической инфраструктуры невозможно сегодня работать войскам. "Нам важны арктические порты, подходы к ним, чтобы они были обеспечены всем необходимым, наши военные базы тогда будут эффективны, сдержат намерение стран НАТО туда сунуться", резюмировал Гурулёв.Журналисты турецкой газеты Sabah ранее заявили, что Швеция не хочет в НАТО, но давление на неё оказывают США.США выгодно присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу по двум причинам, считает автор. Во-первых, США хотят использовать Швецию как плацдарм для доступа к ресурсам в Арктическом регионе. Во-вторых, США рассматривают НАТО как механизм контроля. Они хотят, чтобы не было страны, которая является членом ЕС, но не является членом НАТО. Чтобы все они находились под одной крышей и под американским контролем.

https://ukraina.ru/20230706/1047839057.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, зарубежье, сша, нато, швеция, финляндия, арктика