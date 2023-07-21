https://ukraina.ru/20230721/1048161610.html
"Вытеснить нас из Арктики". Гурулёв рассказал, для чего США втягивают Швецию в НАТО
"Вытеснить нас из Арктики". Гурулёв рассказал, для чего США втягивают Швецию в НАТО - 21.07.2023 Украина.ру
"Вытеснить нас из Арктики". Гурулёв рассказал, для чего США втягивают Швецию в НАТО
Принятие Швеции в НАТО — это готовность США к вооруженным действиям, к вытеснению России из арктической зоны, заявил депутат Госдумы России Андрей Гурулёв в своём телеграм-канале 21 июля
2023-07-21T13:40
2023-07-21T13:40
2023-07-21T13:40
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Депутат Госдумы Гурулёв отметил, что на фоне событий на Украине отвлечено внимание от принятия Швеции и Финляндии в НАТО. А это означает не что иное, как "готовность США и их сателлитов к вооруженным действиям, вытеснению нас с арктической зоны", добавил он.Депутат Гурулёв отметил, что необходимо, чтобы ответить на этот вызов.Во-первых, пишет Гурулёв, это средства противодействия - то, что будет противодействовать вызовам, которые будут исходить от Швеции, Финляндии, Норвегии, США через Северный Ледовитый океан.Во-вторых, развёртывание российских оборонительных и ударных группировок, ударного оружия, которое позволит нейтрализовать угрозы в арктическом регионе, добавил он.Гурулёв отметил также важность развития Арктики, так как без развития транспортной, энергетической инфраструктуры невозможно сегодня работать войскам. "Нам важны арктические порты, подходы к ним, чтобы они были обеспечены всем необходимым, наши военные базы тогда будут эффективны, сдержат намерение стран НАТО туда сунуться", резюмировал Гурулёв.Журналисты турецкой газеты Sabah ранее заявили, что Швеция не хочет в НАТО, но давление на неё оказывают США.США выгодно присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу по двум причинам, считает автор. Во-первых, США хотят использовать Швецию как плацдарм для доступа к ресурсам в Арктическом регионе. Во-вторых, США рассматривают НАТО как механизм контроля. Они хотят, чтобы не было страны, которая является членом ЕС, но не является членом НАТО. Чтобы все они находились под одной крышей и под американским контролем.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, зарубежье, сша, нато, швеция, финляндия, арктика
"Вытеснить нас из Арктики". Гурулёв рассказал, для чего США втягивают Швецию в НАТО
Принятие Швеции в НАТО — это готовность США к вооруженным действиям, к вытеснению России из арктической зоны, заявил депутат Госдумы России Андрей Гурулёв в своём телеграм-канале 21 июля
Депутат Госдумы Гурулёв отметил, что на фоне событий на Украине отвлечено внимание от принятия Швеции и Финляндии в НАТО. А это означает не что иное, как "готовность США и их сателлитов к вооруженным действиям, вытеснению нас с арктической зоны", добавил он.
"Швеция и Финляндия – пладцарм для развертывания ударной авиации, ракетного, в том числе высокоточного оружия, плацдарм для развертывания мобильных групп, которые могут действовать в арктической зоне, это недалеко от основной базы нашего флота в Североморске", - заявил Гурулёв
Депутат Гурулёв отметил, что необходимо, чтобы ответить на этот вызов.
Во-первых, пишет Гурулёв, это средства противодействия - то, что будет противодействовать вызовам, которые будут исходить от Швеции, Финляндии, Норвегии, США через Северный Ледовитый океан.
Во-вторых, развёртывание российских оборонительных и ударных группировок, ударного оружия, которое позволит нейтрализовать угрозы в арктическом регионе, добавил он.
Гурулёв отметил также важность развития Арктики, так как без развития транспортной, энергетической инфраструктуры невозможно сегодня работать войскам. "Нам важны арктические порты, подходы к ним, чтобы они были обеспечены всем необходимым, наши военные базы тогда будут эффективны, сдержат намерение стран НАТО туда сунуться", резюмировал Гурулёв.
Журналисты турецкой газеты Sabah ранее заявили, что Швеция не хочет в НАТО, но давление на неё оказывают США.
США выгодно присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу по двум причинам, считает автор. Во-первых, США хотят использовать Швецию как плацдарм для доступа к ресурсам в Арктическом регионе. Во-вторых, США рассматривают НАТО как механизм контроля. Они хотят, чтобы не было страны, которая является членом ЕС, но не является членом НАТО. Чтобы все они находились под одной крышей и под американским контролем.