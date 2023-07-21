"Вытеснить нас из Арктики". Гурулёв рассказал, для чего США втягивают Швецию в НАТО - 21.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230721/1048161610.html
"Вытеснить нас из Арктики". Гурулёв рассказал, для чего США втягивают Швецию в НАТО
"Вытеснить нас из Арктики". Гурулёв рассказал, для чего США втягивают Швецию в НАТО - 21.07.2023 Украина.ру
"Вытеснить нас из Арктики". Гурулёв рассказал, для чего США втягивают Швецию в НАТО
Принятие Швеции в НАТО — это готовность США к вооруженным действиям, к вытеснению России из арктической зоны, заявил депутат Госдумы России Андрей Гурулёв в своём телеграм-канале 21 июля
2023-07-21T13:40
2023-07-21T13:40
новости
россия
зарубежье
сша
нато
швеция
финляндия
арктика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048058459_0:66:3086:1801_1920x0_80_0_0_1b09c82bd64b667aba8f9e4977650c37.jpg
Депутат Госдумы Гурулёв отметил, что на фоне событий на Украине отвлечено внимание от принятия Швеции и Финляндии в НАТО. А это означает не что иное, как "готовность США и их сателлитов к вооруженным действиям, вытеснению нас с арктической зоны", добавил он.Депутат Гурулёв отметил, что необходимо, чтобы ответить на этот вызов.Во-первых, пишет Гурулёв, это средства противодействия - то, что будет противодействовать вызовам, которые будут исходить от Швеции, Финляндии, Норвегии, США через Северный Ледовитый океан.Во-вторых, развёртывание российских оборонительных и ударных группировок, ударного оружия, которое позволит нейтрализовать угрозы в арктическом регионе, добавил он.Гурулёв отметил также важность развития Арктики, так как без развития транспортной, энергетической инфраструктуры невозможно сегодня работать войскам. "Нам важны арктические порты, подходы к ним, чтобы они были обеспечены всем необходимым, наши военные базы тогда будут эффективны, сдержат намерение стран НАТО туда сунуться", резюмировал Гурулёв.Журналисты турецкой газеты Sabah ранее заявили, что Швеция не хочет в НАТО, но давление на неё оказывают США.США выгодно присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу по двум причинам, считает автор. Во-первых, США хотят использовать Швецию как плацдарм для доступа к ресурсам в Арктическом регионе. Во-вторых, США рассматривают НАТО как механизм контроля. Они хотят, чтобы не было страны, которая является членом ЕС, но не является членом НАТО. Чтобы все они находились под одной крышей и под американским контролем.
https://ukraina.ru/20230706/1047839057.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048058459_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df084caa9fad4b574afc538b5327250.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, зарубежье, сша, нато, швеция, финляндия, арктика
Новости, Россия, Зарубежье, США, НАТО, Швеция, Финляндия, Арктика

"Вытеснить нас из Арктики". Гурулёв рассказал, для чего США втягивают Швецию в НАТО

13:40 21.07.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
Принятие Швеции в НАТО — это готовность США к вооруженным действиям, к вытеснению России из арктической зоны, заявил депутат Госдумы России Андрей Гурулёв в своём телеграм-канале 21 июля
Депутат Госдумы Гурулёв отметил, что на фоне событий на Украине отвлечено внимание от принятия Швеции и Финляндии в НАТО. А это означает не что иное, как "готовность США и их сателлитов к вооруженным действиям, вытеснению нас с арктической зоны", добавил он.
"Швеция и Финляндия – пладцарм для развертывания ударной авиации, ракетного, в том числе высокоточного оружия, плацдарм для развертывания мобильных групп, которые могут действовать в арктической зоне, это недалеко от основной базы нашего флота в Североморске", - заявил Гурулёв
Депутат Гурулёв отметил, что необходимо, чтобы ответить на этот вызов.
Во-первых, пишет Гурулёв, это средства противодействия - то, что будет противодействовать вызовам, которые будут исходить от Швеции, Финляндии, Норвегии, США через Северный Ледовитый океан.
Во-вторых, развёртывание российских оборонительных и ударных группировок, ударного оружия, которое позволит нейтрализовать угрозы в арктическом регионе, добавил он.
Гурулёв отметил также важность развития Арктики, так как без развития транспортной, энергетической инфраструктуры невозможно сегодня работать войскам. "Нам важны арктические порты, подходы к ним, чтобы они были обеспечены всем необходимым, наши военные базы тогда будут эффективны, сдержат намерение стран НАТО туда сунуться", резюмировал Гурулёв.
Журналисты турецкой газеты Sabah ранее заявили, что Швеция не хочет в НАТО, но давление на неё оказывают США.
США выгодно присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу по двум причинам, считает автор. Во-первых, США хотят использовать Швецию как плацдарм для доступа к ресурсам в Арктическом регионе. Во-вторых, США рассматривают НАТО как механизм контроля. Они хотят, чтобы не было страны, которая является членом ЕС, но не является членом НАТО. Чтобы все они находились под одной крышей и под американским контролем.
флаг Швеция
6 июля, 10:42
Швеция не хочет быть членом НАТО, её подталкивают США – СМИШвеция не хочет в НАТО, но давление на неё оказывают США, пишет турецкая газета Sabah
 
НовостиРоссияЗарубежьеСШАНАТОШвецияФинляндияАрктика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:59Медведев предложил избавить Борреля от "словесной диареи по поводу зерновой сделки"
15:49"Вариантов много - и все крайне неприятные": Ищенко о решении России по Чёрному морю
15:47Генерал-майор Попов раскрыл, какими системами ВС РФ уничтожают стратегические объекты ВСУ
15:39Самолюбие превыше интересов Украины. Почему Зеленский уволил ключевого посла
15:29Четвёртая ночь ударов возмездия за теракт на Крымском мосту: все цели поражены
15:28Зеленский поручил подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора".
15:21Адмирал Жара. Изменения климата влияют на события украинского конфликта
15:17Отставка министра культуры Украины Ткаченко. И кара божья, и очищение страны
14:53Генерал-майор Попов объяснил, зачем ВС РФ ударили по украинской авиабазе "Канатово"
14:15Силовики задержали экс-министра обороны ДНР Стрелкова
14:08Путин напомнил Польше о подарке Сталина
14:03Путин предостерег Украину и Польшу от агрессии в отношении к Белоруссии
13:53Морская блокада, вытеснение Украины с мирового агрорынка. Главное на Украине на 14:00 21 июля
13:50"Руками не трогали. Пытки СБУ были более извращёнными": старейший узник Украины Мехти Логунов. Видео
13:49Путин поручил Нарышкину внимательно отслеживать действия Польши по Украине
13:42Польша планирует оккупацию Западной Украины - Нарышкин
13:40Западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления - Путин
13:40"Вытеснить нас из Арктики". Гурулёв рассказал, для чего США втягивают Швецию в НАТО
13:31США ослабляют Европу с помощью украинского конфликта — Путин
13:30Западная техника горит, арсеналы НАТО истощаются, а ВСУ несут потери - Путин
Лента новостейМолния