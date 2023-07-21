https://ukraina.ru/20230721/1048158572.html

Кирилл Вышинский: Главное - определить, кого именно мы хотим забрать с Украины

Кирилл Вышинский: Главное - определить, кого именно мы хотим забрать с Украины - 21.07.2023 Украина.ру

Кирилл Вышинский: Главное - определить, кого именно мы хотим забрать с Украины

В ситуации с освобождением гражданских очень важен обмен информацией и точное понимание – о ком идет речь. Об этом на конференции издания Украина.ру "Своих не бросаем. Как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины" рассказал исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Совета по правам человека, бывший политзаключённый Кирилл Вышинский

2023-07-21T11:27

2023-07-21T11:27

2023-07-21T11:27

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кирилл вышинский

обмен

пленные

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освобождение

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Главная цель на начальном этапе взаимного освобождения гражданских лиц– это определить, кого именно необходимо забрать с Украины. Это очень большой массив информации, который ещё предстоит обработать и уточнить, сказал Вышинский.Он рассказал, что когда жил на Украине, по ряду обстоятельств оказался в тюрьме по обвинению в госизмене. Поэтому нет доверия к тем людям, которые со стороны Украины включились в процесс обмена."У меня, к сожалению, просто нет пока положительного опыта и я отношусь осторожно к общению с представителями украинской стороны", сказал Вышинский. Необходимо рассчитывать на то, что в будущем российским представителям удастся добиться прогресса в общении с украинской стороной.

https://ukraina.ru/20230720/1048145278.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кирилл вышинский, обмен, пленные, украина, освобождение