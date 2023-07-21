Кирилл Вышинский: Главное - определить, кого именно мы хотим забрать с Украины - 21.07.2023 Украина.ру
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Кирилл Вышинский: Главное - определить, кого именно мы хотим забрать с Украины
Кирилл Вышинский: Главное - определить, кого именно мы хотим забрать с Украины - 21.07.2023 Украина.ру
Кирилл Вышинский: Главное - определить, кого именно мы хотим забрать с Украины
В ситуации с освобождением гражданских очень важен обмен информацией и точное понимание – о ком идет речь. Об этом на конференции издания Украина.ру "Своих не бросаем. Как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины" рассказал исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Совета по правам человека, бывший политзаключённый Кирилл Вышинский
2023-07-21T11:27
2023-07-21T11:27
новости
кирилл вышинский
обмен
пленные
украина
освобождение
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Главная цель на начальном этапе взаимного освобождения гражданских лиц– это определить, кого именно необходимо забрать с Украины. Это очень большой массив информации, который ещё предстоит обработать и уточнить, сказал Вышинский.Он рассказал, что когда жил на Украине, по ряду обстоятельств оказался в тюрьме по обвинению в госизмене. Поэтому нет доверия к тем людям, которые со стороны Украины включились в процесс обмена."У меня, к сожалению, просто нет пока положительного опыта и я отношусь осторожно к общению с представителями украинской стороны", сказал Вышинский. Необходимо рассчитывать на то, что в будущем российским представителям удастся добиться прогресса в общении с украинской стороной.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, кирилл вышинский, обмен, пленные, украина, освобождение
Новости, Кирилл Вышинский, обмен, Пленные, Украина, освобождение

Кирилл Вышинский: Главное - определить, кого именно мы хотим забрать с Украины

11:27 21.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОбмен пленными в ЛНР
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© РИА Новости . Сергей Аверин
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В ситуации с освобождением гражданских очень важен обмен информацией и точное понимание – о ком идет речь. Об этом на конференции издания Украина.ру "Своих не бросаем. Как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины" рассказал исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Совета по правам человека, бывший политзаключённый Кирилл Вышинский
Главная цель на начальном этапе взаимного освобождения гражданских лиц– это определить, кого именно необходимо забрать с Украины. Это очень большой массив информации, который ещё предстоит обработать и уточнить, сказал Вышинский.
"Проблема в том, что процедура взаимного освобождения пока неясна. Неясно даже точное количество людей, о которых может идти речь. <...> Мы в самом начале пути, и сейчас, как мне кажется, главная цель – это определить, кого мы хотим забрать с украинской стороны", - подчеркнул Вышинский.
Он рассказал, что когда жил на Украине, по ряду обстоятельств оказался в тюрьме по обвинению в госизмене. Поэтому нет доверия к тем людям, которые со стороны Украины включились в процесс обмена.
"У меня, к сожалению, просто нет пока положительного опыта и я отношусь осторожно к общению с представителями украинской стороны", сказал Вышинский. Необходимо рассчитывать на то, что в будущем российским представителям удастся добиться прогресса в общении с украинской стороной.
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