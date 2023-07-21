Военный эксперт рассказал о колоссальных потерях в рядах ВСУ
© AP / Roman Chop
© AP / Roman Chop
Украинское командование скрывает реальные потери при наступлении под Артемовском от военкоматов. Об этом 21 июля сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
"При штурме окрестностей населенного пункта Артемовск вооруженные формирования Украины несут колоссальные потери. Для продолжения наступательных действий командному составу на местах запретили передавать данные о гибели военнослужащих в военкоматы для оповещения родственников", - рассказал эксперт.
Марочко добавил, что эвакуационные группы "Груз 200" для сбора тел погибших работают таким образом, чтобы личный состав ВСУ на передовой не знал общее количество безвозвратных потерь.