Военный эксперт рассказал о колоссальных потерях в рядах ВСУ - 21.07.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал о колоссальных потерях в рядах ВСУ
Военный эксперт рассказал о колоссальных потерях в рядах ВСУ - 21.07.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал о колоссальных потерях в рядах ВСУ
Украинское командование скрывает реальные потери при наступлении под Артемовском от военкоматов. Об этом 21 июля сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
2023-07-21T10:59
2023-07-21T10:59
потери
всу
новости
андрей марочко
артемовск
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"При штурме окрестностей населенного пункта Артемовск вооруженные формирования Украины несут колоссальные потери. Для продолжения наступательных действий командному составу на местах запретили передавать данные о гибели военнослужащих в военкоматы для оповещения родственников", - рассказал эксперт.Марочко добавил, что эвакуационные группы "Груз 200" для сбора тел погибших работают таким образом, чтобы личный состав ВСУ на передовой не знал общее количество безвозвратных потерь.
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потери, всу, новости, андрей марочко, артемовск
потери, ВСУ, Новости, Андрей Марочко, Артемовск

Военный эксперт рассказал о колоссальных потерях в рядах ВСУ

10:59 21.07.2023
 
© AP / Roman Chop
- РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP / Roman Chop
Читать в
Украинское командование скрывает реальные потери при наступлении под Артемовском от военкоматов. Об этом 21 июля сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
"При штурме окрестностей населенного пункта Артемовск вооруженные формирования Украины несут колоссальные потери. Для продолжения наступательных действий командному составу на местах запретили передавать данные о гибели военнослужащих в военкоматы для оповещения родственников", - рассказал эксперт.
Марочко добавил, что эвакуационные группы "Груз 200" для сбора тел погибших работают таким образом, чтобы личный состав ВСУ на передовой не знал общее количество безвозвратных потерь.
зерно судно порт Украина - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Вчера, 09:00
Блокада портов, потери и провалы ВСУ, ремонт недобитой техники. Главное на Украине на утро 20 июля
 
потериВСУНовостиАндрей МарочкоАртемовск
 
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