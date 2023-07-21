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Военный эксперт рассказал о колоссальных потерях в рядах ВСУ

Военный эксперт рассказал о колоссальных потерях в рядах ВСУ - 21.07.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал о колоссальных потерях в рядах ВСУ

Украинское командование скрывает реальные потери при наступлении под Артемовском от военкоматов. Об этом 21 июля сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости

2023-07-21T10:59

2023-07-21T10:59

2023-07-21T10:59

потери

всу

новости

андрей марочко

артемовск

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"При штурме окрестностей населенного пункта Артемовск вооруженные формирования Украины несут колоссальные потери. Для продолжения наступательных действий командному составу на местах запретили передавать данные о гибели военнослужащих в военкоматы для оповещения родственников", - рассказал эксперт.Марочко добавил, что эвакуационные группы "Груз 200" для сбора тел погибших работают таким образом, чтобы личный состав ВСУ на передовой не знал общее количество безвозвратных потерь.

https://ukraina.ru/20230720/1048129631.html

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2023

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потери, всу, новости, андрей марочко, артемовск