https://ukraina.ru/20230721/1048153873.html

Альтернативные маршруты экспорта. Сможет ли Украина вывезти зерно

Альтернативные маршруты экспорта. Сможет ли Украина вывезти зерно - 21.07.2023 Украина.ру

Альтернативные маршруты экспорта. Сможет ли Украина вывезти зерно

На Украине в середине июля началась уборочная, что предполагает поступление новых тонн зерна, которое надо где-то хранить или куда-то вывозить. В портах Одессы скопилось около 32 миллионов тонн зерна прошлогоднего урожая. Однако 18 июля РФ вышла из зерновой сделки, несмотря на все протесты западных партнеров Киева.

2023-07-21T08:11

2023-07-21T08:11

2023-07-21T09:28

эксклюзив

украина

зерновая сделка

измаил

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На Украине сразу же закачалась гривна, хотя Нацбанк и фиксирует ее курс. Экспорт зерна давал Украине около 50% всей экспортной выручки, а по Черному морю осуществлялась львиная доля его экспорта. За последний год (период действия зерновой сделки) по морю Украина вывезла 22 миллиона тонн зерна, а по суше – лишь около 2 миллионов тонн.Сухопутный экспорт – это гораздо дороже и сложнее. Пропускная способность железных и автомобильных дорог не в состоянии справиться с таким наплывом грузов, тем более что в обратном направлении на Украину следуют боеприпасы, вооружения, гуманитарная помощь и значительная часть продуктов питания.Украина, конечно, требовала предоставить судам вооруженную охрану кораблей стран НАТО, но США и Турция отказались. Единственная страна, которая призвала предоставить такую охрану – крошечный Люксембург, у которого своего флота нет. Соответственно, на Западе и на Украине стали рассматривать альтернативные варианты экспорта.Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала сосредоточиться на увеличении экспорта сухопутным транспортом, который она громко называет "линиями солидарности". В частности, она предлагает усилить поставки по автомобильной и железной дороге, хотя и признала, что эти усилия не смогут полноценно компенсировать закрытие морского коридора. Украина и до СВО испытывала катастрофическую нехватку вагонов-зерновозов.Хорватия предлагает свою железнодорожную сеть и порты в Адриатическом море для транспортировки украинской аграрной продукции. Новые маршруты могут стать альтернативой после выхода России из зерновой сделки. Об этом заявил госсекретарь МИД Хорватии Франо Матусич на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Однако до Хорватии зерну еще надо как-то доехать.Соседи Украины явно не в восторге от таких предложений. Варшава готова улучшить транзит украинского зерна через Польшу лишь при условии, что Евросоюз поможет с инфраструктурой, то есть требует от ЕС денег "за солидарность". Венгрия жалуется, что наземная транспортировка зерна дорогая, и хочет, чтобы ЕС предложил Украине или судоходным компаниям прогрессивную субсидию на транзитные перевозки, чтобы позволить отгружать зерно в альтернативные порты и избежать нагрузки на европейские рынки.В четверг 20 июля Украина сообщила ООН о решении создать альтернативный маршрут для поставок зерна. Первый замминистра развития инфраструктуры Украины Василий Шкураков направил письмо в Международную морскую организацию ООН. Как передает Reuters, в тексте утверждается, что Украина решила создать временный морской маршрут для транспортировки зерна после выхода России из зерновой сделки. Цель нового маршрута — содействие в разблокировке международных перевозок в северо-западной части Черного моря.Из письма следует, что судоходные маршруты планируют открыть вблизи акваторий трех украинских портов (Черноморск, Одесса и Южный), входящих в коридор, который ведет к территориальным водам Румынии. Прежде зерно отправляли по коридору через северо-западную акваторию Черного моря.По сути, сейчас речь идет о каботажном судоходстве в районе дельты Дуная, которое и ранее осуществлялось. Только ранее были задействованы в основном порты Измаил и Рени. В них суда попадали, не заходя в территориальные воды Украины в Черном море. Сначала суда заплывают через румынские территориальные воды в дельту Дуная, а затем уже по реке пересекают границу с Украиной и заходят в Измаил или Рени, которые еще не подвергались обстрелам.Минус этого маршрута – его низкая пропускная способность. Крупнотоннажные балкеры по нему не могут ходить, так как дно там неглубокое (осадка 7 метров). США на днях обещали Киеву в будущем профинансировать работу по углублению дна, но до конца СВО реальных действий никто предпринимать не будет. Еще 11 июля "Укрзализныця" призвала бизнес финансировать проекты развития припортовой станции Измаил."Сегодня станция Измаил очень перегружена. Каждые сутки у нас есть согласование нагрузки по передаче поездов на порт. И у нас сегодня в плане 7-8 поездов в сутки… Проблема именно в том, что перегрузочные мощности порта очень плотно заполнены и сама станция не в состоянии передавать такое количество поездов", – отметил директор по коммерческой работе и логистике "Укрзализныци" Тимофей Мураховский, заметив, что станция сейчас работает уже на 110%.В этом районе существует также минная опасность – установленные более года назад морские мины периодически срывает и носит по Черному морю. Заплывают они и к берегам Румынии и Турции.Кроме того, доставка зерна в порт Измаил связана с необходимостью проезда поездов через мост в месте впадения Днестра в Чёрное море. Этот мост много раз подвергался ракетной атаке. "Если Россия заблокирует помимо Одессы и дунайские порты, то это окончательный крах украинской экономики и АПК. Последней отрасли, которая приносила до 50% валюты стране", - пишет бывшая украинская телеведущая Диана Панченко, комментируя этот альтернативный маршрут.Пока что все предложенные альтернативные пути выглядят, как хорошая мина при плохой игре, то есть они не в состоянии обеспечить вывоз зерна в прежних объемах. Пропускная способность низкая. Поэтому Зеленский и его западные партнеры будут активнее давить на страны Третьего мира, чтобы те оказали давление на РФ, а та вернулась к зерновой сделке.

https://ukraina.ru/20230719/1048123820.html

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эксклюзив, украина, зерновая сделка, измаил