https://ukraina.ru/20230720/1048144262.html

Депутат Кузнецов объяснил, почему лучше относится к заключенным на Украине, чем к релокантам

Депутат Кузнецов объяснил, почему лучше относится к заключенным на Украине, чем к релокантам - 20.07.2023 Украина.ру

Депутат Кузнецов объяснил, почему лучше относится к заключенным на Украине, чем к релокантам

Украинское общество консолидировано против некоего врага и рассматривает людей оппозиционных взглядов как предателей, жизнь таких людей становится невыносимой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов

2023-07-20T15:33

2023-07-20T15:33

2023-07-20T15:33

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Депутату Кузнецову нравится Россия, которая не бросает своих граждан и которая готова кинуть все силы на спасение незаконно удерживаемого на Украине соотечественника. Такая Россия, которая не бросает людей, живущих на подконтрольных Украине территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, т. е. фактически тоже наших граждан, сказал Кузнецов.Спасение людей из украинского заключения важно для укрепления репутации Российской Федерации. Гражданам России не надо ни перед кем заискивать, никому пытаться понравиться, нам важно нравиться самим себе, добавил депутат.Лично для меня больше "наш" тот гражданин Украины, который пострадал, потому что поддерживал Россию, сказал депутат. Такие люди доверились России, они нам помогают. Они действительно являются частью единого российского народа. Это единство не по крови все и даже не по культуре, а по сознанию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230717/1048048728.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, заключенные, тюрьмы, сбу, россияне, россия (рф), украина