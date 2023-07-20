Депутат Кузнецов объяснил, почему лучше относится к заключенным на Украине, чем к релокантам - 20.07.2023 Украина.ру
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Депутат Кузнецов объяснил, почему лучше относится к заключенным на Украине, чем к релокантам
Депутат Кузнецов объяснил, почему лучше относится к заключенным на Украине, чем к релокантам - 20.07.2023 Украина.ру
Депутат Кузнецов объяснил, почему лучше относится к заключенным на Украине, чем к релокантам
Украинское общество консолидировано против некоего врага и рассматривает людей оппозиционных взглядов как предателей, жизнь таких людей становится невыносимой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов
2023-07-20T15:33
2023-07-20T15:33
новости
заключенные
тюрьмы
сбу
россияне
россия (рф)
украина
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Депутату Кузнецову нравится Россия, которая не бросает своих граждан и которая готова кинуть все силы на спасение незаконно удерживаемого на Украине соотечественника. Такая Россия, которая не бросает людей, живущих на подконтрольных Украине территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, т. е. фактически тоже наших граждан, сказал Кузнецов.Спасение людей из украинского заключения важно для укрепления репутации Российской Федерации. Гражданам России не надо ни перед кем заискивать, никому пытаться понравиться, нам важно нравиться самим себе, добавил депутат.Лично для меня больше "наш" тот гражданин Украины, который пострадал, потому что поддерживал Россию, сказал депутат. Такие люди доверились России, они нам помогают. Они действительно являются частью единого российского народа. Это единство не по крови все и даже не по культуре, а по сознанию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230717/1048048728.html
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Новости
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новости, заключенные, тюрьмы, сбу, россияне, россия (рф), украина
Новости, заключенные, тюрьмы, СБУ, россияне, Россия (РФ), Украина

Депутат Кузнецов объяснил, почему лучше относится к заключенным на Украине, чем к релокантам

15:33 20.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки Українигенерал-майор СБУ Валерий Шайтанов арест наручники
генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов арест наручники - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
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Украинское общество консолидировано против некоего врага и рассматривает людей оппозиционных взглядов как предателей, жизнь таких людей становится невыносимой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов
Депутату Кузнецову нравится Россия, которая не бросает своих граждан и которая готова кинуть все силы на спасение незаконно удерживаемого на Украине соотечественника. Такая Россия, которая не бросает людей, живущих на подконтрольных Украине территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, т. е. фактически тоже наших граждан, сказал Кузнецов.
Спасение людей из украинского заключения важно для укрепления репутации Российской Федерации. Гражданам России не надо ни перед кем заискивать, никому пытаться понравиться, нам важно нравиться самим себе, добавил депутат.
"Но даже если речь идет о жителях Киева, то все равно, мне кажется, важнее не отметка в паспорте, а в сердце человека. Кто больше наш — тот, кто побежал на Верхний Ларс уезжать от проблем, или тот, кто помогал русской армии и сел потом в тюрьму из-за этого, подвергся унижениям, побоям, был на грани смерти?" - риторически спрашивает Кузнецов.
Лично для меня больше "наш" тот гражданин Украины, который пострадал, потому что поддерживал Россию, сказал депутат. Такие люди доверились России, они нам помогают. Они действительно являются частью единого российского народа. Это единство не по крови все и даже не по культуре, а по сознанию, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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