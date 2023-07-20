https://ukraina.ru/20230720/1048141248.html

Александр Перенджиев: После "зернового айкидо" в Одессе русский флот будет бодаться с США возле Румынии

Александр Перенджиев: После "зернового айкидо" в Одессе русский флот будет бодаться с США возле Румынии - 20.07.2023 Украина.ру

Александр Перенджиев: После "зернового айкидо" в Одессе русский флот будет бодаться с США возле Румынии

Даже если вдруг Запад скажет, что готов возобновить зерновую сделку, выполнив все требования России по SWIFT и минеральным удобрениям, а мы откроем коридор, по которому снова пойдут корабли с техникой, то выгрузить они ее уже не смогут. Мы уничтожили в портах все краны и рельсы

2023-07-20T16:00

2023-07-20T16:00

2023-07-20T16:00

интервью

одесса

всу

сша

румыния

черное море

зерновая сделка

россия (рф)

владимир путин

николаев

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Только десантный корабль может туда выплыть. А с обычного корабля технику можно выгружать только краном, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее на навигационных сайтах появилась информация, что сейчас в направлении порта Ренийского морского порта на Дунае, держит курс торговое судно. Оно следует в акватории Черного моря в украинский порт - формально подпадает под запрет Минобороны России и может рассматриваться как перевозчик оружия.- Александр Николаевич, каких следует ожидать последствий, если наш флот его потопит, досмотрит или пропустит?- Изначально было понятно, что Запад будет проверять нас на "слабо". Не могло быть так, чтобы мы предупредили и враг стал выполнять наши требования. Будут и проверки, и провокации. "Мол, пусть русские попробуют что-то там потопить". Если мы его пропустим, то это нанесет нам имиджевые потери. Поэтому как минимум это судно нужно остановить и потребовать от него уйти туда, откуда оно пришло.Если экипаж этого не сделает, судно нужно арестовать и отконвоировать наши порты, как это было с украинскими катерами во время керченской провокации Порошенко. Необязательно его топить. Мы все-таки люди гуманные. На первый раз обойдемся более мягкими методами.Но это при условии, что это будет не обычное судно, а с вооруженными военными, которые могут оказать сопротивление. Тогда мы можем его потопить.Вариантов развития событий может быть масса. Я не исключаю вариант, в ходе котором в этот район будут выдвигаться американские беспилотники и следить за движением судов. Тогда нам придется подавлять эти БПЛА системами РЭБ, чтобы американцы не могли получать эту информацию. Возможно, что нам придется подавлять прибрежные средства слежения за судном на побережье в Румынии, где тоже сидят американцы.Так что нам придется задействовать как надводные, так и воздушные средства (самолеты и беспилотники). Может быть, мы даже направим в этот район наши "Посейдоны", чтобы в случае чего потопить это судно торпедой. Еще "Посейдон" нужен там, чтобы отследить, нет ли там иностранных подводных лодок.- Не проще ли нам уничтожить все украинские зерновые терминалы, чтобы не проводить такие сложные маневры силами флота?- Они уже уничтожены.- Насколько я понимаю, мы накрыли крупные терминалы непосредственно на побережье, но мы пока не трогали порты на Дунае.- Основные украинские зерновые терминалы находятся в Черноморских портах. С Дунаем все гораздо сложнее, потому что надо переправлять суда по реке, а потом опять переходить в море. И терминалы там совсем маленькие. С них много не вывезешь. А в морские терминалы можно насыпать и насыпать. И речной транспорт, в принципе, - маленький. Экономически невыгодно вести такое маленькое количество зерна на такое большое расстояние. Выгоднее использовать крупные зерновозы. Все упирается именно в морские порты.Я родом из Новороссийска. У меня мама работала в порту. Она очень уставала в те дни, когда они принимали зерно. И я сам видел, как это делается технически. Когда зерно привозят в порт, и когда его вывозят из порта – это совершенно разные вещи.Зерновые терминалы нужны для вывоза зерна из порта. Они огромные. К ним подвозят фуры и засыпают с них зерно. А потом уже из терминалов зерно засыпают на суда. А для приема зерна терминалы не нужны. Кран опускает конус, в который насыпается зерно с теплохода, зерно взвешивается, засыпается в специальные вагоны и увозится. Короче говоря, в порту привезенное зерно не хранится. Хранится только то зерно, которое нужно для вывоза. И мы все эти зерновые терминалы уничтожили.Почему я об этом так подробно рассказываю? Даже если Россия опять вступит в зерновую сделку, то фактически сделки не будет, потому что зерно некуда будет складировать.Украина и Запад могут попробовать вывезти зерно по Дунаю в порты Румынии. Но в любом случае это недешёвое удовольствие. Это вывозит к увеличению и удорожанию логистики. Потому что в румынском порту нужно будет сгрузить зерно с маленького судна в зерновой терминал, а потом засыпать в более крупное судно. Вы представляете, сколько это работы? Это зерно уже становится золотым. Кому оно будет нужно? Кто за это будет платить.Проще его на месте переработать в муку. И то я не знаю, как они будут строить этот крупный мукомольный завод и сколько времени мука может храниться на судне, чтобы она не промокла и не испортилась.Таким образом, наши удары по портам в Одессе, Ильичевске и Николаеве добились своей главной цели. Мы перекрыли один из каналов поставки оружия на Украину. Мы очень часто говорили про поставки со стороны Польши, но в основном оно завозилось под прикрытием зерновой сделки. Может быть, корабли и правда загружали зерном. Но он туда шел якобы пустой, а мы не имели права его досматривать. И с него выгружалась военная техника.И мы сделали большое дело. Даже если вдруг Запад скажет, что готов возобновить зерновую сделку, выполнив все требования России по SWIFT и минеральным удобрениям, а мы откроем коридор, по которому снова пойдут корабли с техникой, то выгрузить они ее уже не смогут. Мы уничтожили в портах все краны и рельсы. Только десантный корабль может туда выплыть. А с обычного корабля технику можно выгружать только краном.Следовательно, если противник захочет снова использовать эти коммуникации, ему придется восстановить хотя бы один кран и одну железную дорогу, которая могла бы эту технику вывозить.- Тогда нам тоже постоянно надо будет поддерживать эти порты в разрушенном состоянии.- Конечно. Как только мы увидим, что там снова техника выгружается, мы по ней опять ударим.Я описал гипотетический сценарий. Я не верю, что Запад пойдет на это. Одна моя коллега-политолог сравнила Запад с крокодилом, который не может пятиться назад. Он открыл пасть и движется только вперед. Он сейчас не сможет пойти на требования России по зерновой сделке, которые обозначал Путин, но настаивать на своем он тоже не может.Таким образом, Путин создал механизм, при котором Запад будет постепенно загонять себя в ловушку своей неуступчивостью и недоговороспособностью. Путин хорошо знает восточные единоборства. Он использовал силу Запада против него же. Так что мы можем назвать это "зерновым айкидо" (смеется).- Если говорить о военном аспекте этой истории. Означает ли наш выход из сделки, что Черноморский флот окреп и учел силу противника, который нашпиговал побережье противокорабельными ракетами и заминировал акваторию?- Мне все же кажется, что мы получили от выхода из зерновой сделки не столько военное, сколько политическое преимущество. Мы получили больше морального права, чтобы так действовать.В этом смысле зерновую сделку можно было сравнить с Минскими соглашениями. Мы могли еще в 2014 году дать ополченцам освободить Мариуполь и полностью разгромить ВСУ. Но мы сами усадили ДНР/ЛНР за стол переговоров, выступали в качестве посредников и признавали Донбасс частью Украины.Это нам вроде бы было невыгодно. Но когда стало понятно, что ни Запад в лице Германии и Франции, ни Украина эти договоренности выполнять не собирается, мы получили полное моральное право начать СВО.Мы показываем Западу, что готовы договариваться и выполнять свою часть соглашений. Потом Запад не выполняет свои обязательства, а мы получаем возможность действовать так, как считаем нужным.Поэтому удары по черноморским портам Украины – это не столько возмездие за Крымский мост. Это наказание Запада за его недоговороспособонсть и теракты под прикрытием зерновой сделки.

https://ukraina.ru/20230410/1045175938.html

https://ukraina.ru/20230720/1048141854.html

https://ukraina.ru/20230720/1048140621.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, одесса, всу, сша, румыния, черное море, зерновая сделка, россия (рф), владимир путин, николаев, сво