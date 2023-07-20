https://ukraina.ru/20230720/1048139141.html

США против СВО. О том, почему переговоры о мире почти невозможны

США против СВО. О том, почему переговоры о мире почти невозможны - 20.07.2023 Украина.ру

США против СВО. О том, почему переговоры о мире почти невозможны

Пентагон официально объявил о новом пакете военной помощи Украине общей стоимостью 1,3 млрд долл. Этот пакет вооружений, о котором ранее не сообщалось, будет восьмой по счету и включает средства ПВО, системы борьбы с беспилотниками, взрывные беспилотники, и боеприпасы к ним

2023-07-20T13:37

2023-07-20T13:37

2023-07-20T14:49

сво

эксклюзив

саммит

нато

россия (рф)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/14/1048139839_0:24:776:461_1920x0_80_0_0_e6d70642ad21d1fb1e4136c4b04fac65.jpg.webp

Как раз то, о чем недавно страдальчески стенал председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, утверждая, что армии Украины потребуются годы и миллиарды долларов для достижения паритета с Россией в воздухе, а значит, и для потенциальной победы. «Десять штук F-16 — это 2 миллиарда долларов! У русских — сотни истребителей четвертого и пятого поколения! Если мы попытаемся довести до паритета с Россией, один к одному, два к одному, мы говорим о большом количестве самолётов, годах обучения пилотов, годах для обслуживания, для достижения необходимого уровня финансовой поддержки. Годы тренировок и огромные финансовые вложения потребовались бы для того, чтобы украинские пилоты могли бы сравняться в мастерстве с российскими», — заявил Милли.И Пентагон дал средства ПВО, чтобы «мочить» российскую авиацию. Все для борьбы с русскими в небе, там, где украинцы слабы и беспомощны. «Среди систем и боеприпасов, которые США планируют приобрести для Киева, есть средства противовоздушной обороны производства L3Harris Technologies (LHX. N) под названием Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment или VAMPIRE», — уточняет источник агентства Reuters.В новом пакете помощи будут также два разных типа беспилотных летательных аппаратов (беспилотник Phoenix Ghost производства частной калифорнийской компании AVEVEX и Switchblade производства компании AeroVironment Inc — AVAV.O), значительное количество систем противодействия беспилотникам австралийской компании DroneShield Ltd (DRO.AX), радары, датчики и аналитические системы.А если конкретно, то в пакет входят: четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы к ним, 152-миллиметровые артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты TOW, высокоточные авиационные боеприпасы, ранее анонсированные беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade, а также средства противодействия БПЛА и радиоэлектронной борьбы. А также США пообещали закупить для Украины 150 топливозаправщиков, 115 тактических автомобилей для буксировки и транспортировки техники, 50 тактических машин для эвакуации техники, оборудование для охраны портов и гаваней, и разминирования, а также тактические системы защищенной связи.Хитрость, изобретательность и цинизм этого пакета заключаются и в том, что США для этих поставок используют средства в рамках программы «Инициатива содействия безопасности Украины» (USAI). Это однозначно является дополнительным источником вооружения Украины, но USAI позволяет администрации президента Джо Байдена покупать оружие у промышленности, а не брать его из американских вооруженных запасов. Это однозначно источник доходов ВПК США, что увеличивает поддержку администрации Джо Байдена в среде оружейных баронов, очень влиятельных в этой стране.А объемы приблизительно понятны: например, предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов США объявили 7 июля, и в его состав впервые вошли кассетные боеприпасы. До последнего объявления общая сумма американской военной помощи Киеву с февраля 2022 года составляла более 41,3 млрд долларов.При этом идет практическое освоение поставок. В эфире украинского телемарафона спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат сообщил, что первая группа украинских пилотов уже выехала на обучение управлению истребителями F-16. «Первая группа пилотов — это первая волна, которая поедет на переобучение, потом вторая и так далее. Это те пилоты, которые уже будут проходить непосредственную подготовку с инструкторами в разных странах, которые нам предоставили площадки. Речь идет о десятках. Ждем. Первая группа выехала, следом будет вторая. Получать, пожалуй, будем тоже не сразу тремя эскадрильями. Посмотрим, как будут приниматься решения в рамках авиационной коалиции», — сказал Игнат.При этом один из «ястребов войны» на Украине, ее министр обороны Алексей Резников предположил, что решение о передаче Украине истребителей F-16 будет принято после того, как будут обучены пилоты и техники. По его словам, их обучение должно начаться в августе в одной из 11 стран, подписавших в Вильнюсе соответствующий меморандум о «самолетной» или «истребительной коалиции».«Мы оценим возможность наших аэродромов, где они будут использованы, и сделаем для них инфраструктуру. Там она чуть другая: укрытие, заправки, обеспечение и так далее. Как только будет готова инфраструктура и пилоты, которое смогут выполнять боевые задания, а инженеры-техники обслуживать — в этот момент партнеры будут принимать решение: ок, теперь самолеты. Поэтому это займет немного времени. Оптимистично считаю, что следующий год», — заявил Резников, отчитываясь о том, как его страна выполняет «домашнее задание» — свою часть договоренностей о вооружении для войны с Россией.Но самое главное в том, что все эти планы США полностью идут вразрез с задачами, которые ставит перед собой спецвоенная операция (СВО) России по обузданию неонацистской Украины, но ложатся исключительно в русло планов, которые наметил состоявшийся 11–12 июля 2023 года саммит НАТО в Вильнюсе. Вот посудите сами. Две главные задачи СВО из трех — это демилитаризация Украины и устранение любой опасности и угрозы для безопасности России с украинской территории. То есть последнее — это возврат внеблокового, нейтрального статуса Украины, без всяких там поползновений в НАТО и превращения в «Анти-Россию».А, как уже писало издание Украина.ру, в столице Литвы были приняты два документа — программа многолетней помощи Украине и план обороны НАТО в случае войны с Россией. Вот они — о дальнейшем вооружении Украины. Этим они и противоречат задачам СВО. И фактически лишают ее дипломатической возможности завершить дело миром, за столом переговоров. Потому что исчезает предмет переговоров — разоружение Украины. США не собираются прекращать поставки вооружений на Украину. И от своих вассалов-сателлитов будут требовать того же.Документы НАТО и их выполнение, которое, как видим, почти немедленно уже началось, предлагают как раз дальнейшую милитаризацию Украины. Вплоть до превращения в ядерную угрозу России. Мы имеем дальнейшее накачивание Украины оружием. Вплоть до размещения на ее территории баз НАТО с ядерным оружием.Во всяком случае, после отмены в Конституции Украины положений о внеблоковом статусе в 2018 году сегодня предлагается проделать с основным законом то же самое и в отношении ядерного оружия. Все тот же министр-«ястреб» Резников призвал изменить Конституцию и разрешить размещение иностранных военных баз в стране — в рамках дальнейшей интеграции в НАТО. «Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а неким "центром взаимодействия и обмена опытом" или что-то еще. Но зачем? Надо убрать это ограничение, утратившее актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций», — четко и ясно разъяснил Резников свою позицию.По его мнению, нужно также дополнить статью 17 Конституции (о защите суверенитета и территориальной целостности Украины) тезисом о том, что украинское государство должно самостоятельно выбирать механизмы обеспечения собственной безопасности, в частности путем присоединения к международным договорам или организациям.И тут вряд ли что можно добавить по существу — уже все сказано. По информации Washington Post со ссылкой на свои источники, даже в Белом доме считают, что передача Украине западной авиации не принесет большой пользы в ходе текущего наступления из-за мощной системы противовоздушной обороны России. Потому и стараются усилить ПВО Украины.Россия же уже, кажется, устает предупреждать, что любое западное вооружение для Украины, станет законной целью для ее вооруженных сил, а страны НАТО, поставляющие оружие и занимающиеся обучением украинских военных, фактически являются участниками украинского конфликта. И могут попасть под российские удары.Но США и их союзники продолжают делать свое — пичкать Украину оружием. И дело, походу, катится от слов к делу. Отказ от зерновой сделки и российские обещания противодействовать ей без участия России вполне могут быть первыми ласточками...

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230719/1048105909.html

https://ukraina.ru/20230712/1047958930.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

сво, эксклюзив, саммит, нато, россия (рф), сша