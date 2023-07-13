https://ukraina.ru/20230713/1047995945.html

"Самолётная коалиция" приблизила ядерную войну

"Самолётная коалиция" приблизила ядерную войну - 13.07.2023 Украина.ру

"Самолётная коалиция" приблизила ядерную войну

На саммите НАТО в Вильнюсе было сделано несколько последовательных шагов по нагнетанию глобальной напряжённости. Большую часть из них мы уже разбирали в предыдущих публикациях.

2023-07-13T13:59

2023-07-13T13:59

2023-07-13T15:18

эксклюзив

ростислав ищенко

украина

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Но самый, пожалуй, широкий шаг к войне, причём непросто к войне, а к войне ядерной, был сделан буднично и почти незаметно. Саммит НАТО поддержал идею создания "самолётной коалиции", которая в перспективе должна обеспечить поставку на Украину истребителей F-16.Многие могут сказать, что F-16 самолёт, безусловно, хороший, но достаточно старый, стоит на вооружении у многих государств (у той же Польши, например). Об их поставках на Украину говорится уже давно. Польша, Франция, Румыния и Великобритания также давно обещали поддержку в обучении украинских лётчиков и наземного персонала, управлению и обслуживанию F-16. Де факто "самолётная коалиция" уже давно существует. В чём же проблема?Проблема в нюансах. Сергей Лавров не случайно именно сейчас, после решений Вильнюсского саммита обратил внимание западных партнёров на то, что F-16 способен нести ядерное оружие и заявил, что Россия будет этот момент учитывать. Что это значит?Понятно же, что Москва не будет наносить ядерный удар ни по производителю, ни по поставщику F-16, сколько бы последних не оказалось на Украине. Тем более, что поставить Киеву хотят всё же самолёты, а не атомные бомбы. Кстати, в Турции, чей F-16 24 ноября 2015 года сбил в Сирии российский Су-24, помимо наличия соответствующих истребителей – потенциальных носителей ядерного оружия (группировка которых в ближайшее время должна увеличиться на сотню единиц), размещено и само американское ядерное оружие. Так же как размещено оно и в Германии, чьи пилоты даже прошли подготовку к использованию американских ядерных бомб. Почему же именно "самолётная коалиция" для Украины вызвала такую резкую реакцию в Москве?Во-первых, в отличие от Турции и Германии, Украина – не член НАТО.Во-вторых, Украина значительно ближе к важным российским административным, политическим, промышленным и военным центрам и центрам транспортной связности.В-третьих, Украина ведёт с Россией войну, до начала которой и в ходке которой неоднократно угрожала использовать квази ядерное оружие в виде "грязной бомбы".В-четвёртых, Украина в ходе боевых действий неоднократно демонстрировала желание и готовность наносить удары вглубь российской территории, на любую доступную дальность, любым доступным оружием и по любому доступному объекту (включая московский Кремль и базы стратегической авиации). НАТО эти украинские потуги открыто и недвусмысленно поддерживала и поощряла.Предположим F-16 на Украине появились.Вряд ли ВСУ будут использовать их для ведения боёв за господство в воздухе с российской истребительной авиацией. Помимо того, что Россия имеет в этом сегменте вооружений абсолютный перевес, человек, просто научившийся управлять боевым самолётом, ещё не является лётчиком-истребителем. Надо уметь на самолёте воевать. Для этого, надо на соответствующей модели налетать не одну сотню часов, освоить её в совершенстве, знать все сильные и слабые стороны, а в идеале ещё и провести не только учебные, но и реальные воздушные бои (пусть и со слабым противником).ВВС ВСУ нашим истребителям не противники – ни по количеству самолётов, ни по качеству пилотов. Следовательно они будут использоваться как платформы для доставки к месту пуска ударных вооружений (тех же британских ракет Storm Shadow и французских SCALP, дальностью до 400 километров).Поскольку, как уже было сказано, с целью деморализации населения России и создания антиправительственных и антивоенных настроений, Украина при поддержке НАТО стремится наносить удары по российским объектам (как военным, так и гражданским) на максимальную глубину, не сомневаюсь, что гипотетически поставленные Киеву F-16 будут делать попытки максимально глубокого вхождения в российское воздушное пространство. То есть, вскоре мы можем столкнуться с ситуацией, когда самолёт, оснащённый для несения ядерного оружия, принадлежащий ВВС страны, угрожавшей России использованием ядерного оружия (но не имевшей такового), переданным странами блока, которые владеют ядерным оружием и несущий ракеты, способные оснащаться ядерной боевой частью углубляется в воздушное пространство России.Учитывая скорость и дальность ракеты, подлётное время (в зависимости от выбранной цели будет составлять от нескольких минут, до получаса). Если носитель один, то можно особо не волноваться. Даже если он будет скрытно оснащён ракетой с ядерным зарядом и даже если одинокой ракете удастся преодолеть российское ПВО/ПРО, ущерб не будет критичным и Россия сохранит все возможности для ответного удара, в том числе и по "центрам принятия решений" на Западе.Но логично предположить, что для уничтожения прикрытой ПРО важной цели, Украина попытается нанести массированный удар, с задействованием десятков самолётов и ракет. Перевезти на территорию Украины несколько ядерных боезарядов с европейских складов – не проблема (прилетит военный самолёт и привезёт ящики, а что в ящиках знает только получатель. Так что получается, что с момента получения Украиной F-16 Россия должна быть готова к массированной ядерной бомбардировке в любое время.Ну а на любую угрозу должен быть готов адекватный ответ. Тем более он должен быть готов на угрозу ядерную.Ещё раз подчеркну, что предупреждение Лаврова Западу было настолько умеренным, насколько возможно в сложившейся ситуации. Действительно никто не собирается сразу после размещения F-16 на Украине (если это всё же случится) не только ядерный удар по Западу наносить, но вообще каким либо образом вступать с ним в вооружённую конфронтацию. Нам нужна победа на Украине, а не расширение войны на Европу.Но на войне возможны разные случайности, различные непредвиденные обстоятельства. Если пуски межконтинентальных ракет или ракет подводных лодок можно отследить, если способные нести ядерное оружие корабли иностранных флотов не могут незамеченными приблизиться к российским берегам на сколько-нибудь близкое расстояние, то взлёт каждого истребителя не отследишь. Обнаружение может произойти тогда, когда он будет уже в небе России. К этому надо быть готовым, как к тому, что самолёт будет нести ядерное оружие.Следовательно протокол реагирования на ядерную угрозу необходимо будет пересмотреть в сторону сокращения необходимого для принятия решения времени. Кроме того, надо будет создать аналогичную угрозу территории главного противника (США), причём, поскольку разместить рядом с ними самолёты – носители ядерного оружия в достаточном количестве мы не можем, ответ окажется не зеркальным.В комплексе все эти меры приведут к снижению порога принятия решения о ядерном ударе у обеих сторон. Об этом и предупредил Лавров наших заклятых друзей.В конце концов, самолёты пока не поставлены и в любом случае, даже если Украина дождётся начала поставок, а не будет ликвидирована раньше, не смогут изменить ситуацию на поле боя. Так не лучше ли Западу отказаться от бессмысленной и опасной затеи раньше, чем реализовались её самые неприятные последствия?

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20230712/1047959741.html

https://ukraina.ru/20230708/1047881100.html

https://ukraina.ru/20230221/1043810307.html

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2023

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