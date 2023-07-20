Боррель предложил ЕС использовать сухопутный коридор для вывоза зерна с Украины
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
ЕС должен более активно вывозить украинское зерно через свою территорию, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
После остановки "зерновой сделки" ЕС должен воспользоваться сухопутным маршрутом и вывозить зерно через свою территорию, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель
"Помимо моря у нас есть маршруты солидарности, которые позволяют вывозить большие объемы зерновых… Раз морской путь закрыт, мы должны будем увеличить возможности по экспорту украинского зерна через наши порты. Это означает, что соседи Украины должны предпринимать большие усилия. Они должны в большей степени открывать границы и способствовать транспортировке… Мы уже многое сделали, но должны сделать еще больше", - заявил Боррель.
Накануне пять центральноевропейских стран подписали общую позицию о продлении запрета на импорт четырех видов зерна.
Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия просят Еврокомиссию продлить действие ограничений на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и семена подсолнечника.
В мае этого года Европейский союз разрешил этим странам запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. А в июле продлил разрешение до 15 сентября. Страны хотят продлить запрет до конца года.
В июне 2022 году ЕС приостановил взимание пошлины с Украины за ввоз сельскохозяйственной продукции. Предполагалось, что это поможет местным властям увеличить объемы экспорта.
В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать странах на востоке ЕС, что привело к кризису перепроизводства и вызвало недовольство восточноевропейских фермеров.
После этого правительства Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии заявили о приостановке импорта ряда украинских продуктов в целях защиты интересов местных аграриев.
На Украине такую позицию стран назвали "дискриминацией" и заявили, что, если запрет всё-таки продлят, то Украина будет вынуждена рассмотреть зеркальные меры.
Вчера, 18:02Глава Минсельхоза Украины прогулял встречу с министрами из ЕС по импорту украинского зернаМинистр аграрной политики Украины Николай Сольский не приехал на встречу в европейскими коллегами, на которой обсуждался запрет на импорт украинского зерна. Об этом глава Минсельхоза Польши Роберт Телус заявил на пресс-конференции, сообщает информагентство RMF24