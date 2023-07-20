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Боррель предложил ЕС использовать сухопутный коридор для вывоза зерна с Украины

Боррель предложил ЕС использовать сухопутный коридор для вывоза зерна с Украины - 20.07.2023 Украина.ру

Боррель предложил ЕС использовать сухопутный коридор для вывоза зерна с Украины

ЕС должен более активно вывозить украинское зерно через свою территорию, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-07-20T10:44

2023-07-20T10:44

2023-07-20T10:44

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После остановки "зерновой сделки" ЕС должен воспользоваться сухопутным маршрутом и вывозить зерно через свою территорию, заявил глава евродипломатии Жозеп БоррельНакануне пять центральноевропейских стран подписали общую позицию о продлении запрета на импорт четырех видов зерна.Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия просят Еврокомиссию продлить действие ограничений на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и семена подсолнечника.В мае этого года Европейский союз разрешил этим странам запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. А в июле продлил разрешение до 15 сентября. Страны хотят продлить запрет до конца года.В июне 2022 году ЕС приостановил взимание пошлины с Украины за ввоз сельскохозяйственной продукции. Предполагалось, что это поможет местным властям увеличить объемы экспорта.В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать странах на востоке ЕС, что привело к кризису перепроизводства и вызвало недовольство восточноевропейских фермеров.После этого правительства Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии заявили о приостановке импорта ряда украинских продуктов в целях защиты интересов местных аграриев.На Украине такую позицию стран назвали "дискриминацией" и заявили, что, если запрет всё-таки продлят, то Украина будет вынуждена рассмотреть зеркальные меры.

https://ukraina.ru/20230719/1048127313.html

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новости, зарубежье, украина, болгария, венгрия, польша, румыния, словакия, зерно, зерновая сделка, жозеп боррель, еврокомиссия, запрет