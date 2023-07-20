https://ukraina.ru/20230720/1048129135.html

Самый мощный обстрел и разгар пляжного сезона. Что происходит в Одессе

Самый мощный обстрел и разгар пляжного сезона. Что происходит в Одессе - 20.07.2023 Украина.ру

Самый мощный обстрел и разгар пляжного сезона. Что происходит в Одессе

В ночь на 19 июля Одесса подверглась самым массированным ударам со времен начала СВО. Об этом сообщили в мэрии города. С 18 июля прекратила свое существования зерновая сделка и одесские порты, объекты инфраструктуры тоже стали целью ВС РФ.

2023-07-20T05:11

2023-07-20T05:11

2023-07-20T05:12

эксклюзив

украина

одесса

россия (рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/02/1040423145_6:404:2929:2048_1920x0_80_0_0_0a537b01c976371e4598e49da43e603f.jpg.webp

Одним из последствий окончания зерновой сделки украинские эксперты называют снижение цен на зерно, муку и хлеб для обычных украинцев.Примечательно, что несмотря на прилеты ракет, власти Украины не сообщают о жертвах среди гражданских, что говорит о ювелирной работе. О жертвах среди военных и ущербе для военной инфраструктуры власти, как водится, не сообщают. Однако одесские СМИ 19 июля синхронно объявили об экстренном сборе донорской крови всех групп во всех больницах города.Одесский анархист Вячеслав Азаров сообщает о выбитых взрывной волной окнах. Пострадали преимущественно элитные новостройки с панорамными окнами на побережье – при взрывах такие квартиры страдают больше всего. "Результаты налета в Лиманке дают представить, насколько ущербно жилищное эконом-строительство из трёх стен с панорамным остеклением. Если следующие удары придутся на одесское побережье, где вместо фасада одно стекло, жильцы рискуют стать жертвами взрывной волны и собственных стеклопакетов. Чтобы родные стены спасали, они должны быть, не ведитесь на красиво обставленную жадность застройщиков", - комментирует Азаров.Читатели Telegram-канала "Типичная Одесса" также сообщают, что по пострадавшим домам для оценки ущерба ходят коммунальщики, но вместе с ними и военкомы, поэтому советуют прежде чем их пускать перепрятать военнообязанных. В Одессе охота на пушечное мясо идет с особым энтузиазмом, что давно стало изощренной формой обогащения. В среду 19 июля глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков сообщил, что одесский военком Евгений Борисов незаконно обогатился на 188 миллионов гривен. Ранее у него обнаружили недавно приобретенную виллу в Испании стоимостью 3,7 млн евро. Известно, что крупные суммы ему "жертвовали" владельцы ночных клубов, чтобы сотрудники военкоматов оставили их заведения в покое. По словам военкома, миллионы гривен ему якобы давали взаймы, но расписок предоставить не смог.Зеленский 19 июля на встрече с премьер-министром Ирландии требовал дополнительные системы ПВО для прикрытия Одессы, откуда он желает в одностороннем порядке вывозить зерно. По сообщениям одесских Telegram-каналов, в городе и его окрестностях как раз и были поражены системы ПВО, а также нефтебазы, воинская часть в Усатово и аэродром "Школьный". Украинские власти сообщают лишь о поражении склада фейерверков и зернохранилища. Крупный украинский агрохолдинг "Кернел" олигарха Андрея Веревского (7% мирового рынка подсолнечного масла) сообщает о резком падении своих акций на международных биржах сразу же после обстрела.Западные эксперты утверждают, что Россия начала "блокаду" черноморских портов Украины. "Ни один здравомыслящий владелец не будет заходить туда незастрахованным", - пишет The Bloomberg. Тем не менее, некоторые суда, включая сухогруз Alfa Star, сейчас движутся в сторону порта Измаил. Украинский Telegram-канал Klymenko Time допускает, что Киев мог использовать зерновую сделку для поставок вооружения через дунайские порты. "Мы понятия не имеем, проводились ли через "зерновой коридор" поставки вооружения для Украины. Но нам кажется, что это было бы логично, потому что это очень удобно. Хотя бы через каботаж из портов Румынии и Болгарии, которые, встраиваясь в "зерновой коридор", могли доставлять к одесским портам "чего-то эдакого", - пишет Klymenko-Time. Теперь же, по мнению авторов, как минимум удлинится логистическое плечо военных поставок на Украину.Тем временем с мэра города Геннадия Труханова 19 июля сняли электронный браслет. Специализированная антикоррупционная прокуратура не просила продлить ему меру пресечения по истечении двух месяцев. В начале мая его арестовали по делу о продаже городу по завышенной цене бывшего административного здания завода "Краян". Вскоре он вышел из СИЗО под залог. Зеленский постепенно зачищает все региональные элиты, возбуждая против мэров уголовные дела, которые нередко рассматривают годами. Небольшое попустительство в отношении мэра Одессы может говорить лишь о том, что он "всё осознал" и готов не противоречить аппетитам команды Зеленского, которая борется в городе за перераспределение потоков контрабанды.Несмотря на обстрелы, минную опасность и официальные запреты на одесских пляжах сейчас яблоку негде упасть. Отдыхающие там стараются максимально отвлечься от темы боевых действий. После подрыва ВСУ Каховской ГЭС на какое-то время в одесские пляжи превратились в зеленое болото, но сейчас море очистилось, притягивая отдыхающих со всей Украины и соседней Молдавии.Большинство курортников, отдыхающих в приморских кемпингах, платят полиции, чтобы та закрывала глаза. Экологи национального парка "Тузловские лиманы" на днях даже возмутились, что Нацполиция не пустила их для проведения исследований по поводу "экоцида", якобы учиненного РФ (для возбуждения международного уголовного дела). Доказательством должен был послужить мертвый дельфин, выброшенный волнами на пляж. Они сейчас в сопровождении западных экологов ездят по всем пляжам области, собирая дохлых чаек, медуз и бычков, чтобы предъявить РФ счет за Каховскую ГЭС, которую ВСУ сами же и обстреляли. Полиция и пограничники не пустили их, ссылались на запрет на посещение пляжей и купание в море. Однако сотни автомобилей, палаток и тысячи человек в данный момент находятся на этом пляже. Их там не меньше чем на пляжах Болгарии, как отметили "экологи". Курортный сезон в Одессе сейчас в самом разгаре. Запреты и мобилизация фактически подняли цены на отдых, так как теперь необходимо заранее включать в смету взятки полиции и военкомам.

https://ukraina.ru/20230720/1048128839.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

эксклюзив, украина, одесса, россия (рф)