https://ukraina.ru/20230719/1048128118.html

Владимир Ераносян: С 00 часов 20 июля в Черном море потопят все суда, с которых Украина запускает дроны

Владимир Ераносян: С 00 часов 20 июля в Черном море потопят все суда, с которых Украина запускает дроны - 19.07.2023 Украина.ру

Владимир Ераносян: С 00 часов 20 июля в Черном море потопят все суда, с которых Украина запускает дроны

Киевский режим использовал гражданские суда для запуска подводных и надводных дронов по Крыму, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат... Украина.ру, 19.07.2023

2023-07-19T20:00

2023-07-19T20:00

2023-07-19T22:51

интервью

владимир ераносян

черное море

суда

дроны

севастополь

черноморский флот

владимир путин

минобороны

крым

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Киевский режим использовал гражданские суда для запуска подводных и надводных дронов по Крыму, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Минобороны России предупредило, что с полуночи 20 июля все суда, которые следуют в украинские порты, будут считаться перевозчиками военных грузов.- Владимир Максимович, означает ли это, что теперь Черноморский флот будет топить эти суда и к каким политическим последствиям это приведет?- Если Владимир Владимирович Путин как Верховный главнокомандующий сказал, что суда будут рассматриваться как военные объекты, значит, что так и будет. Он слов на ветер не бросает. Если он об этом предупреждает, то речь идет об ударе возмездия по людям, которые используют суда гражданского назначения для террористических атак подводными и надводными дронами.Это могут быть зерновозы, сейнеры, катера, включая прогулочные. Если дрон, который запускался с такого судна по Севастопольской базе, доходил до нее, это означает, что топлива на него было загружено меньше, а боезаряда больше. То есть чем ближе к севастопольским боновым воротам находится подобное судно, тем выше опасность террористической атаки.А с учетом того, что Зеленский и его террористический режим рассказали о подготовке москитного дронового флота с использованием австрийских двигателей, имеется в виду дрон подводного типа "Микола-3", означает, что у них еще есть запас, несмотря на то, что был нанесен удар по производственной базе в районе Одессы.Эти дроны длиной 5,50 метра, которые могут на своем борту размещать от 60 до 200 кг взрывчатки, обладают небольшой автономностью плавания, поэтому необходима материнская плата – корабль. То есть ожидаются атаки, есть разведданные, которые это подтверждают.Следовательно, мы должны воспринимать всерьез слова Верховного главнокомандующего.- Суда каких стран первыми попадут под такой потенциальный удар?- Суда могут быть украинскими, но если они зафрахтованы, то ходят под любым флагом. Если такой удар будет нанесен, то это не значит, что он нанесен по стране, чей флаг был на борту.Например, если вывешен флаг Панамы, это не значит, что судно принадлежит Панаме. Это значит, что оно под юрисдикцией коммерческой фирмы, которая определила свое судно под раздачу, под удар возмездия и предоставляет свой борт для спуска на воду ударных дронов как украинского производства с австрийским двигателем или норвежских Kongsberg Defence. Если они берут эти дроны на борт – это военный объект.Не важно, какой флаг, важно кто на борту, какая террористическая организация. Это может быть как киевская хунта, так и аффилированные с ней структуры, вплоть до польских или колумбийских наемников. Это судно представляет угрозу для головной базы Черноморского флота и вообще для Крыма, а значит должно уничтожаться.Это предупреждение всей мировой общественности о том, что зерновая сделка без России не может функционировать. Это означает, что все суда, которые движутся по акватории Черного моря имеют военные цели.

https://ukraina.ru/20230715/1048039517.html

https://ukraina.ru/20230719/1048108557.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, владимир ераносян, черное море, суда, дроны, севастополь, черноморский флот, владимир путин, минобороны, крым, панама, наемники