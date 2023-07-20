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Глава ФТС констатировал разворот российской торговли на юг и восток

Глава ФТС констатировал разворот российской торговли на юг и восток - 20.07.2023 Украина.ру

Глава ФТС констатировал разворот российской торговли на юг и восток

Россия в торговом плане сделала разворот на Восток и Юг, заявил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщили журналисты РИА Новости 19 июля

2023-07-20T04:04

2023-07-20T04:04

2023-07-20T04:04

новости

россия (рф)

торговля

фтс (федеральная таможенная служба)

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Врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов заявил о развороте российской торговли на Восток и Юг.Накануне журналисты РИА Новости, исходя из данных министерства торговли и промышленности Индии, подсчитали, что товарооборот между Россией и Индией за 5 месяцев достиг 27,1 миллиарда долларов. Таким образом Россия оказалась на третьем месте среди торговых партнёров Индии.Автор издания Украина.ру Иван Лизан писал о повороте России с Запада на Юг и Восток. Об этом свидетельствуют доклады двух вице-премьеров - Андрея Белоусова и Виктории Абрамченко – на Петербургском международном экономическом форуме – 2023. Лизан отмечает, что на форуме практически отсутствовали представители из недружественных стран, вместо них приехали делегации из Индии, Китая и стран Арабского мира."По итогам 2022 года Россия развелась с Западом не только в сфере энергоносителей — угля, нефти и газа, — но и в сфере продовольствия. Доля экспорта продукции агропромышленного комплекса России в дружественные страны возросла до 87%. Кроме того, Россия по итогам 2022 года сохранила статус нетто-экспортера продукции АПК. Объем поставок на зарубежные рынки составил 41,6 млрд долларов, а импорт — 35,7 млрд долларов", - пишет Лизан.Абрамченко отметила, что свыше 750 контрактов на экспорт масла, зерна и сахара на 1,5 млн тонн продукции были заключены в национальных валютах — больше всего соглашений подписали с Ираном, Сирией, Египтом и странами СНГ.

https://ukraina.ru/20230615/1047236781.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия (рф), торговля, фтс (федеральная таможенная служба)