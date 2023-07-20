Глава ФТС констатировал разворот российской торговли на юг и восток - 20.07.2023 Украина.ру
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Глава ФТС констатировал разворот российской торговли на юг и восток
Глава ФТС констатировал разворот российской торговли на юг и восток - 20.07.2023 Украина.ру
Глава ФТС констатировал разворот российской торговли на юг и восток
Россия в торговом плане сделала разворот на Восток и Юг, заявил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщили журналисты РИА Новости 19 июля
2023-07-20T04:04
2023-07-20T04:04
новости
россия (рф)
торговля
фтс (федеральная таможенная служба)
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Врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов заявил о развороте российской торговли на Восток и Юг.Накануне журналисты РИА Новости, исходя из данных министерства торговли и промышленности Индии, подсчитали, что товарооборот между Россией и Индией за 5 месяцев достиг 27,1 миллиарда долларов. Таким образом Россия оказалась на третьем месте среди торговых партнёров Индии.Автор издания Украина.ру Иван Лизан писал о повороте России с Запада на Юг и Восток. Об этом свидетельствуют доклады двух вице-премьеров - Андрея Белоусова и Виктории Абрамченко – на Петербургском международном экономическом форуме – 2023. Лизан отмечает, что на форуме практически отсутствовали представители из недружественных стран, вместо них приехали делегации из Индии, Китая и стран Арабского мира."По итогам 2022 года Россия развелась с Западом не только в сфере энергоносителей — угля, нефти и газа, — но и в сфере продовольствия. Доля экспорта продукции агропромышленного комплекса России в дружественные страны возросла до 87%. Кроме того, Россия по итогам 2022 года сохранила статус нетто-экспортера продукции АПК. Объем поставок на зарубежные рынки составил 41,6 млрд долларов, а импорт — 35,7 млрд долларов", - пишет Лизан.Абрамченко отметила, что свыше 750 контрактов на экспорт масла, зерна и сахара на 1,5 млн тонн продукции были заключены в национальных валютах — больше всего соглашений подписали с Ираном, Сирией, Египтом и странами СНГ.
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новости, россия (рф), торговля, фтс (федеральная таможенная служба)
Новости, Россия (РФ), торговля, ФТС (Федеральная таможенная служба)

Глава ФТС констатировал разворот российской торговли на юг и восток

04:04 20.07.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота Владивостокского морского торгового порта
Работа Владивостокского морского торгового порта - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Россия в торговом плане сделала разворот на Восток и Юг, заявил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщили журналисты РИА Новости 19 июля
Врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов заявил о развороте российской торговли на Восток и Юг.
"Можно констатировать, что глобальный разворот нашей торговли на восток и на юг уже состоялся", - заявил Давыдов.
Накануне журналисты РИА Новости, исходя из данных министерства торговли и промышленности Индии, подсчитали, что товарооборот между Россией и Индией за 5 месяцев достиг 27,1 миллиарда долларов. Таким образом Россия оказалась на третьем месте среди торговых партнёров Индии.
Автор издания Украина.ру Иван Лизан писал о повороте России с Запада на Юг и Восток. Об этом свидетельствуют доклады двух вице-премьеров - Андрея Белоусова и Виктории Абрамченко – на Петербургском международном экономическом форуме – 2023. Лизан отмечает, что на форуме практически отсутствовали представители из недружественных стран, вместо них приехали делегации из Индии, Китая и стран Арабского мира.
"По итогам 2022 года Россия развелась с Западом не только в сфере энергоносителей — угля, нефти и газа, — но и в сфере продовольствия. Доля экспорта продукции агропромышленного комплекса России в дружественные страны возросла до 87%. Кроме того, Россия по итогам 2022 года сохранила статус нетто-экспортера продукции АПК. Объем поставок на зарубежные рынки составил 41,6 млрд долларов, а импорт — 35,7 млрд долларов", - пишет Лизан.
Абрамченко отметила, что свыше 750 контрактов на экспорт масла, зерна и сахара на 1,5 млн тонн продукции были заключены в национальных валютах — больше всего соглашений подписали с Ираном, Сирией, Египтом и странами СНГ.
ПМЭФ-2023. Культура взаимодействия крупного бизнеса с субъектами малого и среднего предпринимательства
15 июня, 02:53
Поворот с Запада на Юг и Восток: итоги первого дня ПМЭФ-2023Трёхдневный Петербургский международный экономический форум — ПМЭФ — образца 2023 года вышел специфичным. ПМЭФ-2023 посетили представители новых регионов России, но практически нет представителей из недружественных стран, вместо которых в Россию приехали делегации из Индии, Китая и стран арабского мира.
 
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